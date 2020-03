L'Oroscopo di domani, lunedì 16 marzo è pronto a dare un senso, positivo o negativo che sia, all'imminente inizio settimana. Dunque, siamo pronti a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, qui applicata ai primi sei segni dello zodiaco.

Diciamo subito che la giornata in analisi viaggerà spedita sotto l'egida di una splendida Luna in Sagittario. Anticipando qualcosa del periodo in esame, quest'ultimo vedrà emergere tra i sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto, tre tra i segni più romantici e passionali dell'intero zodiaco: Cancro, Leone, Vergine, tutti meritatamente considerati dall'Astrologia quotidiana a cinque stelle.

Nel frangente invece, a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro appartenenti al Toro. A proposito di ciò, le predizioni evidenziate dall'oroscopo del 16 marzo mettono in risalto la quadratura in atto tra Saturno in Capricorno e Urano in Toro. A questo punto andiamo pure a dettagliare meglio le previsioni quotidiane, ma solo dopo aver analizzato la scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline del 16 marzo

Un pimpante lunedì è già alle porte, pronto a dare inizio ad una nuova settimana.

Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 16 marzo 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni compresi dall'Ariete alla Vergine. In apertura abbiamo svelato i simboli astrali più fortunati tra i sei sotto analisi in questo contesto: Cancro, Leone, Vergine.

A tenere il passo dei predetti segni solamente altri due simboli valutati con le quattro stelle della normalità: Ariete e Gemelli. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Toro;

★★: nessuno.

Oroscopo lunedì 16 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. E’ il momento di muoversi, di avanzare: avete le carte in regola per conquistare nuove posizioni professionali o per far decollare progetti importanti.

Potreste anche concludere buoni affari, ma a condizione di volersi esporre a rischi abbastanza probabili. Parlando di sentimenti, l'oroscopo del giorno riguardo l'amore vede un periodo positivo, buono per dare avvio a qualche nuova iniziativa: se così fosse, usate la fantasia. Create delle atmosfere romantiche nel rapporto di coppia e allo stesso tempo portate avanti le vostre idee con decisione. Non curatevi delle critiche che vi arriveranno dall'esterno: gli altri in fondo potrebbero essere invogliati a certi atteggiamenti solo per invidia. Single, sarà una giornata come tante. Se siete impegnati nella scuola o in università, al posto dell'amore potreste preferire lo studio: una ricerca al computer su un argomento didattico sul quale 'zoppicate' potrebbe essere una scelta saggia...

Per tutti gli altri invece, leggere un buon libro o qualsiasi cosa che possa far stare tranquilli e sereni. Nel lavoro, chi è deciso a raggiungere un obiettivo troverà prossimamente le occasioni giuste.

Toro: ★★★. Il cielo è orientato in modo non troppo positivo per il vostro segno. Sia che le vostre attenzioni siano rivolte al denaro, sia che siano rivolte alla vita sentimentale, sia che si fissino su improbabili viaggi, avrete pochissime possibilità di raggiungere i vostri traguardi. Comunque, non trascurate i sogni: serbate loro lo spazio per una possibile realizzazione. In amore, avrete un diavolo per capello, lo testimonierà l'opposizione della Luna al Sole in Pesci.

Affetti e famiglia interferiranno a vicenda, quindi starà a voi non permettere che accada. Se avete dubbi in merito al rapporto, ricordate che il partner è sempre lo sesso, forse è solo dentro di voi che qualcosa potrebbe essere cambiata. Fate luce sulle vostre esigenze affettive e saprete che cosa dovete fare. Single, alzarsi con il piede giusto sarà indispensabile. Se non riuscite a mantenere la calma e la lucidità per tutto il giorno, cercate di riposare meglio e ascoltate della buona musica per rilassarvi. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che la Luna potrebbe favorire il nervosismo nel primo pomeriggio e potrebbe a volte anche impedire di svolgere serenamente le mansioni di sempre.

