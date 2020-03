L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo andrà ad approfondire i transiti planetari favorevoli, a caccia di novità promettenti per il lavoro e molto avvincenti per l'amore. Venere in Toro splenderà in modo eccitante e passionale mentre Luna presente in Vergine, poi in Bilancia e infine in Scorpione, creerà un bel mix tra emotività e sentimentalismo nelle previsioni astrali segno per segno.

Venere in Toro nell'oroscopo della settimana

Ariete: l'astro d'argento a metà settimana sarà in opposizione e scombussolerà un po' i rapporti amorosi.

Attenzione quindi a non essere incostanti nei confronti dei sentimenti e non dovrete lasciarvi prendere dalla paura di essere abbandonati dal partner. Nel weekend la situazione migliorerà. Sul lavoro dovrete affrontare a viso aperto un collega ostile.

Toro: il trigono che si va a formare con Venere e Luna già da lunedì risulterà benefico per l'amore. Simpatici e aperti al divertimento, approfondirete sia le amicizie che l'amore in modo più concreto e affascinante. Attenzione solo a un weekend un po' capriccioso per l'amore.

Sarà un periodo molto favorevole anche per il lavoro.

Gemelli: se la settimana inizierà in maniera un po' altalenante a causa di Luna in quadratura, non dovrete preoccuparvi poiché già da mercoledì l'amore riprenderà quota. Una persona che ha conquistato il vostro cuore potrebbe mostrare interesse per voi. Ma dovrete prendere le decisioni in maniera sensata anche sul lavoro, attingendo a quel buon senso a voi consono.

Cancro: la settimana inizierà alla grande con Luna in posizione favorevole già da lunedì. Piuttosto riservati e in bilico se dimostrare o meno i sentimenti che proverete, sarete emotivi e al tempo stesso lunatico. Attenzione a qualche imprevisto sul lavoro che potrebbe creare attrito.

Leone: l'influenza del satellite notturno nelle giornate di mercoledì e giovedì risulterà benefico per l'amore. Nuovi stimoli animeranno voi single poiché molto bisognosi di stare in compagnia, mentre voi in coppia desidererete maggiori attenzioni dal partner.

Sul lavoro sarà richiesta maggiore comunicazione con il partner.

Vergine: Luna nel segno già da lunedì renderà gli affetti riservati e non riuscirete ad esprimere le emozioni. Non meno affettuosi, dovrete cercare di non tenere troppo a bada i sentimenti con la ragione. Venerdì e sabato sarete più passionali, attenzione solo a una domenica un po' capricciosa per i sentimenti. Sul lavoro i progetti prenderanno il volo in maniera benefica.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Luna nel segno a metà settimana vi renderà eleganti e molto armoniosi. In coppia approfondirete le storie con maggiore slancio mentre voi single vi aprirete ai piaceri della vita con maggiore entusiasmo e voglia di stare al centro dell'attenzione.

Sul lavoro attenzione ai malintesi.

Scorpione: in amore dovrete cercare di non farvi prendere dai sensi di colpa e di non essere troppo severi con voi stessi. Luna influirà positivamente sui sentimenti ma tenderà a razionalizzare il tutto nelle giornate di lunedì e martedì. Buone le sensazioni nel weekend dove sarete molto magnetici e introspettivi.

Sagittario: bando alla pigrizia in questa settimana. La parola d'ordine sarà 'agire' e con intelligenza, selezionando la strategia giusta per ottenere successo in amore. Luna favorevole a metà settimana renderà i sentimenti più ambiziosi e voi più tenaci.

Sul lavoro dovrete essere più attenti a non commettere distrazioni.

Capricorno: a inizio settimana dovrete approfittare del trigono favorevole che si andrà a formare con Luna dalla Vergine che prometterà bene per i sentimenti, a patto che non siate troppo rigidi e realistici in amore. A metà settimana l'astro d'argento sarà in quadratura e le emozioni diventeranno più prepotenti. Lasciatele fluire in maniera positiva. Buono il lavoro.

Acquario: splendide le giornate di mercoledì e giovedì dove Mercurio nel segno incrocerà le sue energie con una Luna favorevole dalla Bilancia. Eleganti e simpatici, non passerete di certo inosservati in un gruppo di amici.

Un'idea si farà strada nella mente e se applicata con intelligenza, darà i suoi frutti in amore. Sul lavoro avrete la possibilità di concludere progetti brillanti.

Pesci: lunedì e martedì Luna remerà contro e vi renderà molto altalenanti nei confronti dell'amore, come combattuti tra la gioia e la negatività più nera. Un amore romantico, molto tenero, sarà alle porte soprattutto nel weekend e dovrete incanalare al meglio le energie positive per farlo evolvere in maniera costruttiva. Sul lavoro, non abbiate paura di sbagliare.