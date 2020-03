L'Oroscopo del week-end 21 e 22 marzo è pronto ad illustrare come saranno le giornate di sabato e domenica. Dopo due difficili settimane di alti e bassi, in molti si sono riscoperti più consapevoli e uniti di prima. Sono state davvero tante le iniziative intraprese in questo delicato periodo. Non ci sarà spazio per la noia e le discussioni, anzi ci sarà molta intesa familiare e di coppia. Anche chi vive da solo avrà modo di svagarsi e di assaporare nella sua interezza questo week-end. Sotto il profilo astrologico avremo la Luna ancora in fase calante (in attesa di diventare Piena martedì).

L'astro luminoso lascerà l'Acquario alle 12:34 circa per transitare nella casa dei Pesci. Ed ecco che salteranno di gioia un po' tutti i nativi specialmente i segni d'acqua. Amore, famiglia e sentimenti, approfondiamo ogni aspetto scoprendo nel dettaglio le previsioni del fine settimana.

Previsioni astrologiche del week-end dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Sabato e domenica saranno due giornate niente male in cui tentare un approccio in più. Se l'amore attualmente non sembra andare bene, chiedetevi come mai.

Ci vuole impegno nelle cose, per cui non trascurate il partner, la famiglia e soprattutto la vostra persona. Organizzate qualcosa di divertente da fare per il sabato sera, magari un gioco di società oppure una bella pizza fatta in casa, in queste 48 ore di fine settimana la vostra creatività sarà alle stelle. Prendetevi cura del vostro benessere mentale e fisico, concedetevi un bagno rinfrancante oppure fatevi massaggiare dal partner.

Toro - In questo fine settimana sarete in attesa di qualcosa di rivoluzionario, ma sarà meglio distrarsi e pensare a tutt'altro. La settimana volgerà a conclusione vedendovi rinfrancati e nettamente migliorati. Quasi quasi non vi sentite più la stessa persona di prima. La vostra mente risulterà più serena e appagata, avete sviluppato un ottimo autocontrollo. Nei giorni scorsi avete avuto modo di riflettere sulla vita e su quello che volete veramente essere e/o fare.

In queste 48 ore potrete riposarvi ulteriormente e prepararvi mentalmente alla prossima settimana che sarà ricca di vicende. In casa qualcosa da fare ci sarà sempre, ma fatevi aiutare perché non potete accollarvi tutte le responsabilità.

Gemelli - Questo fine settimana porterà un velo di speranza e di agitazione, presto potrete tornare alla carica. Qualche nativo sente la mancanza degli amici più cari. I cuori solitari che hanno messo in pausa l'amore, in primavera avranno delle liete novità e delle sorprese estremamente piacevoli. Cercate di sfruttare queste due giornate per fare ordine interiore ma anche ambientale dato che dovrete spazzare via tutte le cose non funzionanti.

Basta poco per conferire nuova luce vitale all'ambiente circostante, anche un cambiamento della disposizione mobiliare. Curate la vostra pelle, non esagerate con il cibo ed evitate di fare le ore piccole dietro lo schermo. Allontanate ogni preoccupazione riguardante l'aspetto economico, stanno per giungere tempi migliori.

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che dovrete stringere i denti ancora per 48 ore, dopodiché le cose cambieranno in maniera più che evidente. Se la settimana è filata via in modo scombussolato e al contempo instabile, sabato e domenica vi sentirete un po' agitati e confusi ma riuscirete a tenere a bada i vostri sentimenti.

Cercate di distrarvi occupandovi di qualcosa di appagante. Apritevi a delle nuove passioni e arricchite la vostra quotidianità di hobby interessanti. Coloro che lavorano da casa cercano un metodo per incrementare i guadagni. Siete un segno pieno di risorse, dunque non rinchiudetevi nel vostro guscio. In famiglia dovrete cercare di essere più pazienti e tenere alto il morale: con il gioco di squadra si supera ogni intemperia!

Leone - Si presenta nel complesso un week-end abbastanza soddisfacente, sarete più tranquilli e rinvigoriti. Qualche novità sta per giungere al vostro cospetto e qualcosa cambierà a breve.

Sabato sera vi ritroverete a trascorrere delle ore avvincenti in lieta compagnia. Le coppie si lasceranno travolgere dalla passione che risulterà più bollente che mai. Saranno due giornate altamente fertili, per cui coloro che cercano una gravidanza avranno maggiori possibilità! Domenica vi alzerete con calma e sceglierete di poltrire tutto il giorno in modo da recuperare al 100% le vostre energie. Dovrete organizzarvi al meglio per affrontare la seguente settimana, dunque, fate un piano accurato di ciò che dovrete svolgere.

