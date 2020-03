L'Oroscopo di domani, giovedì 19 marzo porta in primo piano l'ingresso della Luna nel comparto dell'Acquario. Il transito astrale interessa pienamente la giornata dedicata alla festa del papà: l'Astro d'Argento darà pieno supporto soprattutto a due segni in particolare, ovviamente tra quelli analizzati in questo contesto.

Ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sono due i simboli preventivati con massima positività: il Toro e la Vergine.

Sempre parlando in merito alla sestina in analisi, le previsioni zodiacali evidenziate dall'oroscopo di giovedì 19 marzo da Ariete a Vergine, annunciano un periodo davvero poco positivo a coloro nativi del Cancro, senz'altro messi sotto scacco da astri dissonanti rispetto al relativo settore d'appartenenza. Andiamo a dettagliare meglio i singoli segni, ovviamente subito dopo aver dato lustro alla nuova scaletta con le stelle a seguire.

Classifica stelline 19 marzo

Come annunciato in apertura, questa festa del papà porterà in dono la presenza della Luna nel comparto dell'Acquario.

Tale situazione è uno dei metri di misura su cui imposteremo le valutazioni odierne: curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia al vostro segno? Bene, come al solito a fare da piatto della bilancia, appena 'sfornata', è pronta la nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 19 marzo 2020. Come annunciato in apertura, lo ricordiamo, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i simboli compresi da Ariete a Vergine.

La scaletta sotto analisi in questo frangente mostra in primo piano il segno del Toro, in compagnia di un altro splendido segno, la Vergine. Bene, adesso non perdiamoci in quisquilie inutili ma andiamo subito a mettere in evidenza l'intera scala dei valori. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro.

★★: nessuno

Oroscopo giovedì 19 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

In arrivo un giovedì 19 marzo abbastanza efficace, buono quanto basta per tirare avanti in modo convincente in questa giornata dedicata in calendario alla festa del papà. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, la giornata inizierà in maniera piuttosto favorevole per molti nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Serenità e passione saranno all'ordine del giorno e senz'altro potrete godere di momenti piacevoli da trascorrere con il vostro 'lui' o la vostra 'lei'. Single, il vostro istinto potrebbe esservi di aiuto nel vederci abbastanza chiaramente, al fine di prendere una decisione rapida riguardo una situazione che vi tiene in ansia.

Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare, come ad esempio lasciarsi corteggiare - in modo virtuale - proprio dalla persona che interessa. Nel lavoro invece, sarete in una fase decisamente intensa che inizialmente sembrerà rispondere ai vostri bisogni personali. Coltivate ciò a cui tenete di più, perché con Mercurio in posizione favorevole sarete pronti ad adempiere pienamente a molti dei vostri doveri.

Toro: ★★★★★. Questo giovedì arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. Venere e Urano stabili nel vostro segno saranno rispettivamente in trigono con Marte e Giove ed in ottimo sestile con Mercurio in Pesci.

Dunque, il settore riguardante i sentimenti indica che andrà quasi tutto a vostro favore. L'amore vi sorriderà nelle vesti di un'avventura maliziosa, magari solo a livello mentale ma non per questo da snobbare: sarete spinti a provare nuove esperienze passionali da condividere con la vostra metà. In tanti trascorrerete molto tempo liberi (metaforicamente parlando, ovviamente) e felici di stare insieme alla persona amata. Single, sarà davvero interessante questa giornata, se non altro in grado di dare un nuovo assetto alla gestione del tempo libero. Ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità in cui poter fare quello che più vi piace senza nessuna interferenza da parte dei vostri cari.

Nel lavoro invece, farete ciò che avete rimandato per tanto tempo e questo vi darà una soddisfazione unica.

Gemelli: ★★★★. Questa parte della settimana per sarà mediamente discreta, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. L'Astrologia invita alla calma: qualcuno tra voi Gemelli potrebbe essere messo alla prova dei fatti, perciò fate tesoro dei consigli disinteressati di una persona amica. In amore, i nati del segno saranno in una fase decisamente intensa della loro vita. Gli affetti, malgrado il momento molto restrittivo che tutti stiamo vivendo, sembrano rispondere a buona parte dei vostri bisogni personali.

Coltivate tutti quegli interessi a cui tenete di più cercando di vivete quanto più in serenità possibile con le persone del vostro nucleo familiare: approfittate pure di tutto il tempo libero che avete a disposizione. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì, con la Luna in aspetto positivo, indicano che avrete la possibilità di affrontare molti dei vostri problemi con uno spirito ricco di speranza e di fiducia per il futuro. Nel lavoro, vi aspetta una giornata tranquilla. Avrete la completa libertà di esplorare le vostre conoscenze e rafforzare le vostre strategie.

Astrologia del giorno 19 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Giornata sottotono, valutata dall'Astrologia quotidiana come abbastanza pensierosa. A fronte di ciò, in generale si raccomanda di mantenere i nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie e potrebbero rovinare ancora di più il periodo. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore invita a non rimanere bloccati su emozioni negative: parlatene con il vostro partner. Qualunque sia la vostra situazione, sarà necessario esprimervi sinceramente per ripartire con il piede giusto e ritrovare l'armonia di coppia non appena la situazione lo permetterà.

Rimandate qualche impegno non necessario ma rilassatevi e non pensate a nulla. In ogni caso, cercate di trovare un compromesso per rendere la giornata meno agitata. Single, la Luna sarà nervosa sopra il vostro cielo e vi complicherà un po' la vita. Difficile dire come andrà a finire, ma sicuramente con una bella fetta di tensione o confusione. Nel lavoro, di novità in grado di movimentare questa giornata non ne mancheranno sicuramente. Le idee saranno confuse e non sarete in grado di mettere a punto le strategie più adeguate.

Leone: ★★★★. In arrivo un giovedì 19 marzo davvero splendido, in linea generale vivibile 'alla grande'.

La giornata dedicata alla festa del papà si presuppone possa essere fantastica, in primis in campo sentimentale. In molti avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore. In coppia, l'oroscopo indica nel notturno satellite la soluzione in grado di rendervi allegri e vogliosi di inventarsi qualcosa da condividere con chi si ama. Sarà così una giornata romantica per tutti coloro che hanno già una vita affettiva serena, grazie anche alla complicità del partner. Single, non potrete certo lamentarvi questo giovedì. Fate leva soprattutto sull'entusiasmo, sui pensieri positivi e sul pensare positivo: vedrete che ogni ostacolo sparirà come d'incanto.

Nel lavoro, sarete propensi al dialogo, cosa che vi consentirà di avere carta bianca sulle attività da fare in questa giornata.

Vergine: ★★★★★. Questo nuovo giovedì, segnato in calendario come il giorno dedicato ai papà, porterà tanta positività nelle cose previste dalla routine, non escludendo un pizzico di buona fortuna a fine serata. Ansiosi di sapere come andrà la giornata? In questo caso, l'oroscopo di domani 19 marzo consiglia in amore di avere fiducia nelle persone che avete accanto. La Luna vi permetterà di vivere la giornata con un ritmo più lento e rilassato, trovando sia il tempo per voi stessi che per le persone che hanno bisogno della compagnia e della vostra presenza.

Single, le stelle saranno per voi molto positive in quanto posizionate in buon aspetto. Quindi ci potrebbero essere delle novità che vi renderanno più positivi e disponibili verso gli altri. Cercate di vivere la giornata con un ritmo più lento e rilassato del solito. Nel lavoro, dovrete utilizzare una grande quantità di energia per tradurre in realtà quello che avete veramente in mente. Non sarà facile ma le stelle premieranno sicuramente, il vostro impegno.

