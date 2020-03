L'Oroscopo di mercoledì 1 aprile apre il mese accogliendo la presenza di Luna in Cancro che sprigiona sensazioni romantiche e molto sensibili. Gli affetti diventano più profondi e anche gli altri simboli zodiacali di Acqua si lasciano andare a un'affettuosità ricettiva che chiede anche conferme dagli altri poiché necessita di maggiori attenzioni. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: una sferzata di energia viene conferita da Marte e Saturno in congiunzione dall'Acquario.

Questi astri dinamici incrociano le loro energie con Sole nel segno, garantendo un'opportunità fortunata da cogliere al volo come un treno che passa improvviso a offrire un viaggio ritemprante.

Toro: Venere influisce positivamente sull'amore e cerca di riassestare una comunicazione verbale un po' scombussolata dalla presenza di Urano nel segno. Da un lato l'astro dell'amore vuole creare stabilità, dall'altro Urano si ritrova a proporre un modo di aprirsi all'amore più rivoluzionario. Voi quali sensazioni seguite?

Gemelli: Venere molto vicina a voi elargisce amore e un'affettuosità marcata. Sole splende per voi dall'Ariete e regala i consigli giusti per sbloccare una situazione in maniera vitale e stimolarvi a fare sempre di più per concretizzare i sogni in cantiere.

Cancro: Luna nel segno risulta benefica per approfondire con sensibilità i sentimenti che provate. Attenzione però a non lasciarvi prendere da un'insicurezza che è sprigionata da un'eccessiva emotività, dal bisogno di essere ricolmi delle attenzioni desiderate.

Leone: Saturno e Marte fanno i dispettosi dall'Acquario poiché in opposizione e creano imprevisti e ostacoli fastidiosi. Attenzione a non lasciarvi prendere da un umore altalenante che rischia di offuscare anche la sfera amorosa, magari prestate maggiore ascolto alle persone importanti per voi.

Vergine: Luna elargisce la sua sensibilità dalla casa astrologica del Cancro e avvolge di intuizione. Così potete captare ogni minima sfumatura caratteriale delle persone che vi sono accanto, con maggiore attenzione ai bisogni altrui ma sempre seguendo la voglia di essere amati e coccolati dagli altri.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna e Nodi lunari dal Cancro sono in quadratura e possono ricollegarvi al passato, riproponendo dei ricordi che fanno soffrire e provocano malinconia. Anche voi single apparite piuttosto delusi nei confronti dell'amore ma trovate consolazione negli amici che contano.

Scorpione: il satellite notturno è in splendida posizione dal Cancro e punta un riflettore sugli affetti che diventano più profondi e romantici. Siete più desiderosi di approfondire splendidi momenti a due e siete alla ricerca di continue conferme da parte degli altri. Mercurio diventa un potente alleato per voi single e dai Pesci garantisce splendide novità in amore.

Sagittario: Luna dal Cancro consiglia di approfondire di più gli affetti e di aprire il cuore a una sensibilità che spesso nascondete, forse per paura di esporvi troppo con le persone che amate. Plutone e Giove dal Capricorno consigliano la strada giusta per concretizzare i sogni sperati.

Capricorno: forse vi sentite trascurati dalla persona amata e voi single piuttosto malinconici a causa di alcune notizie che attendete e tardano ad arrivare. Nei prossimi giorni si preannunciano chiarimenti fortunati per l'amore, quindi tempo al tempo e tutto si risolverà per il meglio.

Acquario: Venere dal Toro può provocare qualche noia in amore o forse avete l'impressione di dare troppo e non ricevere come vorreste.

Attenzione quindi a non lasciarvi prendere da un'insofferenza introdotta da Urano, che può creare dispute in coppia. Piuttosto cercate di risolvere il tutto con la spigliatezza che vi è consona e anche voi single potete approfondire un flirt costruttivo e intraprendente.

Pesci: sembra che l'amore non vada per il verso giusto, ma è solo apparenza poiché Venere è favorevole con Nettuno e Mercurio nel segno. Forse siete alla ricerca di qualcosa di più ma a breve ci saranno buone notizie sia per voi single che per voi in coppia.