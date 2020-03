L’Oroscopo dell’8 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. In mattinata la Luna (fase gibbosa crescente) abbandonerà il Leone per portarsi al domicilio della Vergine. Questa giornata di festa si preannuncia abbastanza positiva ed emozionante, specialmente per le donne. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa domenica.

L'oroscopo dell'8 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: si prospetta una domenica importante e piena di impulsi positivi.

Avrete una gran voglia di migliorarvi e di condurre una vita più aperta e avventurosa. Ultimamente vi sentite ingabbiati e non vedete l’ora di spiccare il volo. Attenzione a degli attriti che potrebbero nascere all’interno del nucleo familiare. Per la salute sarà indubbiamente una giornata migliore rispetto alle precedenti.

Toro: nelle prime ore della giornata molti tra i nativi saranno ancora assonnati forse per via degli eccessi della sera precedente. Questa domenica di festa si preannuncia abbastanza positiva e ricca di emozioni anche se alcuni dovranno occuparsi di una questione improrogabile e questo li farà sbruffare.

Gemelli: vi alzerete con il piede giusto e prenderete la giornata di petto. Avrete voglia di fare numerose cose e risulterete inarrestabili. Cercate solamente di non infastidire i membri della famiglia con la vostra smania. Spesso intraprendete un progetto e poi lo lasciate a metà per focalizzarvi su un’altra cosa. Non eccedete con lo zucchero, ultimamente avete problemi di pressione.

Cancro: giornata promettente per chiarire e dissipare ogni dubbio sorto in questo periodo.

Nel pomeriggio sarete molto più rilassati e riuscirete a gestire diverse cose. Programmate la prossima settimana, visto che avrete un bel po’ di impegni. La salute andrà riguardata dato che, in generale, ultimamente siete molto sensibili e doloranti. Serata promettente, la passione sarà alle stelle.

Leone: in arrivo una domenica positiva, ma l’oroscopo dell’8 marzo vi mette in guardia da una discussione che potrebbe nascere all’interno di un rapporto d’amore o di amicizia.

Qualcosa non vi risulterà limpido e quindi vi allerterete. Fatevi scivolare le cose di dosso, prendete la giornata così come viene senza troppi patemi. Un po’ di stanchezza vi rallenterà, dunque cercate di fare meno cose possibili.

Vergine: la Luna nel vostro segno vi farà sentire appagati, ispirati e sorridenti. Un’emozione sarà dietro l’angolo. Riceverete dei messaggi graditi che vi allieteranno le ore di questa domenica. Evitate eventuali polemiche altrimenti rischierete di chiudere la giornata in maniera triste. Occupatevi della vostra pelle, mangiate più frutta e verdura e dite ‘no’ ai fritti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: periodo abbastanza stabile per tutti i nativi di questo favoloso e simpatico segno. Chi è in coppia ha mille progetti tra le mani e non vede l’ora di realizzarli tutti. Chi è solo per ora sta bene così. In questa giornata vi sentirete decisamente meglio a livello fisico ma anche mentale. Con un po' di impegno ritroverete lo sprint di un tempo.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 8 marzo dicono che avrete una bella domenica serena e pacata. I vostri nervi saranno saldi ed anche la vicinanza con alcune persone meno gradite non vi urterà. In primavera vivrete delle emozioni in più, ma già in questa giornata non saranno da escludersi delle piccole sorprese, soprattutto per le donne.

Salute inattaccabile, amate prendervi cura di voi stessi anche se qualche volta eccedete con il cibo.

Sagittario: avrete un buon profilo astrale specie al mattino quando vi alzerete con il piglio giusto. Se dovrete lavorare non vi farete troppi problemi. Coloro che avranno modo di stare a casa potrebbero ricevere una sorpresina molto piacevole. Sarete di buon umore anche se nel pomeriggio potreste sentirvi pervadere da un forte senso di agitazione. Cautela in cucina.

Capricorno: la mattina andrà via in un baleno, ma nel pomeriggio vivrete dei momenti intensi e indubbiamente migliori. L’amore sta per giungere al vostro cospetto, dovrete solamente portare pazienza.

Le coppie invece, potrebbero tirare in ballo un progetto interessante da mettere in atto prossimamente. Bene la salute anche se sarà meglio non strafare con il cibo.

Acquario: oroscopo niente male. Dopo una settimana così così, avrete un netto recupero. Non saranno da escludersi una sorpresa o un’emozione, in famiglia regnerà l’armonia. Rimandate eventuali discussioni spinose riguardanti patrimonio, eredità, denaro. Godetevi questa domenica di relax facendo quello che amate fare. Forma fisica (quasi) perfetta.

Pesci: in arrivo una giornata ricca di emozioni per la quasi totalità dei nativi. Ma dovrete tenere d’occhio eventuali sbalzi d’umore che potrebbero verificarsi in queste 24 ore.

In serata avrete modo di recuperare la serenità tanto agognata. Gustatevi in santa pace la tv, non lasciatevi distrarre dagli smartphone e dalle incertezze interiori. In questo periodo qualcuno non sa cosa fare del proprio futuro e risulta molto insicuro.