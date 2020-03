Le previsioni astrali dell'11 marzo ci delucidano sulle attività sentimentali e lavorative di tutti i segni dello zodiaco. I Gemelli potrebbero vivere momenti molto intensi, mentre i single dello Scorpione potrebbero aver voglia di concentrarsi su una persona. Il Sagittario potrebbe avere qualche problema a livello lavorativo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Avreste voglia di trascorrere la giornata con il vostro ma partner, ma non sarà così semplice far coincidere le esigenze di entrambi.

I single potrebbero avere altre priorità rispetto all'amore. L'attività lavorativa potrebbe subire uno scossone positivo, ne sarete veramente orgogliosi.

Toro: L'amore vi regalerà importanti soddisfazioni e il vostro partner potrebbe farvi una dichiarazione inaspettata. I cuori solitari avranno un'occasione importante, giocatevela bene e cercate di rimanere con i piedi per terra. Il lavoro potrebbe subire qualche rallentamento, non disperate e proseguite per la vostra strada.

Gemelli: La vostra dolce metà vi regalerà momenti molto intensi, sappiate essere all'altezza di questa importante concessione.

Se siete single occupatevi di raggiungere il vostro obiettivo e non fatevi fuorviare da altre situazioni.

Cancro: Non abbiate paura di esternare i sentimenti, il partner aspetta un vostro cambio di passo. Voi single mettetevi in condizione di essere apprezzati, non nascondetevi dietro alcuni alibi. La fase lavorativa vi consentirà di proporre qualcosa di veramente interessante.

Leone: Il vostro partner potrebbe non avere più fiducia di voi, cercate di fargli cambiare idea ed esternate maggiormente i vostri sentimenti.

I single avranno un appuntamento importante da non fallire assolutamente. Il lavoro potrebbe marciare meglio, non siate troppo insoddisfatti e rimboccatevi le maniche.

Vergine: Bellissima giornata sotto l'aspetto sentimentale di coppia, non abbiate paura e fate alcuni passi importanti verso la persona amata. I cuori solitari potrebbero catturare l'attenzione di qualcuno e vivere una giornata molto interessante.

Il lavoro dovrebbe riservare qualche sorpresa, non trascurate i vostri impegni e concentratevi maggiormente.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: La vita di coppia inizia a starvi stretta, non prendete decisioni di cui potreste pentirvi. Voi cuori solitari potreste aver voglia di qualche distrazione, date retta al vostro istinto e agite. L'aspetto lavorativo lascerà un po' a desiderare, cercate di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.

Scorpione: Concentratevi maggiormente sulla vostra dolce metà, lasciate le altre situazioni un gradino indietro. I single potrebbero superare alcune difficoltà e concentrarsi esclusivamente su una persona.

L'attività professionale non subirà grossi mutamenti rispetto all'ultimo periodo lavorativo. Bene coloro che sono alla ricerca di occupazione.

Sagittario: Una bella cenetta romantica potrebbe affievolire alcune incomprensioni. Godetevi la serata. I cuori solitari non avranno troppa scelta, puntate decisamente sulle amicizie. La fase lavorativa potrebbe avere qualche impedimento, siate bravi a gestire il non facile momento.

Capricorno: La persona amata saprà darvi alcune rassicurazioni che vi faranno stare più sereni. Se siete single cercate di non rintanarvi in casa e fissate qualche incontro, magari anche solo per un caffè.

L'aspetto professionale vi regalerà delle soddisfazioni inaspettate, proseguite serenamente il vostro cammino lavorativo.

Acquario: Il rapporto di coppia non è più quello di un tempo, cercate una soluzione o trovate altri stimoli sentimentali. I single avranno la possibilità di effettuare delle nuove conoscenze. Il lavoro vi darà delle soddisfazioni, sappiate attendere pazientemente e tutto vi sarà più chiaro.

Pesci: Non sentitevi incompresi, il partner potrebbe vivere un momento difficile, stategli vicino e supportatelo. I cuori solitari preferiranno godersi la giornata con qualche hobby. Il lavoro non sarà molto proficuo, attendete tempi migliori e rilassate la vostra mente.