Per il fine settimana che inizia sabato 14 e finisce domenica 15 marzo 2020 la seconda sestina zodiacale si presenterà piuttosto “variegata”: da un lato ci saranno segni che si sentiranno molto più sereni e in pace con sé stessi, come nel caso dell'Acquario e dei Pesci, altri come la Bilancia dovranno essere molto più efficienti sul lavoro, ambito che creerà delle piccole preoccupazioni, rendendoli però consapevoli delle prossime mosse da adottare.

Approfondiamo adesso le previsioni del weekend per la seconda sestina dello zodiaco, ovvero quella compresa fra Bilancia e Pesci.

Scorpione in compagnia

Bilancia: avrete ben in chiaro quali sono i vostri obiettivi, ma dovrete focalizzarvi molto di più sugli aspetti puramente pratici, evitando possibili distrazioni. In questo weekend ci saranno molte occasioni di guadagno, ma anche la possibilità di ottenere un ruolo di rilievo sul posto di lavoro. L'importante sarà non essere distratti o indisponenti, anche nei confronti degli altri.

Scorpione: finalmente rivedrete qualcuno che non vedevate da tempo, come un caro amico ma anche un ex fidanzato/a con cui ristabilire un rapporto se non d'amore, almeno di amicizia.

Per non creare malintesi, sarà opportuno essere il più distaccati possibile, ma al momento le possibilità di essere freddi paiono molto poche.

Sagittario: la vostra posizione sarà pesantemente “in bilico”, dunque dovrete dimostrare di essere celeri sul posto di lavoro e abili negli affari più del solito. Sarà decisamente più arduo riuscire in un colloquio, mentre andrà meglio l'intesa con il partner e con i membri della vostra famiglia.

Anche le amicizie avranno un rialzo significativo, quindi sarà bene continuare a coltivarle.

Acquario in rialzo

Capricorno: alti e bassi in amore. Purtroppo la sfera sentimentale presenterà molti “squilibri” nel corso di questo fine settimana, anche se nel complesso non ci saranno dissidi o incomprensioni. Molto meglio l'ambito lavorativo, saprete come destreggiarvi fra i vari accordi. Ottima la ricerca di lavoro, darà i suoi frutti.

Acquario: sarete molto più a vostro agio. Avrete la mente libera dai pensieri quotidiani e in questo weekend potrete dedicare la vostra attenzione agli altri e alle problematiche che non vi riguardano direttamente. Altrettanto generosi con i colleghi, avrete l'autostima alle stelle, ma anche la fiducia degli altri nei vostri confronti sarà molto più solida.

Pesci: il malumore potrebbe aleggiare su di voi, ma riuscirete a liberarvene. Un po' di shopping - oppure organizzare qualcosa di divertente - vi farà risollevare il morale, specie se ultimamente avete avuto una delusione d'amore. Fate attenzione alla salute.