Gemelli: ★★★★. Non spingete sul pedale dell’acceleratore per arrivare a una rapida soluzione: è preferibile aspettare, organizzare bene mentalmente il vostro futuro. E’ possibile che si creino situazioni alquanto ghiotte sotto il profilo finanziario. Parliamo di salute: evitate l’affaticamento eccessivo osservando un ritmo di vita più sano e regolare. In amore, sarete più predisposti del solito a capire gli altri, tanto che l'intesa con la persona amata ritroverà il dialogo e la complicità dei tempi migliori. Effettuerete con la persona amata ogni aggiustamento in grado di migliorare la vostra comprensione, il vostro senso della realtà sarà la vostra forza.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì preannunciano che sarà sicuramente una buona giornata. Finalmente sarete capaci di essere voi stessi e di dire le cose apertamente. La serenità farà sentire la sua forza in ogni ambito della vostra vita. Nel lavoro, la nuova settimana porterà cambiamenti che potranno presto stravolgere la vita, ma sicuramente in meglio.

Astrologia del giorno 16 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Avete fascino e carisma, siete comunicativi e persuasivi; potrete, quindi, ottenere successi personali. Molto bene se svolgete un lavoro in proprio. Volendo, sarà possibile incrementerete le entrate di denaro; non si escludono pagamenti attesi da tempo.

Con l’appoggio delle stelle nulla vi è precluso in amore. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica l'arrivo di stupendi momenti da trascorrere tra le mura domestiche, ovviamente con la persona amata. La vostra vita sentimentale procederà ad un ritmo tranquillo e languido, scandendo con serenità e speranze positive ogni singola ora. Tutto questo vi permetterà di concentrarvi di nuovo su voi stessi e di fare progetti per un futuro migliore. Single, tenete sul comodino qualcosa per scrivere: le stelle vi regaleranno idee preziose per farvi trascorrere questi giorni di 'clausura forzata' più tranquillamente possibile.

Nel lavoro, avrete modo di occuparvi di alcuni grandi progetti. I vostri sforzi saranno produttivi e riceverete un po' d'incoraggiamento. Non esitate a discuterne con i diretti interessati, per cercare di realizzarli al più presto.

Leone: ★★★★★. Avrete le idee ben chiare questo lunedì, e l'audacia per sfidare la fortuna certo non vi mancherà. Datevi da fare, perché questo è un momento che dovete sfruttare per ottenere importanti realizzazioni professionali. Un suggerimento per mantenere sempre vivo il gusto dell’amore: nei momenti no cercate rifugio nell’intimità col partner. In coppia invece, una configurazione astrale particolarmente briosa renderà allegra e serena la giornata.

Dopo aver ritrovato la pace con la persona amata, magari dopo un piccolo bisticcio, ritroverete l'intuizione e la fantasia per trascorrere serenamente il vostro tempo. Single, l'atmosfera sarà tranquilla e la vostra calma vi aiuterà a superare questo momento. Sarete a vostro agio con voi stessi ed in sintonia con il vostro corpo, magari facendo qualche semplice esercizio yoga per rilassare ancora di più lo spirito. Nel lavoro, non vi serviranno idee grandiose in questo momento, ma vi basterà un piccolo sforzo unito ad un briciolo di fortuna, per fa si che vada tutto bene.

Vergine: ★★★★★. Ci sono dei progetti che avete lasciato a metà perché credevate non funzionassero o avete avuto paura di portare avanti?

In questa giornata sarebbe bene riprenderli in considerazione, spulciando varie opzioni per farne ripartire qualcuno. Gli astri, inoltre, suggeriscono di non trascurare la salute, tanto meno quella della persona amata. L'oroscopo di domani 16 marzo consiglia in amore di aprire il vostro cuore ad ogni segno di affetto. Per fortuna, da parte del partner non mancheranno segnali distensivi, così potreste trascorrere una serata romantica all'insegna della passione più sfrenata. Single, sarà una giornata positiva per studiare e concentrarsi. Gli studenti sapranno cosa bisogna fare, mentre gli altri analizzeranno più profondamente le cose alle quali saranno direttamente interessati.

Nel lavoro, la fantasia durante questa giornata sarà galoppante e potrete sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia di chi vi affianca.

E' possibile continuare con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.