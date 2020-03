L'Oroscopo dell'amore per i single settimanale dal 9 al 15 marzo approfondirà le sensazioni amorose puntando un riflettore sull'influsso astrale favorevole per i cuori solitari a caccia di novità amorose. Giove fortunato dal Capricorno e Venere molto concreta e sensuale dal Toro indicheranno una strada da seguire per giungere alla concretizzazione dei sogni amorosi, nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale di marzo

Ariete: attenzione a una Luna in opposizione a metà settimana che potrebbe farvi perdere un po' la fiducia in voi stessi e bloccarvi nella concretizzazione dei sogni amorosi.

Nel fine settimana per fortuna la situazione migliorerà e sarete più magnetici e aperti mentalmente ad approfondire l'amore con maggiore convinzione.

Toro: Venere è con voi e in sinergia con Urano rende la sfera affettiva molto eccitante e impetuosa. Sarete alla ricerca di maggiore concretezza e la otterrete soprattutto puntando sull'affermazione dei vostri ideali con maggiore determinazione e incanalando al meglio le energie positive di Sole e Nettuno dai Pesci.

Gemelli: più grintosi a inizio settimana, affronterete le faccende del cuore con maggiore convinzione nelle vostre capacità.

Dovrete cercare di arginare un'inquietudine sprigionata da Luna soprattutto domenica, contando sui consigli risolutivi di una persona a voi fidata.

Cancro: l'influenza del satellite notturno dalla Vergine sprigionerà maggiore prudenza a inizio settimana e valuterete la situazione a 360°, prima di approcciarvi alle opportunità amorose. Gli astri in opposizione dal Capricorno potrebbero causare un po' di malinconia e blocchi emotivi a metà settimana, ma nel weekend la situazione migliorerà notevolmente.

Leone: se tutto sembrerà statico con Mercurio opposto che farà andare avanti la solita routine in modo un po' noioso, potrete contare su una Luna molto dolce e profonda posizionata in Bilancia nelle giornate di mercoledì e giovedì. Sarete molto socievoli, eleganti e carichi di nuova energia, positiva per concretizzare i sogni amorosi.

Vergine: Luna nel segno lunedì farà vivere le emozioni in modo un po' ansioso e adotterete più la prudenza e la riflessione che l'audacia.

Mercurio dall'Acquario quasi sfiderà a cogliere al volo le opportunità amorose con una nuova apertura mentale. Dovrete progredire dunque e Venere sarà con voi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: voi amici della Bilancia accoglierete una Luna molto promettente per l'amore, nel segno a metà settimana. Molto raffinati e socievoli, l'approccio sarà affascinante e nessuna "preda amorosa" potrà resistervi in queste giornate ricche di nuove opportunità.

Scorpione: già a inizio settimana potrete approfittare dell'influenza lunare a voi favorevole dalla Vergine. Precisione e arguzia non mancheranno di certo per afferrare al volo le opportunità che gli astri proporranno.

Dovrete puntare tutto sull'entrata di una Luna molto magnetica e sensuale che produrrà fortuna in amore.

Sagittario: inizio settimana un po' nervoso per i sentimenti con Luna in quadratura che sprigionerà sensazioni altalenanti e molto instabili. Dovrete puntare tutto sulle giornate di mercoledì e giovedì, che vedranno una Luna carica di energia eccitante. Tante occasioni e miglioramenti si verificheranno in campo amoroso.

Capricorno: lunedì potreste essere in attesa di una risposta amorosa che se non arriverà, comunque non tarderà a lungo. Gli astri prometteranno novità che avverranno in maniera imprevedibile, ma dovrete ricordare che tutto capiterà a suo tempo.

Venere sorriderà all'amore per tutta la settimana.

Acquario: attenzione a non prendere delle decisioni seguendo una scia impetuosa proposta da Mercurio in quadratura a Venere che vi farà lanciare in situazioni troppo bizzarre, di cui poi potreste pentirvi. Fortunate le giornate di mercoledì e giovedì, favorevoli per l'amore.

Pesci: lunedì e martedì saranno giornate un po' tese per i sentimenti. Meglio quindi rimandare le conquiste amorose al weekend, fortunato per l'amore grazie a Luna in Scorpione che vi renderà molto magnetici, introspettivi e ammalianti. Dovrete portare avanti gli impegni amorosi con un rinnovato vigore.