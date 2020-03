L’Oroscopo del 16 marzo ci rivela come sarà l'inizio settimana per ciascun segno zodiacale. Nel primo pomeriggio la Luna (ultimo quarto) abbandonerà il Sagittario per andare al domicilio del Capricorno. Questo è un periodo di grande agitazione e apprensione per tutti, ma presto tornerà il sereno.

L'oroscopo del 16 marzo: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questa giornata permetterà di vuotare il sacco e di dire tutto quello che provate. Fatevi avanti in amore, sarà necessario venirsi incontro in modo da vivere delle giornate più pacate.

Sarete in cerca di un equilibrio, vi sentirete confusi e spossati. Qualcuno si ritroverà a sbadigliare dalla noia, distraetevi come meglio potete.

Toro: dovrete cercare di smorzare i toni ed evitare eventuali crisi di panico e d’isteria. Con i familiari occorrerà essere più rispettosi, ognuno ha le sue esigenze e i suoi spazi. Non amate starvene in panciolle, per cui di questo passo rischierete di impazzire. In serata provate a rilassarvi chattando con la persona amata o con un parente o con un’amicizia speciale.

Gemelli: ultimamente state trascorrendo le giornate tra smartphone, videogiochi, televisione e faccende domestiche. Non saranno da escludersi dei mal di testa, specie se siete soliti soffrirne. Di tanto in tanto arieggiate la stanza, l’aria viziata non fa bene alla salute e alla pelle. Nel tardo pomeriggio potrebbe giungere una notizia interessante.

Cancro: l’oroscopo dice che questo lunedì ripartirà in maniera estremamente insolita.

Anche se molti nativi saranno costretti a trascorrere la maggior parte del tempo dentro le mura di casa, avranno delle cose da fare. Siete un segno costantemente indaffarato; inoltre, in questo periodo avete sempre mille grilli per la testa. In serata avrete bisogno di riposare.

Leone: qualcosa potrebbe non funzionare come prima, ma presto avrete modo di fare una bella pulizia generica e ritroverete serenità e armonia dentro di voi.

Coloro che lavorano da casa potrebbero sentirsi un po’ stanchi mentalmente e desiderare una pausa da tutto e tutti. Un problema da risolvere potrebbe farvi impazzire, confidatevi con qualcuno e non covate tutto dentro.

Vergine: in giornata potrebbero nascere dei conflitti d’amore e sentimentali. Chi è solo potrebbe sentirsi un po' frustrato in questo periodo. Date ascolto alle vostre emozioni e sensazioni, in tal modo saprete che pesci prendere. Mangiate più frutta e verdura, farà bene alla vostra pelle e alla linea. La primavera porterà qualcosa in più rispetto all’inverno.

Dalla Bilancia ai Pesci: l'Oroscopo del 16 marzo

Bilancia: in arrivo una giornata positiva anche se un po' stancante. Alcuni nativi sono molto confusi e vogliono fuggire da questa situazione. State smarrendo la retta via conducendo una vita sregolata. Forse trascorrete le notti in bianco oppure mangiate più del consueto. Datevi una bella regolata e rimettetevi in carreggiata, non trascurate il vostro benessere generale. Riprendete in mano dei vecchi progetti.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 16 marzo vi vedranno impegnati a lavoro o in casa a fare qualche lavoretto o le pulizie.

Vero, non è facile occuparsi di ogni cosa, ma qualcuno lo deve pur fare! Cercate solamente di non strafare e, se possibile, chiedete aiuto agli altri membri della famiglia. Avete voglia di trasgredire e di viaggiare con la fantasia.

Sagittario: giornata piena di slancio, la vostra creatività sarà eccezionalmente stellare. Avete difficoltà economiche o forse avete delle necessità particolari. Sentite la mancanza di qualcosa e non vedete l’ora che il tempo passi. Le emozioni risulteranno accentuate in queste 24 ore. Siate pazienti e non invadete gli spazi altrui. Serata passionale per le coppie sposate e conviventi.

Capricorno: lunedì nel complesso molto valido, sarete più calmi e pazienti verso gli altri. Vi dedicherete alla cucina, alla casa e al lavoro/studio. La pressione risulterà migliore rispetto al solito, non sarete più stressati. L’amore, per chi si ama a distanza, può risultare difficile e in bilico. Presto prenderete una decisione sostanziale.

Acquario: questa nuova settimana incomincerà sotto buoni auspici, finalmente vi sentirete meglio e meno pessimisti del consueto. Con i familiari e il partner si registrerà un’intesa maggiore. Le emozioni risulteranno accentuate ed anche la sensualità. Le coppie sposate e conviventi riusciranno a trascorrere un bel lunedì ma anche chi è solo avrà modo di 'conoscere' qualcuno online.

Pesci: l’agitazione scemerà, finalmente recupererete quasi tutta la serenità di un tempo. Il lavoro e l’economia vi creano un bel po’ di dubbi e difficoltà, non sapete cosa fare né come comportarvi. Se in casa ci sono state delle discussioni, in giornata quasi ogni cosa sarà chiarita. Dedicatevi alla cura del vostro corpo e non abusate delle vostre forze.