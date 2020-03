L'Oroscopo di venerdì 20 marzo vede l'entrata di una Luna molto originale e futuristica in Acquario. Le sensazioni diventano più frizzanti e molto innovative, così la mente si amplia a 360° in cerca di nuove idee capaci di rivoluzionare le sfere vitali con successo. Di questo influsso energizzante ne beneficiano anche la Bilancia, Sagittario, Ariete e Gemelli. Ottima anche la nuova posizione di Sole in Ariete che conferisce un'ambizione senza eguali.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Sole in Ariete nell'oroscopo di venerdì

Ariete: benvenuto Sole nel segno che illumina la vostra affettività e rafforza la personalità in modo ambizioso. Più intuitivi e ottimisti, cercate di attingere a una forte determinazione che argina alcuni blocchi impartiti dagli astri in quadratura dal Capricorno. L'amore vi sorride e intriganti novità sono alle porte.

Toro: Luna un po' altalenante dall'Acquario è in quadratura e può farvi prendere decisioni affrettate. Non siate troppo precipitosi quindi e apritevi di più all'ascolto degli altri, senza portare avanti le vostre idee in maniera ostinata.

La voglia di rivoluzionare le sfere vitali è tanta, attenzione quindi a non ribaltare l'amore innescando scosse emotive di un certo rilievo.

Gemelli: Luna risplende per voi e la sensibilità diventa più curiosa e intrigante. Approfittate di questo influsso benefico e rigenerante che amplia la mente a 360° e introduce nuovi stimoli eccitanti. Sole benefico dall'Ariete riscalda il cuore in modo ambizioso, dinamico e felice.

Cancro: l'immaginazione vi affascina e i discorsi diventano più chiari, sottili e fantasiosi con Nettuno e Mercurio in trigono dai Pesci. Contrastate un Sole alquanto nervoso nei vostri confronti dall'Ariete poiché Venere è sempre benefica e infonde coraggio nel portare avanti le imprese amorose con successo.

Leone: la Luna opposta al segno può creare un'insoddisfazione in grado di farvi distaccare dai sentimenti poiché in cerca di sensazioni più stimolanti.

La sfera affettiva risente di questa voglia di rivoluzionare la solita routine in modo più eccitante e imprevedibile, quindi via libera a nuove intuizioni perché Sole risulta benefico a farvi attuare nuove iniziative entusiasmanti.

Vergine: più decisi e fiduciosi nelle vostre capacità, nulla può scalfire una forza d'animo energizzante. Saturno consiglia sempre di attingere a una prudenza garbata che in sinergia con Plutone, esorta a valutare le situazioni con maggiore circospezione e prudenza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro d'argento risulta benefico dalla casa astrologica undicesima e vi apre a un dialogo più profondo sia per l'amore che per i rapporti con gli altri in genere.

Ricchi di un'immaginazione intelligente e intuitiva, riuscite anche a schivare alcuni contrattempi che ostacolano il vostro cammino verso la felicità.

Scorpione: occhio a una quadratura di Luna dall'Acquario che può rendervi alquanto nervosi. Il palcoscenico astrale per il resto è spettacolare e gli astri dal Capricorno vi assistono garantendo intelligenza, grinta e un modo di portare avanti i progetti amorosi, più stabile e concreto.

Sagittario: indipendenti e innovativi, cercate di rivoluzionare le sfere vitali attingendo a una curiosità che va anche controcorrente poiché desiderosa di farvi concretizzare i sogni con un'immediatezza fantasiosa e concreta.

Molto interessati alle novità e a tutto ciò che è nuovo, fronteggiate alcune noie amorose con una maggiore fiducia in voi stessi garantita da un Sole favorevole.

Capricorno: più affascinanti e attivi grazie a un parterre planetario spettacolare per tutte le sfere vitali, potete concretizzare i sogni facendo affidamento su alcune novità che vi colgono in maniera inaspettata. Nella vita amorosa le nuvole si diradano e torna il sereno, ma siate più vitali e meno pigri.

Acquario: estroversi e originali con la Luna appena entrata nel segno, avete bisogno di approfondire le amicizie in modo più entusiasmante.

Anche Mercurio dai Pesci vi rende più comunicativi, allora che ne dite di ampliare la lista dei contatti online? Sono in arrivo belle novità.

Pesci: la Luna molto vicina a voi emana una sferzata di energia dinamica e innovativa. Fatene tesoro per rivoluzionare le sfere vitali che non vi soddisfano. La comunicazione viene accentuata da Mercurio presente nel segno che in sinergia con Nettuno, regala emozioni profonde. I sogni amorosi si tramutano in realtà grazie anche alla posizione favorevole di Venere in Toro.