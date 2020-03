Nell'Oroscopo di domenica 29 marzo Luna si congiunge a Venere e a Urano, elargendo sensazioni sensibili e al tempo stesso originali e intuitive. Il modo di amare di tutti i simboli zodiacali di Terra diventa concreto e imprevedibile, grazie all'astro uraniano che garantisce cambiamenti improvvisi per la sfera sentimentale. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: Sole nel segno fa approfondire splendide sensazioni affettuose e apprezzate di più le persone che amate.

Se volete rivoluzionare la sfera amorosa in maniera imprevedibile, occorre che vi rimbocchiate le maniche e iniziate a progettare le mosse giuste per concretizzare i sogni con successo.

Toro: Luna nel segno insieme a Urano e Venere, crea una personalità indipendente e originale. Sarete molto intuitivi e al tempo stesso diplomatici, adattandovi alla perfezione ad alcuni avvenimenti che giungono in maniera sorprendente e inattesa.

Gemelli: non temete e siate tranquilli che una questione spinosa viene risolta a breve.

Potete chiedere un parere a una persona fidata che può darvi dei consigli utili per sbloccare il tutto in maniera fortunata.

Cancro: Venere, Urano e l'astro d'argento nella casa astrologica del Toro emanano influssi portentosi per l'amore. Le sensazioni acquistano spessore grazie a una profondità d'animo molto sensibile e intuitiva, che fa prendere le decisioni giuste in amore.

Leone: siate pazienti se i cambiamenti sperati non arrivano ancora a illuminare la sfera amorosa.

La Luna in dissonanza con Venere e Urano, sprigiona il desiderio di concretizzare l'amore in maniera istintiva e immediata, ma per il momento è bene progettare il tutto nei minimi particolari.

Vergine: coraggio ed entusiasmo non mancano di certo con Giove e Marte che elargiscono sensazioni fortunate e positive dal Capricorno. Combattete contro le avversità con tutte le forze di cui siete capaci, ritrovando nuovi stimoli in grado di rendere la sfera amorosa di nuovo brillante e briosa.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nuove lotte sono proposte dagli astri in Capricorno che quasi sfidano a fare di più in amore, vincendo improvvisi cali di energia che rendono apatici. Non siate temerari nei confronti dell'amore e ricordate di seguire la diplomazia che vi è consona per raggiungere i risultati desiderati.

Scorpione: La Luna rema contro dal cielo astrologico del Toro e può sprigionare un un comportamento eccentrico e molto altalenante. Passate dalla gioia più immotivata alla negatività più nera in un attimo, a causa dell'influsso del satellite notturno che crea sensazioni amorose alquanto brusche.

Sagittario: non incupitevi a causa di alcuni astri che cercano di mettervi alla prova, magari sfidandovi a fare di più in amore. Riflettete magari se avete trascurato alcuni punti interessanti per ribaltare una situazione in maniera imprevedibile.

Capricorno: Marte, Giove e Plutone sono nel segno e sprigionano una sensualità marcata che fa osare di più in amore, seguendo una volontà inflessibile nel concretizzare i sogni con successo. L'ambizione di voi single è straripante e non trova pace finché non ha attuato i progetti ambiti.

Acquario: dedicate più tempo a voi stessi coltivando un hobby, le amicizie o praticando sport.

L'amore risente di una tensione sprigionata da Venere in quadratura che rende le sensazioni alquanto tese, ma non temete poiché a breve la felicità torna a sorridervi.

Pesci: decidete bene il da farsi e non siate frettolosi nelle scelte amorose. I dubbi che provate per la persona amata potete lasciarli portare via dal vento, mentre voi single potete sbloccare alcune situazioni in maniera positiva.