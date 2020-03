Una Luna molto responsabile e rigorosa dal Capricorno diventa la protagonista dell'Oroscopo di mercoledì 18 marzo. Smorzando un po' la sensibilità e la fantasia degli astri presenti in Pesci, l'astro d'argento diventa molto critico nei confronti delle emozioni e quasi le tiene a bada per paura di soffrire o per far salire a galla sensazioni fino a ora tenute nascoste in fondo al cuore. L'intuito di Mercurio dai Pesci cerca di fare luce sulle sensazioni di ciascun segno zodiacale, elargendo un'intelligenza brillante e molto profonda in grado di regalare buone notizie nelle previsioni astrologiche fortunate.

Venere e Luna nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: non lasciatevi prendere dalla noia e dalla disperazione, altrimenti rischiate di sentirvi troppo soli e abbandonati. I pianeti dal Capricorno causano un atteggiamento negativo che fa vivere le emozioni in maniera troppo disequilibrata. Contate dunque sulla vicinanza degli astri in Toro e in Pesci che sono positivi e garantiscono nuova energia.

Toro: Venere in trigono a Luna approfondisce la sfera emotiva e quella personale in maniera più profonda. Così siete più socievoli con tutti, anche se desiderate sempre cambiare la solita routine in modo rivoluzionario.

Saturno consiglia anche a voi single di procedere gradualmente, vivendo l'amore passo dopo passo.

Gemelli: nuovi incontri amorosi sono alle porte, ma attenzione a non gettarvi a capofitto magari nelle storie online quando invece è giusto valutare la situazione a 360° per andarci con i "piedi di piombo". Voi in coppia mettete a segno qualche colpo importante per far volare le emozioni in maniera indescrivibile.

Cancro: inconvenienti e contrattempi possono essere provocati da una donna di cui non dovete fidarvi. Cercate di tenere testa a questi ostacoli, sprigionando maggiore pazienza nei confronti delle avversità. Ricordate che Venere e Urano contrastano il tutto in modo brillante, regalando anche ai single una novità amorosa.

Leone: Venere e Urano in quadratura dal Toro possono farvi venire la voglia di rivoluzionare la solita routine amorosa in maniera imprevedibile.

Forse trascinate una storia da troppo tempo, quindi dovete rimboccarvi le maniche e apportare soluzioni più originali per risolvere il tutto con un pizzico di imprevedibilità che non guasta mai neppure ai single.

Vergine: se una telefonata che attendete da tempo tarda ad arrivare, non disperate. Mercurio in opposizione dai Pesci minaccia un po' la comunicazione verbale e l'amore diventa ingarbugliato e un po' confuso. Dalla vostra in compenso avete gli astri in Capricorno che preannunciano fortuna in campo sentimentale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'intuito e l'inventiva non mancano di certo per ribaltare a vostro favore una situazione a cui tenete.

Un consiglio di un amico può essere utile per progredire, quindi accettatelo, vincendo un atteggiamento critico che mette sempre in discussione l'opinione altrui. Potete avviare un cambiamento costruttivo e radicale arginando un modo di fare troppo polemico.

Scorpione: Luna in congiunzione con Saturno dal Capricorno vi dà l'impressione di essere soli e di non poter contare sull'aiuto di nessuno, anche se non è così. Ciò è dovuto a un approfondimento da parte di Plutone dei vostri lati caratteriali che non preferite, ma riordinando il tutto con maggiore consapevolezza, salgono a galla i molteplici lati positivi della vostra personalità.

Sagittario: attenzione a non fidarvi di alcune amicizie che sembrano buone ma che risultano invece non sincere. In amore non siate eccessivamente gelosi e possessivi. Voi single apparite alquanto pigri forse anche a causa di Mercurio che non introduce novità interessanti. Non vi resta dunque che attendere tempi migliori.

Capricorno: Luna nel segno punta un riflettore sul vostro rigore e fa prendere le decisioni giuste, quelle in grado di cambiare il futuro gettando le fondamenta in maniera più stabile già da adesso. Non contate su nessuno ma basatevi sulle vostre forze, attenzione solo a non tagliare via le emozioni.

Acquario: posizionati tra Marte e Mercurio, siete molto ricettivi alle influenze esterne e questa sensibilità può creare anche irritabilità. Attenzione quindi a incanalare al meglio questa energia dinamica, vincendo anche alcune tensioni sprigionate da Venere in quadratura che mette un po' in discussione l'amore.

Pesci: Giove e Mercurio vi aiutano a fare breccia nel cuore di un amico/a che vorreste diventi qualcosa di più per voi. Venere è in posizione favorevole dal Toro sia per i single che per voi in coppia, quindi via libera agli sms, telefonate e incontri via internet.