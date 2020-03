L'Oroscopo di giovedì 26 marzo introduce nuovi stimoli sensibili, grazie alla presenza di Luna e Sole in congiunzione che garantiscono l'approfondimento dei bisogni e dei desideri, in modo tale da avviare un cambiamento costruttivo che lambisce il proprio stato d'animo con una nuova profondità ricettiva. Anche il Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli risultano più vitali, affettuosi e un tantino inquieti, come è possibile comprendere dalle previsioni astrologiche segno per segno.

Nuovi stimoli vitali con l'oroscopo di giovedì

Ariete: la Luna nel segno approfondisce la vostra interiorità con consapevolezza, sprigionando un intuito brillante e composto. Nuovi scenari si aprono davanti a voi e sono tutti da approfondire con concentrazione. In amore potete mancare di autocontrollo.

Toro: l'amore diventa dirompente con Venere in trigono a Marte che risente anche dell'influsso rivoluzionario di Urano. Cercate di trarre piena soddisfazione dalle storie in corso e voi single potete beneficiare di nuovi incontri.

Attenzione però a selezionare scrupolosamente la lista dei pretendenti, senza rischiare di compromettervi in scelte sbagliate.

Gemelli: Sole e Luna dall'Ariete sprigionano una dualità che lambisce anche voi, rendendovi altalenanti e molto mutevoli in amore. In bilico se affermare maggiormente voi stessi o approfondire le emozioni con maggiore sensibilità, risultate impulsivi e indecisi sul da farsi.

Cancro: la Luna e il Sole in quadratura sprigionano un certo nervosismo e alti e bassi si miscelano in maniera imprevedibile, illuminando e offuscando la sfera amorosa in maniera mutevole. Dalla vostra in compenso avete Venere e Urano che riscaldano il cuore e introducono nuovi stimoli più intriganti e concreti.

Leone: Sole e Luna risplendono su di voi dal domicilio astrologico dell'Ariete e illuminano alcune parti nascoste del vostro cuore, facendo salire a galla delle emozioni nascoste.

Più chiari e diretti con voi stessi e con gli altri, attenzione a non mancare di obiettività e a non essere troppo inflessibili con voi stessi.

Vergine: Marte in trigono a Venere sprigiona nuove combinazioni romantiche e approfondisce quelle già in atto, garantendo splendide sensazioni profonde e passionali. Attenzione solo a un Mercurio in opposizione che raccomanda di delineare bene i "confini" del vostro amore, senza sbilanciarvi troppo verso gli altri a discapito del vostro bene.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro diurno e quello notturno chiedono un chiarimento in amore.

Non lasciate quindi tutto in sospeso e spiegate le vostre motivazioni, chiedendo un approfondimento costruttivo. Voi single siate più pazienti ed espansivi, nuove energie vitali vi pervadono e garantiscono momenti interessanti.

Scorpione: l'amore risente di alcuni alti e bassi impartiti da Venere e Urano in quadratura che creano noie in grado di provocare insoddisfazione. Mercurio e Nettuno dai Pesci possono rendervi piuttosto riservati, ma Giove, Marte e Plutone di sicuro vi rendono irresistibili e cercano di smorzare il tutto con una profondità d'animo che non ha eguali.

Sagittario: gli influssi in dissonanza di Mercurio e Nettuno dai Pesci fanno perdere il contatto con la realtà e mancate di obiettività, rischiando di contaminare le idee e sprofondando in un mare di pulsioni mentali confuse.

La Luna in compenso è favorevole e sprigiona una maggiore vitalità dinamica, per arginare il tutto con un istinto più concreto.

Capricorno: analizzate le situazioni a 360° e ampliate le vedute mentali, valutando bene il tutto e fermandovi al momento giusto. Venere e Marte in trigono favorevole possono introdurre nuove storie d'amore o rafforzare quelle esistenti con un modo di amare affascinante e creativo.

Acquario: nuove idee fanno capolino nella mente e Saturno garantisce una vitalità più dinamica nel portare avanti i progetti a cui ambite. Attenzione però ad alcune difficoltà amorose impartite da Venere in quadratura dal Toro che sprigiona qualche incomprensione.

Pesci: l'amore potrebbe fare un lungo giro e ritornare se è quello vero, ripresentandosi in maniera imprevedibile dal passato. Non siate irrequieti e non isolatevi, piuttosto voi single approfondite i nuovi incontri online e voi in coppia tenete conto che gli sforzi che investite oggi, saranno premiati in futuro.