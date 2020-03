L'Oroscopo di domani 6 marzo 2020 si fa interessante in vista di questo venerdì, ma non per tutti i segni. A portare una ventata di euforia e, in qualche caso anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, l'imminente transito della Luna in Leone.

Riguardo la giornata sotto osservazione, a trarre i maggiori benefici dal transito lunare appena evidenziato, oltre naturalmente ai restanti astri sarà, come ovvio che sia, 'sua maestà' il Leone, al momento posizionato al 'top del giorno' nella nostra speciale classifica a stelline.

Giornata perfetta da 'cinque stelle' anche per gli amici del Toro, nel contesto in buona compagnia con i nati in Gemelli, Cancro e Vergine, anche se quest'ultimi tre risultano nel periodo valutati con quattro stelle. Tutt'altra storia invece, secondo l'oroscopo del giorno 6 marzo, per i nati sotto il simbolo dell'Ariete, giudicati in queste predizioni in giornata 'sottotono' per via della Luna in quadratura a Venere posizionata speculare negativa al segno per oltre l'80%.

Classifica stelline del 6 marzo

Agli amanti dell'Astrologia, ai curiosi ma soprattutto a chi vive di 'pane e oroscopo' consegniamo i risultati rilevati dalle effemeridi quotidiane. In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi nel contesto, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 6 marzo 2020.

Ricordiamo che i segni analizzati nelle previsioni zodiacali correnti risultano essere quelli appartenenti alla tranche dello zodiaco compresi dall'Ariete fino alla Vergine, messi sotto la lente astrale dall'oroscopo di domani su amore e lavoro.

A seguire approfondiamo il resoconto dettagliato restituito dagli astri, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Toro;

★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★: Ariete.

★★: nessuno

Oroscopo venerdì 6 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. In arrivo un giorno poco positivo per voi Ariete, questo è poco ma (quasi) sicuro. A dominare in questa parte iniziale della settimana tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire.

In generale ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, sarà un venerdì irrequieto, ma non fateci troppo caso per non appesantire la situazione: il fatto è che sarete sotto lo sguardo pressante della Luna in Leone, a voi ostile. Meglio concentrarsi allora, su qualcos'altro piuttosto che sulle magagne da sistemare, forse per colpa del vostro partner. Single, le stelle sembrano ignorarvi movimentando le vite altrui ma lasciando fuori la vostra. Ma nel bene e nel male diciamo che questo venerdì nulla vi coinvolgerà in prima persona, perciò rassegnatevi al ruolo di spettatori.

Tale situazione per qualcuno potrà anche essere rilassante e nel contempo molto istruttivo per un futuro. Nel lavoro, imparate a rispettare il ritmo naturale degli eventi, perché non potete pretendere di accelerarli o rallentarli a seconda delle vostre esigenze personali. Potrà anche sembrarvi strano, ma sarà così, del resto vi accorgerete che forzando le situazioni non riuscirete ad ottenere i risultati desiderati.

Toro: ★★★★★. Partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente con un venerdì di prim'ordine da poter sfruttare al meglio in base alle esigenze. Volendo, potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno, soprattutto in campo sentimentale.

In amore, contate pure sulla Luna in Leone, favorevole a tal punto da aiutare a farvi stare più leggeri e meglio disposti: pronti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva ed una marea di emozioni che condividerete con il vostro partner. Single, affascinanti e disponibili vi sentirete a vostro agio vicino a persone nuove che gradiranno molto il vostro interesse. In questa giornata avrete molte cose da fare, soprattutto perché la Luna vi sarà amica e tutto potrà evolversi in positivo, anche l’amore. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica in Giove un favoloso alleato: quest'ultimo annuncia nuove proposte o nuove opportunità che potranno essere sfruttate a dovere.

Delle posizioni vantaggiose potrebbero dare vita a nuovi percorsi formativi. Mantenete la lucidità e potrete affrontare anche gli ostacoli più difficili.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario, oggetto delle analisi odierne, sarà in prevalenza stabile, a tratti anche un po' a rilento ma non necessariamente negativo. Per lo più il periodo, valutato in questo caso con le quattro stelle della routine, potrebbe portare discreti vantaggi soprattutto in campo sentimentale/economico. In amore infatti, se siete già in coppia un’ondata di passione vi farà ricordare i momenti migliori vissuti accanto al partner e riproverete, in questa giornata, le stesse emozioni di un tempo.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che le stelle, o almeno una parte di queste, vi annunciano felici novità di prossimo arrivo: cosa potrebbe essere? Forse la (ri)nascita di sentimenti più profondi o la condivisione di altri tipi di interessi, chi lo sa. Intanto, non mancheranno occasioni per nuove amicizie: sarà motivo per voi di grande soddisfazione, anche per rinsaldare legami affettivi di vecchia data. Nel lavoro, le congiunzioni astrali vi trasmetteranno nuove idee che potrete proporre con entusiasmo e che potrebbero essere molto apprezzate dai vostri superiori.

