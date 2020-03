L'Oroscopo di domani, sabato 14 marzo riapre queste nuove previsioni annunciando un transito astrale molto interessante. Ad avere un meritato primo piano nel panorama astrologico sarà senz'altro l'Astro d'Argento. Togliamo allora subito il punto interrogativo annunciando con una certa soddisfazione il transito della Luna in Sagittario. Il conseguente passaggio nel settore del segno di Fuoco appena citato avverrà alle ore 12:09 della tarda mattinata di sabato e sarà senz'altro portatrice di calde passioni, tenerezza e tanta sensualità.

Pronti allora a scoprire quali saranno i più fortunati del giorno tra i segni compresi dall'Ariete fino a Vergine? A gongolare saranno solamente in tre: Gemelli, Cancro e Vergine. Invece, ad avere un periodo stabile ma sottomesso a probabili alti e bassi saranno soprattutto i nativi del Toro, nel frangente sottoposti alla negatività di Saturno in quadratura a Urano, pianeta presente nel proprio comparto.

Passiamo pure a svelare la scaletta con le stelle e, subito dopo, agli approfondimenti segno per segno evidenziati nell'oroscopo di sabato 14 marzo.

Classifica stelline del 14 marzo

Questo nuovo sabato è pronto ad essere valutato dall'Astrologia, ovviamente messo in relazione con ognuno dei sei segni valutati nel presente contesto. Il metro di misura in grado di dare un'idea sul grado di positività della giornata senz'altro è la classifica stelline quotidiana, ovviamente generata dall'oroscopo del 14 marzo. Ansiosi di sapere come è stata valutata la giornata nei confronti del vostro segno?

Senz'altro non rimarrete delusi se nel vostro Tema Natale avete uno dei tre segni posizionati al primo posto nella scaletta sottostante: come abbiamo già anticipato, ad avere lo scettro relativo ai segni migliori del momento saranno Gemelli, Cancro, Vergine. A seguire il resoconto dettagliato restituito dalle stelline quotidiane, estrapolate dall'oroscopo di domani su amore e lavoro:

★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Oroscopo sabato 14 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★.

In arrivo un giorno non proprio positivo, in questo frangente sottomesso ai capricci di pianeti poco amichevoli. Praticamente avrete a che fare con un sabato valutato 'sottotono'. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, sarà una giornata imprevedibile, probabilmente con situazioni al limite della sopportabilità. L'assenza di stimoli planetari positivi non mancherà di creare più di qualche ansia: andrebbe osservato un atteggiamento distaccato da eventuali diatribe o rivendicazioni. In coppia, una battuta o una 'uscita' poco felice da parte del partner potrebbe lasciarvi sgomenti, semplicemente senza parole!

Single, una situazione critica risulterà essere solo momentanea e potrà sbloccarsi in qualsiasi momento, basterà che voi lo vogliate veramente. Visto il periodo di pausa forzata, impiegare una parte del tempo per trovare una soluzione ad alcuni problemi assillanti sarebbe una scelta saggia. Nel lavoro, potete contare su piccoli risultati positivi, ma dovete essere disposti a sudare le proverbiali sette camicie oppure attendere tempi migliori di questi.

Toro: ★★★★. Il frangente non sarà di certo da annoverare tra i migliori ma neppure da declassare visto che c'è chi sta peggio di voi. L'oroscopo di domani consiglia di mantenere la calma.

Non sarà il momento più idoneo per dedicarsi a fare progetti o per parlare del futuro. Diciamo che a malapena riuscirete a mantenere l'autocontrollo nelle situazioni più difficili, ma che fatica! In amore, ci sarà un grande interesse verso quello che potreste fare ma che per forza di cose non riuscirete a mettere in gioco. In coppia, forse potrebbe essere questo il giorno adatto per realizzare qualcosa di costruttivo da fare insieme al partner. Farete del vostro meglio per ritrovare quell'affiatamento che c'era tempo addietro: le stelle assicureranno un discreto supporto favorendo l'intesa e il dialogo.

Single, il vostro istinto potrebbe esservi di aiuto per vederci chiaro in una situazione che vi sta a cuore e alla fine riuscire a prendere una decisione rapida. Presto raggiungerete l'equilibrio desiderato e vi sarà più facile capire a che punto siete con i sentimenti. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica una giornata buona. Quindi sarebbe auspicabile da parte vostra mantenere un atteggiamento ottimista verso il futuro.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata ottima da mettere in conto sia per quanto riguarda i sentimenti che in gran parte delle attività che andrete a svolgere nel periodo. In molti casi soprattutto, uscirete finalmente dalla solita routine riuscendo a organizzate qualcosa di veramente stuzzicante e divertente in famiglia.

