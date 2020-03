L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 24 marzo approfondisce ancora il transito di Luna in Pesci che diffonde sensibilità, intuizione e un'atmosfera fantasiosa in bilico tra il sogno e la realtà. Questo influsso coinvolge anche il Toro, che affronta una quadratura difficile di Saturno e Venere, Capricorno, Bilancia e Cancro nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Sole nel segno vi regala freschezza mentale e una maggiore amabilità viene garantita anche da Venere che splende per voi dal Toro.

La voglia di piacere al partner è tanta, quindi attuate qualche idea geniale per stupire la persona amata con effetti speciali. Attenzione però a non essere troppo esplosivi.

Toro: attenzione a non essere troppo capricciosi in coppia a causa di Saturno in quadratura che, in sinergia con gli astri presenti nel segno, fa desiderare sempre di più dall'amore causando una certa insoddisfazione. Non siate vendicativi se un atteggiamento del partner vi ha infastidito.

Gemelli: la coppia viene vivacizzata dall'influsso benevolo di Saturno che tutto trasforma in modo vigoroso.

Venere fa scintille dal Toro e fascino e charme non vi mancano. Solo Nettuno è in angolo dissonante e confonde un po' il sogno con la realtà.

Cancro: Sole in quadratura a Plutone può mettere in discussione alcune credenze ormai obsolete. Cercate di aprirvi in maniera positiva ad alcune sperimentazioni che possono essere costruttive per il rapporto e vivete le emozioni con libertà d'animo.

Leone: apritevi alle novità amorose con maggiore slancio e sensibilità.

Il consiglio delle stelle è di capire prima voi stessi e la causa di un'insoddisfazione latente, prima di prendervela con il partner. Impegnatevi di più in un progetto rivoluzionario che lambisce entrambi e il cui esito sarà positivo.

Vergine: in coppia, non siate troppo possessivi e arginate ogni tipo di gelosia causata da Mercurio, Nettuno e Luna in opposizione che creano una confusione mentale capace di sprigionare disordine in amore.

Abbattete ogni tipo di pensiero negativo attingendo a un ottimismo che tiene sempre viva una speranza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: combattuti se affermare la vostra identità o approfondire la realtà di coppia, siete alquanto indecisi sul da farsi. La situazione è molto incerta e voi siete alla ricerca di maggiore stabilità. Contate pure sull'aiuto di Saturno che attua un cambiamento graduale e doveroso.

Scorpione: forse un'attuale situazione economica altalenante vi preoccupa, ma attuate una saggezza che fa amministrare le spese con scrupolosità. Un po' scontenti in amore a causa di Venere opposta al segno, attenzione a non litigare con la persona amata.

Affidatevi comunque all'influsso favorevole di Giove fortunato dal Capricorno.

Sagittario: Luna in quadratura crea qualche insoddisfazione in amore e chiede di rivoluzionare il tutto in maniera più innovativa e temeraria. Anche Nettuno un po' negativo causa una lieve confusione, ma Saturno e Sole sono dalla vostra parte e vi consentono di neutralizzare questi influssi negativi.

Capricorno: Giove benefico diffonde la sua energia positiva e porta fortuna all'amore. Il calore umano, l'ottimismo non mancano e siete anche molto passionali. Plutone e Marte benefici nel segno quasi cercano di smuovere i cuori più testardi, elargendo un modo di amare più sensuale e dirompente.

Acquario: in coppia datevi da fare investendo sensazioni spontanee e ottenete buoni risultati. Potete così vincere una quadratura venusiana che crea attrito e mette un po' in discussione la relazione a due. Nettuno dai Pesci consiglia di elargire maggiori tenerezze in coppia.

Pesci: arginate le polemiche che giungono da gente invidiose della vostra storia e aprite mente e cuore alle novità che giungono copiose a riscaldare la relazione a due. Prendete tutto ciò che gli astri offrono e non siate caparbi. Forse avete bisogno solo di adattare la vostra vita di coppia alle nuove occasioni che consolidano la storia in modo piacevole.