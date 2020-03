L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 17 marzo approfondisce la presenza di Mercurio in Pesci che trasforma le sensazioni, regalando un'intuizione brillante e acuendo una comunicazione più sensibile. L'amore prende il volo anche grazie alla presenza della Luna in Capricorno che fa prendere a cuore le proprie responsabilità, ristabilendo così un equilibrio nelle relazioni fortunate, grazie alle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: il pensiero diventa più logico e al tempo stesso creativo grazie alla nuova posizione dai Pesci che regala sensazioni più sognanti.

Attenzione però alla presenza di Nettuno che seppur positiva, può confondere un po' il sogno dalla realtà.

Toro: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e acuisce il senso di responsabilità in coppia. La presenza di Urano cerca sempre di farvi rivoluzionare la storia in maniera imprevedibile, mentre Venere garantisce benessere.

Gemelli: Urano e Venere molto vicini a voi sono in splendida congiunzione e rendono gli affetti più originali e stimolanti. Un prodigioso intuito è benefico per captare anche le più piccole sfumature della relazione amorosa, avviando un dialogo costruttivo per l'amore.

Cancro: attenzione a una Luna in opposizione che può creare qualche difficoltà nel manifestare le emozioni che provate per la persona amata. Vulnerabili e incerti, cercate di beneficiare dell'influenza di Urano e Venere che intavolano nuovi stimoli amorosi.

Leone: finalmente Mercurio ha rotto l'opposizione dall'Acquario e potete avviare una comunicazione più audace con il partner, approfondendo sia la conversazione che la sfera emotiva e sentimentale.

Così avviate una piena sintonia mentale e sentimentale con la vostra metà.

Vergine: non è il momento di prendere decisioni importanti per la relazione ora che Mercurio è in opposizione rispetto al vostro domicilio astrologico. Capita che manchiate di senso pratico e siate alquanto indecisi sul da farsi, ma potete contare sulla presenza benefica della Luna che dal Capricorno, fa vivere l'amore in maniera più profonda e consapevole.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Nettuno e Sole dai Pesci, in perfetta combinazione planetaria con Luna in Capricorno, rendono l'amore più emotivo, romantico e profondo. Cercate di avviare un rinnovamento positivo della relazione, camminando insieme con una nuova energia.

Scorpione: beneficiate dell'influenza positiva di Mercurio che finalmente ha rotto la quadratura e rende le sensazioni più brillanti e vivaci. Molto ricettivi nei confronti delle emozioni del partner, cogliete ogni minima sfumatura utilizzando una capacità psichica nascosta e fuori dal comune.

Sagittario: cercate di allontanare alcune preoccupazioni conferite da Sole, Nettuno e Mercurio in quadratura che rendono la sfera amorosa un po' complessa.

Alcune situazioni al momento possono risultare sfavorevoli, ma analizzandole con maggiore obiettività riuscite a trovarne un significato positivo.

Capricorno: una vulnerabilità nascosta traspare proprio a causa della presenza della Luna nel segno che crea un po' di distacco nei confronti delle emozioni. Premurosi con la persona amata, tendete a prendere a cuore sia le vostre responsabilità che i suoi bisogni.

Acquario: Mercurio è passato nel domicilio prossimo al vostro ma non vi abbandona del tutto. Potete contare infatti su un influsso più sensibile e comprensivo nei confronti della persona amata, anche se un po' vulnerabile.

Pesci: Mercurio entra nel segno e i pensieri diventano più corposi e creativi. Molto intuitivi con l'astro della comunicazione che risiede insieme a Nettuno in congiunzione, potete avviare un dialogo costruttivo con il partner cercando comunque di rimanere con i piedi per terra e attuare la logica nelle decisioni che prendete.