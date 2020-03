L'Oroscopo dell'8 marzo, Festa della donna, si tinge di giallo e colora ciascun segno zodiacale di una nuova verve. L'intelligenza di Mercurio in Acquario garantisce una marcia in più e fa affermare gli ideali con maggiore forza decisionale. Luna in Leone risulta molto ambiziosa e desiderosa di attenzioni anche per la Bilancia, i Gemelli, Ariete e Sagittario nelle previsioni astrologiche fortunate.

Astri e amore nell'oroscopo della Festa della donna

Ariete: sigillati da un parterre astrale d'eccellenza, non avete nulla da temere in amore.

Sole e Nettuno garantiscono la giusta sensibilità e una forza di volontà che fa concretizzare i sogni in maniera molto entusiasmante. Urano e Venere rivoluzionano la sfera affettiva in maniera eccitante e imprevedibile.

Toro: Urano e Venere in transito nel segno rendono la sfera amorosa molto avvincente e passionale. Desiderosi di cambiare la solita routine, le sensazioni diventano esplosive e agite con grande impeto nell'applicare una vostra idea in amore.

Gemelli: Venere conciliante dal Toro e molto vicina a voi, esalta la bellezza e l'amore con slancio.

Freschi e allegri come sempre, riuscite a superare qualsiasi difficoltà che incontrate lungo il cammino.

Cancro: per concretizzare i sogni amorosi, dalla vostra avete Venere e Urano favorevoli che rendono la sfera affettiva più eccentrica e impulsiva. Cercate di non riflettere troppo in amore e cogliete al volo le opportunità che possono giungere in maniera imprevedibile.

Leone: Luna nel segno conferisce grande charme e fascino.

Queste sono le vostre armi da utilizzare per incantare una persona che vi ha rapito il cuore. La fantasia è fervida così come un forte spirito d'iniziativa che fa passare all'azione senza remore.

Vergine: tante idee fanno capolino nella mente che quasi non avete il tempo di metterle in pratica. Urano e Plutone in angolo favorevole puntano un riflettore sull'amore e avviano un cambiamento netto, che taglia con il passato in maniera costruttiva.

Previsioni astrologiche per l'8 marzo

Bilancia: buona l'influenza di Luna dal Leone che regala maggiore serenità. L'astro d'argento elargisce sensazioni ambiziose e non vi date pace fino a quando non concretizzerete alcuni progetti amorosi tenuti in cantiere. Utilizzate il flirt per conquistare una persona a cui tenete.

Scorpione: Luna in quadratura rende la sfera amorosa un po' confusa e provate interesse anche per svariate persone contemporaneamente. Che ne dite di riordinare un po' le idee, vincendo un'opposizione mercuriana che offusca un po' la realtà?

Sagittario: buona l'influenza lunare dal Leone che spinge a osare in amore, seguendo una scia più dinamica e ambiziosa che mette in primo piano il vostro desiderio di essere amati.

Mercurio frizzante dall'Acquario indica la strada giusta per ottenere successo in amore.

Capricorno: il buonumore non manca e Venere dal Toro spinge l'entusiasmo alle stelle. Plutone approfondisce l'anima passionale che è in voi e rafforza un'espressività emotiva che non ha limiti. Sia che siate in coppia che siate alla ricerca dell'anima gemella, ricercate un'unione intensa che coinvolge corpo e mente.

Acquario: gli ideali si fanno più marcati e sentite forte il bisogno di affermarli con veemenza. L'intelligenza è brillante con Mercurio nel segno che combina al meglio intuizione e azione. Un nuovo coraggio entusiastico viene garantito anche da Sole in Pesci che elargisce una sferzata di energia in amore.

Pesci: via libera alla sensualità e al fascino che non mancano sia grazie a Sole che a Nettuno e Urano dal Toro. Non siate troppo critici nei confronti di voi stessi e ricordate che le persone che vi amano apprezzano la vostra originalità.