L'Oroscopo di aprile per i Capricorno regalerà meravigliosi momenti fortunati. Intriganti novità per i single e coloro in coppia saranno approfondite nelle previsioni astrali seguenti. Anche se Mercurio in quadratura dal 12 aprile potrebbe fare sentire un po' demotivati i nati sotto questo segno e ogni piccolo ostacolo sembrerà insormontabile, i Capricorno non si dovranno abbattere poiché la quadratura rappresenterà una sfida a superare le difficoltà e risolvere qualsiasi problema con coraggio e intraprendenza.

La sfera professionale del Capricorno nell'oroscopo di aprile

Nuovi progetti ed entusiasmanti collaborazioni animeranno il mese di aprile per voi amici del Capricorno. In questo periodo dovrete essere molto concentrati e impegnarvi a fondo per ottenere risultati importanti e raggiungere gli obiettivi prefissati da tempo. Saturno e Marte in Acquario favoriranno i progetti e gli investimenti finanziari. Voi alla ricerca di un nuovo lavoro o di un avanzamento di carriera dovrete darvi da fare per ottenerlo e soprattutto non dovrete farvi scappare l'occasione giusta.

Il mese di aprile sarà un periodo molto impegnativo e stancante, per questo dovrete ricordarvi di riposare e rilassarvi, ritagliandovi dei piccoli spazi per ricaricarvi di nuove energie. I molteplici impegni lavorativi potrebbero stressarvi alquanto, quindi attenzione a rimanere sempre concentrati indirizzando questa carica energetica nel verso giusto, quello che condurrà al successo. Il Sole in trigono vi renderà molto combattivi, ottimisti e avrete una grande sicurezza in voi stessi che vi porterà lontano.

Dal giorno 12 aprile attenzione però a Mercurio in quadratura che vi causerà qualche intoppo in campo professionale, che potrà essere superato facendo affidamento sulla vostra caparbietà e sulla vostra grande forza interiore. Dovrete essere pazienti e perseverare nelle nuove idee poiché riuscirete a risolvere ogni problema che si presenterà lungo il cammino, grazie anche all'aiuto di Giove e Plutone a voi benevoli.

Aprile ricco di belle sensazioni amorose nelle previsioni astrali del Capricorno

Con l'arrivo di aprile e quindi della primavera, voi Capricorno vi sentirete ricchi di energia e di romanticismo. Il Sole in Toro insieme a Marte vi regaleranno tanta forza interiore e vi faranno sentire in ottima forma. Tanti progetti amorosi, portati avanti con coraggio e tanta forza di volontà, proprio in questo mese saranno da approfondire valutando quali situazioni saranno da applicare con maggiore energia. Più comunicativi e affascinanti, dovrete approfittare proprio dell'influsso favorevole degli astri benevoli per decidere il da farsi, valutando ciò che veramente desiderate dall'amore.

Voi in coppia potrete vivere splendidi momenti di gran coinvolgimento con il vostro partner. I Capricorno già da un po' in relazione fissa, sentiranno forte la voglia di fare sul serio grazie alla benevola influenza di Venere in Gemelli che spingerà a consolidare i progetti sentimentali con una marcia in più. Dato che saranno favoriti in questo mese proprio i progetti impegnativi, dovrete osare di più perché nessuna piccola difficoltà potrà fermarvi dal raggiungere l'obiettivo tanto desiderato. Questo varrà anche per voi Capricorno single, ma dovrete credere di più in voi stessi ed approfondire le amicizie poiché l'anima gemella potrebbe essere proprio lì dietro l'angolo.

Mercurio in quadratura potrebbe chiudere un po' la comunicazione a metà mese, ma Sole in Toro proteggerà la concretizzazione dei nuovi amori che dovrete approfondire con maggiore originalità e tanto spirito di intraprendenza. Venere dai Gemelli garantirà una nuova allegria che risulterà la vostra arma vincente per "sdrammatizzare" alcune situazioni amorose, apportando leggerezza nelle storie in via di sviluppo.