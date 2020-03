Sta per terminare la prima settimana del mese di marzo 2020. Nel dettaglio vediamo verso quali cambiamenti andranno incontro i dodici segni zodiacali in amore e nel lavoro per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 8 marzo.

Astri e oroscopo dell'8 marzo: previsioni

Ariete: in amore, se dovete parlare di cose importanti questa è una giornata interessante, in particolare al mattino. Nel lavoro fare troppe cose potrebbe mettere fretta alle vostre iniziative.

Toro: per i sentimenti la prima parte della giornata non sarà esaltante, recupererete in serata.

Nel lavoro arrivano risposte importanti, inoltre le nuove collaborazioni andranno bene.

Gemelli: a livello amoroso la giornata sarà divisa a metà, meglio al mattino anche perché nel pomeriggio potrebbe arrivare qualche contrasto. Nel lavoro evitate i rischi dettati dall'impazienza, soprattutto a fine giornata.

Cancro: in amore, se ci sono problemi, sarà meglio parlarne nel pomeriggio. A livello lavorativo un accordo va rivisto o corretto. Stanchezza per il fisico.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale scontri da evitare, in particolare con una persona dell'Ariete, con la quale potreste vivere dei contrasti.

Nel lavoro, se vi hanno fatto delle promesse, queste probabilmente ritarderanno.

Vergine: a livello amoroso Luna che entra nel vostro segno e porterà una maggiore forza. Nel lavoro siete determinati e forti, attenzione solo ad alcune persone che non la pensano come voi.

Bilancia: per i sentimenti, se siete single e volete vivere una nuova storia andate avanti nelle vostre scelte, quello che nasce ora è importante.

Nel lavoro, ritrovate stabilità e più voglia di fare. Sfruttate a pieno le nuove collaborazioni.

Scorpione: in amore è meglio chiarire le cose rimaste in sospeso. Mattinata che sarà impegnativa. A livello lavorativo gli incontri sono da vivere con pazienza, siate attenti.

Sagittario: a livello amoroso Luna positiva al mattino, solo nel pomeriggio potrà esserci qualche dubbio. Nel lavoro desiderate cambiare, i vostri riferimenti riescono a portarvi qualcosa in più.

Capricorno: in amore, ci troveremo di fronte a un pomeriggio che vede la Luna e Venere favorevoli. Non tiratevi indietro se c'è qualcosa di nuovo in arrivo. Nel lavoro riuscite a gestire meglio alcune situazioni che, fino a questo momento, apparivano impossibili da chiarire.

Acquario: per i sentimenti giornata di recupero, ma solo nel pomeriggio. Nel lavoro sarà possibile chiudere affari importanti. Saturno nel segno può portare però alcuni cambiamenti.

Pesci: a livello sentimentale giornata che vi vedrà maggiormente scontrosi.

Qualcosa non va, c'è meno pazienza nello gestire alcune cose. Nel lavoro c'è maggiore fatica e nervosismo. La Luna aiuta.