L'Oroscopo di martedì 3 marzo propone interessanti novità in campo sentimentale e splendide opportunità lavorative. Gli astri esortano ad ampliare gli orizzonti in modo costruttivo, arginando eventuali tensioni con la pazienza e l'indulgenza. Venere in Ariete rende l'amore molto impulsivo, mentre Luna ancora presente in Gemelli smorza un po' le emozioni con la ragione. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: sul lavoro non date tutto per scontato, occhi aperti e valutate le situazioni a 360 gradi.

In amore, la situazione è un po' tesa a causa di Venere che subisce le influenze degli astri in Capricorno, sprigionando desideri che non possono essere soddisfatti al momento e poca gioia. In compenso Luna elargisce una capacità di reagire alle difficoltà, sdrammatizzando con l'allegria.

Toro: Urano nel segno regala tanta forza di volontà per reagire a una situazione avversa. Posizionati tra Venere e Luna, l'amore diventa più profondo anche se impulsivo. Non sempre riuscite a manifestare ciò che provate, ma con una maggiore indulgenza riuscite a non commettere degli errori di cui potreste pentirvi.

Buono il lavoro.

Gemelli: evitate di pensare in maniera eccessiva e, se ci sono dubbi che minacciano la sfera amorosa, fate pulizia nel vostro cuore scacciandoli anche dalla mente. Un chiarimento in amore è doveroso sia per voi single che per voi in coppia. Buono l'accordo che si va a formare sul lavoro.

Cancro: è giunto il momento di prendere decisioni risolutive, senza tergiversare oltre. Marte in opposizione con Saturno può sprigionare qualche attrito in amore e Plutone vi rende molto gelosi.

Ma alcuni orizzonti sentimentali che sembrano lontani anche a voi single, in realtà non sono irraggiungibili. Riceverete favori sul lavoro.

Leone: un po' in bilico tra il sogno o la realtà proposta da Nettuno e Sole che pongono interrogativi disarmanti, non sapete cosa decidere in amore. Luna schiarisce un po' le idee ed esorta a non mentire a voi stessi, mentre Urano crea un po' di tensioni nell'attuare un cambiamento risolutivo anche per il lavoro.

Valutate il da farsi con maggiore obiettività.

Vergine: gli astri opposti dal domicilio dei Pesci quasi sfidano ad attingere a una maggiore concretezza per raggiungere gli obiettivi prefissati. Attenzione alle parole che pronunciate poiché possono ferire la persona amata o creare tensione in campo lavorativo. Mercurio opposto consiglia prudenza e di non fermarsi dietro alle apparenze.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna posizionata in Gemelli regala socievolezza e contrasta l'influenza di Saturno in Capricorno, che insieme a Plutone, tenta di farvi chiudere in un'introspezione interiore un po' malinconica.

Alcuni problemi si sono accumulati nel tempo ed è giunto il momento di affrontarli. Sul lavoro non delegate i vostri impegni agli altri.

Scorpione: Nettuno, Sole e Mercurio vi rendono più sensibili ai bisogni delle persone che amate. Aiutateli e sarete ricompensati in futuro. Voi in coppia sentite di dover rischiare in amore per concretizzare i propri desideri. Nuove conoscenze sono previste per voi single. Un progetto lavorativo tenuto in cantiere finalmente può essere attuato con successo.

Sagittario: la Luna quasi sfida a prendere una decisione importante, quella che diventa decisiva e risolutiva per sbloccare una situazione in sospeso.

La forza di volontà non manca con Venere in trigono che garantisce nuove opportunità amorose da cogliere al volo. In campo professionale, attenzione ad alcune tensioni con i colleghi.

Capricorno: la quadratura di Venere con gli astri presenti nel segno si fa sentire e crea attrito. L'astro venusiano e Saturno quasi sfidano a ottenere ciò che volete dall'amore, arginando una certa insoddisfazione che smorza la gioia. Tuttavia Sole, Mercurio e Nettuno diventano vostri alleati dai Pesci e rigenerano i sentimenti, garantendo intuizione sul lavoro e ambizione nel concretizzare i sogni amorosi.

Acquario: è il momento di vivere ogni attimo con maggiore slancio.

Sigillati da un parterre planetario di eccellenza, non avete nulla da temere. Via libera quindi al divertimento con gli amici o con la persona amata, gli astri sono con voi. Luna sorride dal domicilio dei Gemelli ed elargisce una socievolezza utile per avere successo anche in ambito lavorativo.

Pesci: in amore così come nel lavoro, siete chiamati a prendere delle decisioni importanti. Fate tutto senza fretta, valutando i fatti in maniera concreta e aprendovi ai cambiamenti in modo più elastico. Lo spirito d'iniziativa proposto da Mercurio e Sole nel segno ripaga con successo tutte le sfere vitali.