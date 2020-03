Le sensazioni diventano più istintive e profonde nell'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 26 marzo che analizza il transito di Luna ancora in Ariete. Nuove avventure animano le previsioni astrali segno per segno, introducendo delle sfide a cui la maggior parte dei simboli zodiacali non rinunciano ad attuare, poiché spinti anche dalla presenza di Saturno in Acquario che libera energie dinamiche e innovative.

Nuove sfide nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: continua il transito di Luna nel segno che tocca le corde dell'anima e fa amare in modo appassionato e istintivo.

Non esistono limitazioni con l'astro d'argento nella casa astrologica prima dedita all'approfondimento dell'io, quindi via libera all'amore immediato e passionale.

Toro: in amore siete più passionali del solito grazie a una Luna di fuoco che dall'Ariete, sprigiona una sensualità dirompente. E' il momento di approfondire il tutto con maggiore slancio e spontaneità, mettendo da parte un atteggiamento dubbioso sprigionato da un'eccessiva gelosia.

Gemelli: gli influssi argentei dall'Ariete pervadono corpo, mente e anima sprigionando emozioni più istintive e dirompenti.

Difficile resistere a questa scia sensazionale che non aspetta altro che di essere applicata in coppia con slancio. La capacità di coinvolgere il partner di certo non vi manca.

Cancro: il cielo amoroso sembra rasserenarsi e alcune notizie fortunate, migliorano la sfera affettiva e gettano le basi per un futuro più fortunato. Attenzione ad alcuni cambiamenti d'umore repentini causati da Luna in dissonanza che alterna irrequietudine a espansività.

Leone: nuove sfide vengono raccolte con coraggio e sapete cosa dire e fare per stupire la persona amata con effetti speciali. Il satellite notturno dalla casa astrologica dell'Ariete garantisce passionalità e charme, vincendo una quadratura di Saturno e Venere un po' tesa per i sentimenti.

Vergine: Mercurio e Nettuno opposti al segno sprigionano confusione ma cercate di riordinare le idee, fronteggiando il tutto e attingendo all'influsso favorevole di Giove, Marte e Plutone che garantiscono maggior dinamismo in amore.

Nuove energie non aspettano altro che di essere incanalate al meglio, dirigendovi verso una felicità tanto ambita.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in quadratura dall'Ariete sprigiona sensazioni irruenti e accogliete le sfide del satellite che vi tiene un po' sulla corda, chiedendovi di affermare di più la vostra volontà in coppia e contare esclusivamente sulle vostre forze. Che ne dite di essere invece più tolleranti nei confronti del partner?

Scorpione: forse avete l'impressione che l'amore non vi lasci in pace e che gli astri vi sfidino a fare sempre di più, a non accontentarvi di vivere un'emozione a metà ma piuttosto attuando l'approfondimento dell'intensità emotiva che desiderate.

Luna in opposizione vi provoca se accettare la sfida e rivoluzionare la relazione in maniera più volitiva.

Sagittario: contate sull'influsso portentoso di Luna in trigono che avvolge la coppia come in un abbraccio, garantendo entusiasmo e maggiore partecipazione emotiva. Onestà e irruenza si fondono in un mix davvero stupefacente poiché esasperato dalla presenza di Nettuno e Mercurio in quadratura che rendono le sensazioni un tantino aggressive.

Capricorno: non permettete al passato di ritornare ad angustiarvi, sprigionando sensazioni che interferiscono nella storia in maniera negativa. Metteteci una pietra sopra e beneficiate del transito di Plutone, Marte e Giove che creano scenari nuovi, fortunati ed esaltanti.

Acquario: l'immaginazione non manca di certo a causa di alcuni astri favorevoli che insieme a Saturno nel segno, rendono l'amore molto fantasioso e innovativo. Attenzione solo a non seguire un impulso un po' confusionale di Venere in quadratura dal Toro, che cerca di farvi affermare a tutti i costi una mania di perfezionismo che può provocare litigi.

Pesci: la fiducia in voi stessi a volte viene a mancare e vi chiudete in un silenzio che mette in discussione l'amore. Cercate di arginare il tutto con una forza di volontà elargita da Mercurio e Nettuno che fanno prendere l'iniziativa per chiarire, contando su una maggiore fiducia in voi stessi.