L'amore, sarà in cima ai vostri pensieri giorno e notte: Venere amica favorirà sia i sentimenti nati da poco che quelli vissuti già da tempo. In coppia metteteci pure un tocco di fresca passionalità in modo da trascorrere questi momenti di 'reclusione' forzata in modo piacevole, ovviamente da vivere tassativamente in due. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano una giornata accettabile: in alcuni casi si prospetta un periodo piacevolmente rilassante. Non chiedete alle stelle passioni mozzafiato, non è questo il momento, ma accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra condizione.

Nel lavoro, con l'astro notturno a favore, riuscite ad affrontare le questioni difficili con un piglio deciso e positivo. Sarete pieni di risorse che (forse) riuscirete a mettere a disposizione di tutti.

Astrologia del giorno 14 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Il prossimo sabato di fine settimana si prevede splendido oltre ogni più rosea attesa. I vostri astri sono pronti già da adesso a dare un ottimo sostegno, ovviamente ben appoggiati dalla splendida Luna in Sagittario. Le previsioni per quanto riguarda l'amore, visto il momento a favore, invitano ad approfittare per mettere in sicurezza quella situazione un po' dubbia che ben sapete.

Intanto l'oroscopo sulla giornata di domani potrà contare sicuramente sulla Luna, amichevole e positiva quanto basta: con un po' di buona volontà potrete migliorare un rapporto a cui tenete davvero molto, ma occorrerà tirar fuori tutto il vostro buon cuore. Single, sarà un sabato ideale per sistemare alcune cose a base sentimentale. Diciamo che il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli agli occhi di chi sapete. Nel lavoro, il buon senso non vi abbandonerà mai, anche in mezzo alle tempeste più scure. Questo sarà sicuramente un punto a vostro vantaggio per affrontare e vincere tutte le sfide del tempo.

Leone: ★★. Giornata da prendere con le dovute accortezze sappiatelo fin da subito, ok? Il periodo è previsto dalla carta astrale come negativo, quindi sappiate che ogni cosa che andrete a mettere in gioco la probabilità di non centrare l'obbiettivo sarà molto alta. Purtroppo questo è dovuto ad astri poco performanti nei vostri confronti, pertanto, come si dice di solito, 'se lo conosci, lo eviti!'. In amore, potreste accusare qualche tensione di troppo. Forse inizierete avere le prime avvisaglie in merito ai sentimenti che stanno cambiando: purtroppo, non avete il coraggio di ammetterlo nemmeno a voi stessi, questa è la verità.

Anche se sarete troppo impegnati e farete fatica a conciliare la vostra vita sentimentale con tutto il resto, metteteci impegno e vedrete che tutto si sistemerà. Single, sarete interessati da una quadratura astrale pesante, che potrebbe creare grande irrequietezza, quindi periodo assolutamente non adatto a prendere importanti decisioni in nessun campo. Quando si verificano transiti così aggressivi, la reazione migliore sarà non fare e non chiedere niente, ma mettersi comodi ed aspettare che passi. Nel lavoro, avrete una scarsa resistenza agli sforzi prolungati e qualche banale contrattempo potrebbe irritarvi più del dovuto.

Vergine: ★★★★★. Partirà proprio benissimo questo vostro sabato di inizio weekend, prolungandosi positivamente anche nel resto del periodo. La buona influenza di Venere non deluderà: avrete certamente delle buone soddisfazioni nel corso del primo pomeriggio o a sera. L'oroscopo di domani 14 marzo intanto, consiglia in amore di mantenere alta la concentrazione. Un buon cielo è pronto a far lievitare nuovamente le vostre quotazioni private. Per merito della Luna in Sagittario poi, sarete assecondati e stimati da chi avete vicino, anche quando vi muoverete controcorrente. Darete dimostrazione di profondo affetto al vostro partner, soprattutto rendendovi interessanti o trascorrendo più tempo insieme. Single, avrete l'opportunità di fare delle scoperte su una persona di vostro interesse che potrebbe farvi cambiare atteggiamento nei confronti di quest'ultima. Malgrado lievi sensazioni di stanchezza, beneficerete di una buona forma generale. Nel lavoro, per chiudere, potrete fare affidamento su una grande grinta, questa vi sarà utile per superare alcuni ostacoli e vincerli senza problema.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.