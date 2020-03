L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 9 al 15 marzo indagherà sui transiti planetari fortunati, a caccia di novità in grado di rivoluzionare con successo i sentimenti di ciascun segno zodiacale in coppia. Luna favorevole in Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario punterà un riflettore sulle percezioni emozionali più nascoste, scoperte grazie alle previsioni astrali fortunate.

L'oroscopo settimanale

Ariete: la vicinanza di Venere e Urano si farà sentire e regalerà un modo di amare meno impetuoso e più affettuoso.

Sole e Nettuno dai Pesci per tutta la settimana diffonderanno splendide sensazioni vitali e più emotive, tutte da investire nella relazione per progredire al meglio.

Toro: Venere e Urano in congiunzione nel segno renderanno l'amore più concreto e al tempo stesso eccitante. La voglia di migliorare la storia introducendo intriganti novità, sarà grande e tenderete a costruire insieme al partner con maggiore positività. Attenzione a una Luna in opposizione un po' nervosa nel weekend.

Gemelli: piuttosto indecisi a inizio settimana a causa di una quadratura lunare che sprigionerà sensazioni altalenanti, potreste sentirvi smarriti e perdere l'orientamento in coppia.

Ma non temete poiché la situazione migliorerà già da mercoledì e una Luna in Bilancia elargirà sensazioni più armoniose e stabili.

Cancro: gli astri in opposizione dal Capricorno creeranno un po' di attriti in amore e renderanno le sensazioni rigide. Martedì e mercoledì una Luna capricciosa si farà sentire, ma non lasciatevi prendere dallo sconforto poiché Sole splenderà per voi in maniera entusiasmante per tutta la settimana.

Leone: il satellite notturno sarà vostro complice fino a giovedì ed elargirà tanta voglia di amare in maniera più profonda, stabile e concreta. Attenzione a un'opposizione di Mercurio che chiuderà a una comunicazione efficace per progredire. Nel weekend dovrete tenere a bada la rabbia insospettata.

Vergine: lunedì e martedì dovrete mettere da parte inutili rancori nei confronti del partner e usufruire di una Luna nel segno molto riservata e pratica.

Il fine settimana sarà speciale per i sentimenti, grazie alla posizione benevola di Luna in Scorpione che regalerà un'istintività impetuosa e misteriosa.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno a metà settimana concretizzerà l'amore di coppia e rafforzerà l'unione in maniera favorevole. Inizierà un periodo di ripresa per e l'influsso venusiano dal Toro regalerà molta passione e voglia di stabilità in coppia.

Scorpione: in questa settimana non dovrete lasciarvi scalfire da alcuni pettegolezzi pronunciati da gente invidiosa. Piuttosto dovrete cercare di non rimandare l'attuazione di alcune promesse fatte al partner.

Luna nel segno venerdì renderà l'amore molto introspettivo e magnetico.

Sagittario: in coppia non dovrete dare ascolto ad alcuni preconcetti che potrebbero mettere in cattiva luce il partner. Nettuno in quadratura cercherà di offuscare un po' le idee e rendere la sfera sentimentale surreale, ma Luna nel segno domenica punterà un riflettore su un dinamismo che alleggerirà il tutto.

Capricorno: in amore dovrete essere più diplomatici ed evitare di affermare a tutti i costi il vostro modo di pensare. Buono l'influsso lunare nel weekend che rigenererà le sensazioni in maniera quasi karmica, eliminando vecchi schemi emozionali ormai in disuso e lasciando il posto a sentimenti più veri.

Acquario: Mercurio nel segno incrocerà le sue energie positive lunedì e martedì, facendovi capire con maggiore chiarezza quali sentimenti provate per il partner. In particolare la metà settimana sarà incantevole per l'amore. Luna dalla Bilancia concretizzerà i sogni amorosi e sprigionerà sensazioni positive e appaganti.

Pesci: Sole splenderà sempre per voi e nessuno potrà ostacolare il vostro amore. Lunedì Luna sarà un po' dispettosa poiché in opposizione, ma nel fine settimana nuove iniziative saranno tutte da attuare in coppia per raggiungere gli scopi prefissati. Sarete molto affascinanti e magnetici.