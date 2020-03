L'Oroscopo della prossima settimana, quella che andrà da lunedì 9 a domenica 15 marzo, riserverà degli ottimi auspici per i segni zodiacali: Gemelli, Vergine e Acquario. La settimana risulterà meno promettente per quanto riguarda i nati sotto il segno del Leone a causa di alcune delusioni sul fronte sentimentale. Novità in arrivo per il Capricorno in campo professionale. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche della prossima settimana.

Oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete: lasciate fare agli altri ciò che non rientra nelle vostre competenze, spesso sottovalutate alcuni compiti che richiedono le attenzioni di un esperto.

Nella prossima settimana ci sarà da lavorare molto, sarà bene risparmiare un po' delle vostre energie in modo da dedicarle al tempo libero.

Toro: alcuni conti non tornano, siete rimasti perplessi su alcune questioni avvenute recentemente. Riguardo i vostri dubbi troverete un riscontro a partire dalla prossima settimana. Solo da allora tutto vi risulterà più chiaro e potrete finalmente avere le idee più chiare sulle vostre prossime scelte.

Gemelli: settimana trionfante per i Gemelli secondo l'oroscopo.

Ci sono degli ottimi propositi in arrivo per la prossima settimana: il lavoro sarà decisamente soddisfacente, avrete ottimi guadagni e bei profitti; anche sul fronte sentimentale godrete di un'auspicabile sintonia di coppia che vi farà passare delle bellissime serate all'insegna della passione.

Cancro: non sempre la fortuna gira dalla vostra parte ma, durante la prossima settimana, grazie all'energia lunare e all'influenza di Nettuno, avrete quella spinta in più che vi servirà ad affrontare al meglio le quotidianità della vostra vita.

Sarete dinamici e pieni di vitalità: attenti, però, perché anche nelle giornate migliori potrebbero presentarsi delle situazioni spiacevoli.

Previsioni astrali della settimana dal 9 al 15 marzo, da Leone a Sagittario

Leone: probabile settimana deludente in arrivo per il Leone. Mercurio non sarà dalla vostra parte. Dal punto di vista sentimentale, alcune discussioni avute con il vostro partner hanno lasciato dell'amarezza non trascurabile: dovrete cercare in tutti i modi di venirvi incontro e trovare una soluzione ai vostri problemi di coppia.

Vergine: serenità e amore per la Vergine. La prossima settimana potrete godere di un edenico rapporto di coppia e di momenti decisamente piacevoli, dove la serenità non mancherà sicuramente. A partire da giovedì, avrete qualche miglioramento sul lavoro che renderà, comunque, le vostre giornate leggermente più impegnative. Fine settimana gratificante.

Bilancia: avete quasi sempre un atteggiamento tenace e ineguagliabile ma anche voi avete le vostre fragilità che possono farvi cedere facilmente di fronte alle situazioni più ostinate. Cercate di affrontare le vostre debolezze e trasformatele in un vostro punto di forza.

La prossima settimana risulterà abbastanza positiva ma non sono esclusi degli inconvenienti a partire da mercoledì.

Scorpione: non siete propensi a cambiare il vostro carattere, alcuni lati della vostra personalità non riuscite proprio a nasconderli. Di certo preferite qualcuno che vi accetti per quello che siete, cambiare di proposito per piacere agli altri non fa sicuramente per voi. La settimana prossima c'è la possibilità di dover affrontare alcune spiacevoli dispute.

Sagittario: avrete modo di risistemare tutto e ritornare al punto di partenza ma prima dovrete fare ordine nella vostra mente.

Alcuni frammenti del vostro passato e una vostra vecchia storia passionale sono ancora presenti e vi impediscono di guardare avanti. Sarà necessario un reset mentale; nella prossima settimana potreste cominciare a prendere un'iniziativa.

Previsioni zodiacali settimanali dal 9 al 15 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: avete la capacità di essere pazienti ma dovete tenere conto anche dei vostri limiti, se superati potreste diventare anche irascibili ed incontrollabili. Non sopportate l'idea di qualcuno che si prenda gioco di voi, pretendete serietà anche nelle piccole cose. Nel corso della nuova settimana potrebbero arrivare delle novità sul lavoro, rimanete speranzosi.

Acquario: siete fiduciosi in un imminente cambiamento della vostra situazione attuale. A volte vi succede di sognare ad occhi aperti: la vostra condizione, non ottimale, non vi permette di sentirvi pienamente soddisfatti o di avere delle aspettative per il futuro. La prossima settimana vi riserverà buoni auspici: sarà bene, da parte vostra, mantenere un atteggiamento più ottimista.

Pesci: siete alla ricerca di verità attendibili, alcune vostre incertezze non hanno trovato risposta e siete in attesa di chiarimenti. Nella prossima settimana ci saranno alcune giornate positive, altre meno, ma nel complesso la vostra settimana risulterà decisamente favorevole.

Probabili serate molto allettanti a partire da venerdì.