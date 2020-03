L'Oroscopo del giorno 12 marzo 2020 annuncia a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dello Scorpione. Il transito della 'musa dei poeti' entro i confini del segno di Acqua è previsto in Astrologia già nella mattinata questo giovedì, precisamente a partire dalle ore 10:29. Curiosi di sapere come saranno le stelle a metà della settimana? A dare brio a questo giovedì la bella presenza, oltre che della Luna in Scorpione, anche del Sole in Pesci e di Venere in Toro. Molto interessante l'aspetto di Urano, come sappiamo stabile nel segno del Toro, in questo caso in splendido sestile a Mercurio in Acquario.

A questo punto passiamo pure a svelare nei dettagli quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 12 marzo, segno per segno.

Classifica stelline 12 marzo

Un nuovo giorno è già alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. Come al solito, a soddisfare l'insaziabile sete di curiosità sarà la nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 12 marzo 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la sestina compresa da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 12 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, tutto dovrebbe andare bene con il vostro partner. Vi renderete conto che varrà la pena di investire emozioni ed energie per rendere il vostro rapporto ancora più felice.

Single, la Luna in aspetto speculare positiva al 90% mette in primo piano le questioni sentimentali. La presenza di astri benevoli sarà comunque rassicurante per la vita affettiva di molti nativi: potrete fare nuove conoscenze e magari impegnarvi con qualcuno che potrebbe essere vicino a voi, più di quanto possiate immaginare. Nel lavoro si delineano ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetta e, se vorrete, raggiungerete un traguardo speciale: datevi da fare perché arriverete lontano.

Toro: ★★★★★. L'amore, continuerà a dare belle soddisfazioni a voi nativi del Toro. Chi avesse intenzione di ufficializzare una unione potrà farlo mentre chi è in coppia avrà altri progetti in vista. Senz'altro in tanti avrete momenti felici capaci di riscaldare ancora di più la vostra unione. Single, si preannuncia per tanti una giornata sicuramente positiva. Mettendo in pista un mix tra fantasia e senso pratico, riuscirete a cavarvela bene in diverse situazioni. Canalizzate la vostra voglia di rinnovamento esplorando o dando seguito a nuove interessanti idee. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che quasi sicuramente potrebbe essere una giornata molto produttiva, come si conviene del resto al vostro temperamento.

Farete dei piccoli passi in avanti, ma costanti. Alla fine saranno proprio quelli che vi consentiranno di coprire le lunghe distanze. Una cosa sarà certa: non avrete bisogno di sgomitare per mettervi in luce, perché sarete ammirati da tutti.

Gemelli: ★★★★. In amore, avrete sicuramente una piacevole sorpresa capace di tirarvi su di morale e forse anche consentendovi di superare un periodo un po' monotono. Intanto la Luna abbastanza amica renderà sereno il rapporto con la vostra metà. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì indicano che l'amore sarà sicuramente in ripresa costante e, quale che sia la vostra situazione sentimentale, non vi sarà difficile usare un po’ di dolcezza per conquistare una persona a cui volete bene.

Nel lavoro, per evitare grattacapi, converrà tenere alta la guardia e mettere a punto delle strategie. Non fatevi prendere dall'ansia e dal nervosismo, ma mostratevi precisi e ben organizzati, qualunque sia la vostra attività. Sfruttate l'intuizione, potreste veder diventare realtà quell'affare che fino a ieri sembrava impossibile.

Le predizioni del giorno 12 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani in amore presume possa essere il momento buono per lavorare sul rapporto di coppia, magari per individuare eventuali punti deboli. Concentrate la vostra attenzione su tutte quelle cose che vi sono sfuggite di mano nel corso del tempo cercando di rimediare agli errori fatti.

Single, gli astri preannunciano momenti difficili: potreste essere proprio voi a decidere le sorti di una situazione che attualmente vi sta più a cuore. Non sempre riuscirete ad esprimere facilmente le vostre emozioni e, per questo, potreste cadere abbastanza spesso in qualche fraintendimento. Fate attenzione... Nel lavoro, infine, moderate l’entusiasmo su una notizia appena giunta, potreste fare valutazioni non adeguate. Alcuni problemi peseranno molto sulle vostre decisioni, ma non arrendetevi e andate avanti per la vostra strada.

Leone: ★★★★. In campo sentimentale l'oroscopo indica che i vostri sensi saranno abbastanza accesi, come lo sarà anche la voglia di affetto.

Oggi e domani diciamo che vi sentirete pieni di fiducia nei confronti delle persone che vi circondano: sarete ricambiati con grande passionalità con le stelle abbastanza dalla vostra parte. Single, sarete animati da una forte ventata di passione, il che renderà briosa ogni vostra iniziativa. Se volete, potete vivere un improvviso ritorno di fiamma che potrebbe riportare l'amore nei vostri cuori. Nel lavoro, se ci saranno scelte da compiere, affidatevi all'intuito ed al buon senso. Perché possedete immaginazione e fiducia in voi stessi e saranno queste le doti necessarie per raggiungere l'obiettivo!

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani 12 marzo consiglia in amore tanta pazienza, calma e rilassatezza. Inutile cercare di far quadrare tutto come piace a voi. Se avete scelto una persona che poi si è rivelata piena di difetti, allora cominciate a vederli da un altro punto di vista e accettateli così come sono, senza portare il broncio per ogni cosa che non vi piace. Single, la Luna vi remerà sicuramente contro. Staccate pertanto la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione complessa. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona su cui avevate puntato, ma vedrete che non sarà così, se ci penserete bene.

Nel lavoro, a parte piccoli contrattempi, tutto come al solito.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.