Vergine - Sabato mattina qualcosa vi percuoterà nel profondo. Dovrete tenere gli occhi bene aperti dato che fino al tardo pomeriggio le insidie saranno in agguato.

A partire dalla serata di sabato le cose andranno di gran lunga meglio e la fortuna vi abbraccerà. Ogni incertezza sarà chiarita ed ogni litigio sarà pacificato. In famiglia dovrete farvi in quattro e rendervi utili. Ultimamente state bevendo più caffè del dovuto, andateci cauti! Per quanto riguarda i più giovani della Vergine, essi trascorreranno l'intero week-end davanti alla televisione e/o al computer. La domenica, invece, sarà piena di ispirazione per molti nativi: reinventatevi!

L'oroscopo del fine settimana dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a stringere i denti e a non strafare.

Non sarà ancora il caso di cantare vittoria. Dovrete rivedere i conti, razionare e programmare ogni cosa nei minimi dettagli. Un intoppo rischierà di far esasperare ed anche in famiglia qualcosa potrebbe succedere. Avete dei sogni nel cassetto ma in queste giornate nutrite incertezze a non finire. Domenica mattina andrà meglio dato che vi alzerete con assoluta tranquillità dopo una notte in bianco. Non lasciatevi sconfiggere dalla noia e dalla depressione, tenete le mani impegnate in attività creative e fate della salutare ginnastica da camera. Apritevi alle confidenze, vi sapranno ascoltare.

Scorpione - Sarà un fine settimana pressoché tranquillo anche se sarete impensieriti come al solito.

Da tempo non riuscite a dormire serenamente e probabilmente soffrite di mal di testa e/o schiena. Siete sempre indaffarati e questo porta ad essere molto stressati. Tutto ciò, però, non fa bene alla pressione che risulta irregolare. Per cui, cercate di tranquillizzarvi svagando la mente. Non pensate alle cose negative e circondatevi di positività. Chi ha dei figli o dei genitori che vivono altrove è maggiormente in apprensione ma presto si intravedrà una ripresa e sarà possibile lasciarsi questo periodo sottotono alle spalle.

Sagittario - In una situazione normale avreste fatto un piccolo viaggio o una gita fuori porta.

Purtroppo, anche in questo sabato e domenica sarete costretti a rintanarvi in casa, ma per fortuna tutto è destinato a passare prossimamente. Ricorderete per sempre questo periodo generale, ma cercate di sfruttare il week-end per riposarvi il più possibile in vista del fatidico rientro a lavoro/scuola. Coloro che dovranno lavorare per forza di cose, si sentiranno molto insicuri e temeranno maggiormente per la loro incolumità. Bandite il pessimismo dalla vostra casa, non è il momento di lasciarsi travolgere dalla negatività.

Capricorno - Week-end da non sottovalutare specialmente se vivete con altra gente sotto lo stesso tetto.

Avrete voglia di organizzare qualcosa di speciale in queste due giornate che potrebbero portare ad una maggiore intesa familiare. Qualcuno si cimenterà dietro ai fornelli, magari per preparare una pizza fatta in casa oppure si terranno dei giochi di società che intratterranno tutta la famiglia per diverse ore. Ingegnatevi come meglio potete, non ve lo scorderete mai. Domenica mattina, invece, una bella pasta al forno o una lasagna servirà a ravvivare l'umore generale e sarà possibile sognare ad occhi aperti il ritorno alla consueta normalità. Intesa stellare per le coppie innamorate.

Acquario - Una persona che si trova distante vi telefonerà oppure vi scriverà un messaggino.

Sarete ben contenti e molto più sereni dei giorni scorsi. Avete avuto due settimane molto difficili e a tratti complicate, siete stati seriamente preoccupati per la salute e l'economia in generale. Vi siete sentiti con l'acqua alla gola, ma sabato e domenica saranno 48 ore colme di speranza e di gratitudine. Cercate di vedere le cose da un'altra angolazione, si fa presto ad essere pessimisti e a notare quello che non funge, non a caso: 'Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce'.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana parla di un sabato avvincente e con qualche novità in più. Entro domenica si smuoverà l'intera situazione e una notizia piacevole busserà alla porta di casa vostra. Al momento siete a corto di denaro e avete sempre fame, tuttavia non disperate e tenete duro. Organizzatevi per trascorrere il week-end in maniera creativa e inconsueta, saranno due giornate perfette per rompere gli schemi e sorridere di più. Affacciatevi dal balcone o dalla finestra e respirate a pieni polmoni la bellezza della vita: mai perdere la speranza.