Astrologia del giorno 6 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Questo venerdì 6 marzo avrete garantita una discreta positività da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. Dunque, parte finale di settimana a tutto tondo con la normale routine? Certo che sì, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro 'non-so-che' in grado di saziare la vostra fame da shopping... Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in merito all'amore prevede un'ondata di passione proveniente direttamente dal vostro cuore, ma in direzione di chi?

Questo lo sapete solo voi, noi sappiamo solo che questo stato di cose senz'altro vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e forse anche futura. Traetene vantaggio dimenticando le preoccupazioni quotidiane: godetevi il vostro bel rapporto a due con serenità, e non pensate a nulla. Single, anche se la Luna tenderà a fare 'orecchie da mercante', tranquilli, perché il quadro astrale è abbastanza positivo e di conseguenza anche la sfera sentimentale procederà bene. Sarà una giornata di grande riflessione e forse sarete propensi a fare finalmente una selezione delle attuali frequentazioni. Nel lavoro infine, un'atmosfera accogliente prevarrà sul luogo dove operate.

Sarà quindi una buona giornata per tutto ciò che riguarda il vostro campo occupazionale. Potrete finalmente acquisire il controllo e la comprensione di ciò che di nuovo andrete a fare.

Leone: 'top del giorno'. Questo venerdì di fine settimana porterà tanta grinta, energia, determinazione e una sana voglia di fare a tanti di voi Leone. Secondo l'oroscopo del 6 marzo, il momento indica che finalmente potrebbe essere arrivato il vostro turno: sarete ripagati di tutti gli sforzi fatti in precedenza, con ottime soddisfazioni e magari anche con un colpetto di fortuna, davvero necessario in questo periodo (molti di voi sanno il perché).

In amore intanto, la splendida Luna in ingresso nel segno vi stuzzicherà con tante situazioni eccitanti o estremamente emozionanti: sarete tutelatati anche dal buon aspetto di Venere, il che vi renderà dei compagni passionali e soprattutto presenti. Single, gli affetti finalmente ritroveranno un sano e stabile equilibrio e, dopo una serie di chiarimenti, potreste riprendere le redini di un'amicizia importante. L’amore sarà così il più grande appiglio a disposizione in vista di questo prossimo inizio weekend, un porto sicuro dove approdare dopo la tempesta dei giorni scorsi. Nel lavoro altresì, saranno tante le occasioni di successo.

Siate più entusiasti di ciò che avete raggiunto, perché un nuovo progetto sta per diventare (o lo diventerà) sicuramente fattibile.

Vergine: ★★★★. Partirà senza problemi questo vostro venerdì di fine settimana, almeno inizialmente, poi potrebbe scendere lievemente di tono. Mente, anima e corpo: starà solo a voi riuscire ad amalgamarli bene e tutti insieme, certamente in funzione delle situazioni/persone/attività con le quali dovrete confrontarvi. Con un simile quadro, l'oroscopo di domani 6 marzo consiglia in amore di pensare bene prima di esporre qualsivoglia intenzione/desiderio/progetto. Se saprete trovare le parole giuste per dimostrare che ci tenete davvero a soddisfare non solo i vostri bisogni ma soprattutto quelli del partner, allora non troverete ostacoli nel vostro cammino affettivo quotidiano. L'altruismo poi, vi aiuterà a comunicare in profondità su tutto ciò che avete in serbo nel cuore: fate del vivere sereni il vostro motto... Single, molti di voi di certo potreste fare delle buone conoscenze, alcune delle quali risultare davvero interessanti. Se siete reduci da un momento difficile, adesso sarebbe ora che iniziaste a guardare avanti: i pianeti avranno in serbo per voi tante belle sorprese, tutte da scoprire. Nel lavoro, per concludere, troverete questa giornata molto favorevole per fare il punto della situazione. State dando prova di grande coraggio e determinazione e l'Astrologia del periodo vi aiuterà sicuramente.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.