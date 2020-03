L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì 30 marzo analizza il transito di Luna in Gemelli che trasforma le sensazioni a due, sprigionando un modo di amare allegro e ironico che bandisce la noia con fermezza e profondità d'animo. Di questo influsso brioso e stimolante beneficiano anche l'Ariete, il Leone, la Bilancia e Acquario nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di lunedì

Ariete: Sole e Luna instaurano uno splendido sestile astrologico e creano nuovi equilibri in coppia.

Potete beneficiare di una sensibilità più vitale e dinamica, per investire maggiore armonia nel rapporto a due. Sigillati tra gli astri presenti in Pesci e quelli in Toro, non avete nulla da temere dall'amore.

Toro: cercate di trarre forza dalla persona amata che è sempre accanto a voi e vi sostiene in tutto e per tutto. Trovate in lui un valido aiuto, magari approfondendo un dialogo costruttivo che spazzi via dubbi e insicurezze.

Gemelli: l'intelligenza diventa lucida e un'autoironia conferita da Luna nel segno fa superare le avversità in maniera positiva.

In coppia, attenzione a non distaccarvi troppo dalle emozioni tendendo a vivere l'amore in maniera troppo cerebrale.

Cancro: un cambiamento radicale è alle porte, quindi non siate pigri e datevi da fare perché ciò che state per cambiare al momento darà i suoi frutti in futuro. Non siate polemici quindi e rimboccatevi le maniche in coppia.

Leone: l'influenza del satellite notturno si fa sentire ed emana i suoi influssi benefici dal domicilio astrologico dei Gemelli.

Anche se questa Luna crea una certa difficoltà nell'entrare in contatto con le emozioni, siete molto generosi e concreti nella relazione a due.

Vergine: attenzione a non essere indecisi in coppia poiché Luna in quadratura dai Gemelli può confondere un po' le idee e provocare esitazioni. Ricordate che Venere e Urano sono dalla vostra parte e garantiscono cambiamenti rivoluzionari ed eccitanti in coppia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in coppia apparite freddi e distanti, ma ciò è causato dall'influenza di Luna che dai Gemelli mitiga un po' le sensazioni, puntando un riflettore più sulla curiosità intellettiva che sull'approfondimento delle emozioni. L'amore così diventa più cerebrale, ma a breve Marte garantirà charme e maggiore passionalità.

Scorpione: Luna dai Gemelli sprigiona brio e questo entusiasmo diventa contagioso per il partner. Alcune critiche esterne alla coppia cercano di creare scompiglio ma non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e siate aperti ai consigli altrui, seguendoli solo se sono pronunciati da persone di cui vi fidate.

Sagittario: Luna in opposizione può rendervi malinconici e piuttosto mutevoli. Attenzione a non promettere cose che poi non potete mantenere, a causa di una superficialità che può creare attrito e offuscare la sfera amorosa.

Capricorno: Sole in quadratura priva un po' delle energie giuste per applicare un dinamismo in coppia che stenta a prendere il volo. Non lasciatevi scoraggiare però da questi imprevisti che quasi stuzzicano la vostra pazienza, introducendo ricordi che si ricollegano al passato in maniera dolorosa.

Acquario: beneficiate dell'influsso allegro e curioso di una Luna sbarazzina in Gemelli che propone l'autoironia per sdrammatizzare eventuali problematiche e superare il tutto con un approfondimento più mentale e dinamico.

Pesci: l'amore va approfondito fino in fondo e se qualcosa non va in coppia, dovete prendere una decisione definitiva. Se vi lasciate andare all'influsso di Mercurio e Nettuno, riuscite a capire il da farsi, ma dovete lasciare fluire le sensazioni che provate per valutare se davvero vale la pena di continuare la storia.