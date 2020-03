L'Oroscopo di domani giovedì 26 marzo è pronto a mettere sul podio più alto della classifica tre segni super-fortunati, più altri due in 'odore' di positività. Mettiamo innanzitutto in vetrina i favoriti dalle stelle per questo giovedì.

In ottima evidenza, ovviamente estrapolati dalla sestina sotto analisi in questa sede (che, lo ricordiamo, interessa Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine), è il segno del Toro. A dare grosse opportunità al preannunciato segno di Terra, soprattutto da investire in campo sentimentale, l'ingresso della Luna in Toro.

In questo contesto a gongolare tra i sei simboli in analisi in questa fase saranno senz'altro anche coloro nativi in Gemelli e Vergine. Anche a questi due segni l'Astrologia del momento ha riservato quattro buone stelline abbastanza positive. Per quanto riguarda il periodo negativo invece, secondo quanto avvalorato dall'oroscopo di giovedì 26 marzo da Ariete a Vergine, un invito alla calma e alla prudenza è rivolto a tutti i nativi del segno del Leone. Il generoso segno di Fuoco avrà contro Marte, già di suo in diretta quadratura con Luna e Urano nel contesto speculari negativi al 75%.

Classifica stelline del 26 marzo

Un nuovo giovedì è in imminente arrivo; allora cosa c'è di meglio se non tastare il polso alla nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 26 marzo? Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti il filotto compreso da Ariete a Vergine. Il segno migliore in questo caso, lo ribadiamo, è il Toro; invece in rilievo per la scarsa positività attribuita dalle stelle al periodo sono i nativi in Leone, considerati in questo frangente all'ultimo posto della classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Leone;

★★: nessuno.

Oroscopo giovedì 26 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo della giornata di giovedì preannuncia una periodo sfavillante sotto molti punti di vista per tanti di voi Ariete. Una meravigliosa Luna in Toro sarà pronta a dare un gradito supporto nelle questioni sentimentali aperte, in primis in quelle riguardanti coppie e single.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, sarà un giorno sereno, piacevole e molto tranquillo, scorrevole quanto basta con energie a sufficienza. Migliorerà l'intesa di coppia e lo dimostrerete, riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Single, potreste cambiare opinioni su alcuni concetti che avete considerato finora fondamentali per la vostra vita. Focalizzate l’attenzione sulla famiglia e dedicate tutto il vostro tempo a loro. Nel lavoro, potrete relazionarvi con ambienti diversi dai soliti, ottenendo un ottimo risultato e guardando ad un futuro migliore.

Toro: 'top del giorno'.

In arrivo uno splendido giovedì, fantastico al punto giusto e ben disposto a non far mancare nulla sotto vari punti di vista. Dunque, si preannuncia al top la parte centrale di questa settimana per effetto dell'ingresso della Luna nel vostro segno. In amore, la Luna in Toro vi renderà irresistibili, avrete modo di rigenerarvi e vi dedicherete al benessere vostro e di chi amate, con tanto impegno. Single, con la Signora della notte in ottimo aspetto, potrete finalmente trovare il tempo per dedicarti ai vostri hobby ed alle passioni preferite. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che in questo periodo vi accorgerete di possedere una fertile immaginazione, senz'altro capace di dare spunti interessanti da sfruttare.

In arrivo nuove prospettive per il futuro.

Gemelli: ★★★★. Una giornata buona ma fino ad un certo punto. In pratica anche se nel frangente attraverserete momenti all'apparenza positivi, mai mollare la guardia in quanto errori o intoppi potrebbero essere in agguato. In amore, alcuni di voi sentiranno il bisogno di rivalutare un rapporto, ma dovranno prima di tutto cancellare i risentimenti. Ci saranno comunque i presupposti per ritrovare smalto ed entusiasmo con il partner, trascorrendo più tempo insieme. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì indicano che la Luna vi renderà particolarmente attenti ai bisogni delle persone che amate o che vi sono vicino in questo periodo.

Sarete una persona dall'animo gentile, nonostante un po' di nervosismo per via di qualche vicissitudine sfortunata in campo sentimentale. Nonostante tutto sarete ugualmente pronti a dare una mano ai vostri familiari. Nel lavoro, dovrete mantenere saldi i nervi se volete costruire concretamente il vostro futuro. Le cose presto cambieranno.

Astrologia del giorno 26 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Il prossimo giorno in calendario si prevede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi Cancro. In generale concluderete trattative d'affari sulle quali stavate operando da tempo. Altresì, avrete modo di alleggerire eventuali impegni concedendovi momenti di sano relax.

Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che Venere sarà favorevole ai sentimenti e questo farà riaccendere la fiamma della passione. Grazie soprattutto al fatto che stimolerete di più la persona che avete a fianco, anche solo con la vostra vicinanza, in tanti ritroverete quell'affiatamento e quella dolce volontà di stare insieme, ultimamente un po' scemata. Single, con la Luna in splendido aspetto avrete la sensazione che tutto possa andare per il verso giusto. Chi può, viva il momento con trasporto e dedizione, anche se solo in modo virtuale per il momento... Nel lavoro, sarete ottimisti, così facendo avrete tutto il tempo necessario per studiare le giuste strategie che vi faranno ottenere nuovi ruoli.

Leone: ★★★. E' previsto 'sottotono' questo vostro giovedì di metà settimana, sì o no? Di sicuro sarà una giornata abbastanza fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di farvi tornare a (ri)discutere decisioni già prese. In amore, il vostro malumore esploderà senza un motivo reale, complicando i rapporti familiari. Attraverserete così un momento di confusione, tuttavia non lasciatevi abbattere perché le cose miglioreranno rapidamente. Single, giornata un po' faticosa, parte della colpa sarà da attribuire a un'incombenza molto importante che non vi darà tregua e non concederà spazio alla vostra fantasia.

Ritagliatevi del tempo per voi stessi e rilassatevi, ascoltando della buona musica. Nel lavoro, gli impegni professionali saranno innumerevoli, perciò dovete prendervi più cura di voi stessi. Ogni tanto staccate e respirate, per poi ripartire più carichi di prima.

Vergine: ★★★★. La giornata in analisi in questo contesto sarà decisamente stabile ed anche abbastanza lineare. Tutto sommato buone le speranze di portare a fine una parte degli impegni quotidiani che vi aspettano, anche se a tratti potrebbero esserci lievi intoppi da superare. L'oroscopo di domani 26 marzo consiglia in amore di essere decisi e concisi: se il vostro partner dovesse esigere conferme, cercate di essere espliciti facendo capire bene quali soni i vostri punti di vista.

Se riuscirete a coinvolgere la vostra metà ad un progetto riguardante la coppia, di certo affronterete ogni cosa con minore difficoltà: pronti per una serata particolare, solamente voi due? Single, la vostra gioia di vivere vi porterà dei piaceri positivi. Sarà il momento di godersi la vita in tutto il suo splendore, rilassandovi come da sempre desiderato. Nel lavoro, la vostra creatività sarà al massimo della forma regalando buone soddisfazioni. Occhio ad eventuali spese impreviste.

E' possibile continuare con l'oroscopo giornaliero di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.