L'Oroscopo di mercoledì 1 aprile apre il nuovo mese con l'entrata romantica di Luna in Cancro che sprigiona sensazioni profonde, comprensive e molto affettuose. Intelligenza e sensibilità prendono il volo nelle previsioni astrologiche segno per segno che garantiscono una maggiore intuizione anche alla Vergine, Scorpione, Toro e Pesci che possono aprirsi all'amore in modo più consapevole, solo se riusciranno a tenere a bada l'inquietudine.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Luna rema contro dal cielo astrologico del Cancro e sprigiona una certa malinconia che fa chiudere un po' in voi stessi.

Attenzione a non lasciarvi suggestionare da dubbi e insicurezze sprigionati solo dalla vostra immaginazione, capaci di offuscare la relazione con un velo di tristezza.

Toro: in amore siete molto desiderosi di scuotere la persona amata, strappandola dalla sua apparente letargia. Avete bisogno di vivere nuovi stimoli più eccitanti e introducete alcune novità e idee entusiasmanti in coppia, riscoprendo sempre qualcosa di nuovo.

Gemelli: una situazione richiede maggiore coraggio da parte vostra per essere sbloccata a dovere.

Gli astri iniziano a farvi vedere le situazioni come sono realmente e Giove vi favorisce nel risollevare la storia in maniera fortunata.

Cancro: Luna entra nel segno e rende gli affetti protettivi, anche se un po' altalenanti e lunatici. Il focolare domestico diventa un vero e proprio "nido d'amore" dove trascorrere momenti di puro romanticismo con la persona amata. Potete così vincere un Sole un po' apatico dall'Ariete che cerca di impigrire i sentimenti.

Leone: troppo istintivi nel seguire i vostri desideri, assumete un atteggiamento quasi egoistico che non tiene conto delle aspettative del partner. Marte e Saturno remano contro poiché in opposizione e forse vi sentite piuttosto frustrati da alcuni desideri non soddisfatti come vorreste.

Vergine: siete molto sensibili agli umori altrui e li vivete in maniera quasi telepatica. I legami diventano molto forti con la persona amata e captate ogni minima sfumatura dello stato d'animo del partner, provvedendo ad aiutarlo in modo più comprensivo.

Marte dall'Acquario chiede di vivere la sensualità in modo più libero.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la persona amata è alquanto intollerante ai vostri sbalzi d'umore a causa di Luna che assume una quadratura un po' nervosa nei vostri riguardi. Gli astri in Acquario quasi sfidano ad approfondire di più la sfera amorosa, con maggiore profondità d'animo.

Scorpione: sfruttate una spiccata intuizione conferita da Luna in Cancro che fa approfondire gli affetti con maggiore creatività, anche se mancate un po' di senso pratico. L'astro d'argento nella casa astrologica della famiglia carica il rapporto a due di un romanticismo più sognante, comprensivo e dolce.

Sagittario: un problema vi angustia e rimuginate sopra senza sosta quando invece dovete cercare una dimensione più armoniosa ed equilibrata per voi e per la relazione a due. Inizia una fase di rinnovamento per voi che dovete avviare con maggiore espansività, entusiasmo e speranza.

Capricorno: attenzione a un'opposizione lunare che fa chiudere in voi stessi, seguendo un'introversione indolente che fa sentire incompresi. Quindi non prendetevela esclusivamente con il partner se qualcosa non va in coppia come vorreste, piuttosto mettetevi anche voi in discussione con consapevolezza.

Acquario: in coppia aleggia una certa monotonia ma non temete poiché Marte, appena entrato nel vostro cielo, rivoluziona la storia in maniera più energica e dinamica.

Ricordate nel frattempo di non essere troppo permalosi nei confronti della persona amata.

Pesci: l'influenza di Luna dal Cancro può produrre un'eccessivo bisogno di sentirsi amati dal partner, di essere coccolati con continue premure e dimostrazioni d'affetto. Siete più coscienti dei sentimenti e li esprimete al meglio, anche se Nettuno sensibile introduce scenari sognanti e platonici. Scoprirete poi che l'illusione introdotta da Nettuno nei confronti della vostra storia, non è tanto lontana dalla realtà.