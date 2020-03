L'Oroscopo di giovedì 12 marzo approfondisce i transiti planetari a caccia di novità che rendono il presente più speranzoso e positivo. Sole brilla in particolare per il segno dei Pesci avviando un approfondimento delle sfere vitali più audace e introspettivo e regalando anche tanta forza di volontà a tutti i segni zodiacali di Acqua. E gli altri simboli? Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: non cercate di tenere sempre sotto controllo le situazioni amorose, piuttosto lasciatevi andare in maniera più sciolta e spontanea.

Mercurio propone intriganti novità ma non dovete bruciare le tappe, vivendo l'amore con l'immediatezza che vi è consona. Procedete gradualmente.

Toro: non date peso al giudizio della gente o ai pettegolezzi di persone invidiose che cercano di arginare la vostra felicità. Piuttosto in amore, seguite il vostro cuore e approcciatevi a una persona che vi piace in modo delicato e sensibile. Non ve ne pentirete.

Gemelli: non dite sì solo per accontentare gli altri. Piuttosto fate ciò che vi consiglia il cuore, che vi fa stare bene e svolgetelo in modo appassionato.

Sole e Nettuno in quadratura impigriscono e cercano di rendere tutto surreale intorno a voi.

Cancro: alcune situazioni sono incerte e forse siete chiamati a prendere una decisione che coinvolga l'intera famiglia. Una persona a voi cara può aver bisogno del vostro aiuto. Quindi arginate l'ansia e l'eccessivo stress, aprendovi agli altri con spirito comprensivo. Ne sarete ricompensati a tempo debito.

Leone: un po' insoddisfatti a causa della quadratura di Urano e Venere che blocca le energie, vi sembra di essere in un vicolo cieco. Ma non temete, a breve la situazione migliorerà, dovete solo pazientare un po.

Vergine: gli astri propongono di avviare un dialogo costruttivo e chiaro con una persona che vi ha rapito il cuore. Siete più determinati e decisi a portare avanti i vostri progetti sentimentali, contando sull'influsso favorevole di Marte, Saturno, Giove e Plutone a voi benefici.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna ancora presente nel segno invoglia a cambiare qualcosa che non vi soddisfa. Dovete farlo con maggiore concretezza, bandendo una superficialità che forse viene causata dalla quadratura dei pianeti presenti in Capricorno.

Scorpione: una persona potrebbe riemergere dal passato o comunque farsi sentire dopo molto tempo. Non siate però gioiosi subito e non fidatevi poiché la sua ricomparsa potrebbe essere spinta da interessi personali. Buone le nuove conoscenze online ma occhio ai pettegolezzi.

Sagittario: posizionati in sestile astrologico tra Plutone e Luna, le emozioni diventano più profonde e andate in cerca di rapporti meno superficiali.

Il bisogno di apportare cambiamenti nelle sfere vitali è grande, cercate di attuarlo gradualmente senza ossessionarvi in maniera eccessiva.

Capricorno: cercate di muovervi con maggiore prudenza poiché gli astri formano una quadratura non molto positiva per le sfere vitali. Poco socievoli e malinconici, cercate di fronteggiare il tutto contando sull'influsso benefico e vitale di Sole e Nettuno in Pesci.

Acquario: Mercurio continua a sorridere in sinergia con i pianeti presenti in Pesci e garantisce un atteggiamento più adattabile agli eventi. Molto elastici mentalmente, riuscirete a districarvi da alcune situazioni delicate soprattutto in amore, dove c'è tensione a causa di Venere in quadratura.

Pesci: Luna pone alcuni interrogativi sul modo di amare che risente di un certo nervosismo forse causato da ricordi passati che ritornano nel presente in maniera impetuosa. Gli astri intorno a voi tuttavia sono favorevoli ed esortano a voltare pagina, vivendo gli affetti presenti con maggiore slancio.