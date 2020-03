L'oroscopo della giornata di lunedì 23 marzo prevede momenti piuttosto tranquilli per i nativi Gemelli, utile per trascorrere un periodo senza troppi problemi all'orizzonte, mentre Giove in quadratura nel segno del Capricorno, permetterà ai nativi del segno di avere la pazienza necessaria per fare un discorso importante alla propria anima gemella. Venere in Toro indicherà la possibilità di fare degli incontri fortunati, mentre la collaborazione con i colleghi sarà un punto cruciale per i nativi Scorpione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 23 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 23 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì che potrebbe rendere quasi inevitabili alcuni conflitti in ambito familiare per voi nativi del segno, il tutto a causa del pianeta Giove in trigono dal segno del Capricorno. Potrebbe essere quasi d'obbligo dunque cercare di mantenere un atteggiamento non troppo espansivo per evitare di irritare qualcuno.

Se siete single invece, vi sentirete dello spirito giusto per cercare, anche per la rete, la persona che farà al caso vostro. In ambito lavorativo forse sarete costretti a sacrificare parte del vostro tempo libero per terminare alcuni incarichi un po’ pesanti. Voto - 6,5

Toro: inizierà molto bene la vostra settimana con il pianeta Venere in ottima posizione nel vostro cielo. All'interno della sfera sentimentale trascorrere il vostro tempo con il partner sarà quasi un piacere e nemmeno ve ne accorgerete di come il tempo volerà via.

Discorso simile anche per i cuori solitari nati soprattutto nella prima decade, che potranno approfondire la loro potenziale relazione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, secondo l'oroscopo farete tesoro della vostra esperienza per riuscire a trovare una degna conclusione ad un incarico che vi sta rubando più tempo del solito. Voto - 8

Gemelli: un'ottima Luna in quadratura dal segno dei Pesci, promette una giornata abbastanza tranquilla per voi nativi del segno.

Tale temperamento molto pacato, potrebbe tornarvi particolarmente utile se volete vivere senza troppi litigi, spesso inutili, la vostra relazione di coppia. Se siete single molti di voi faranno nuove amicizie che prenderanno il cuore. In ambito lavorativo sappiate bene che i debiti si pagano, dunque se avete chiesto aiuto ad un collega di recente, è giunto il momento che ricambiate il favore. Voto - 7,5

Cancro: gli influssi della Luna in trigono dal segno dei Pesci completano per voi un oroscopo fatto di realismo e dinamismo sul fronte lavorativo. Infatti, realizzerete che siete riusciti a raggiungere i vostri obiettivi senza l'ausilio di un collega, e la cosa vi farà stare molto meglio, permettendovi inoltre di continuare a svolgere le vostre mansioni con audacia.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale rinunciare ad alcune decisioni in questo momento sarà sinonimo di saggezza, e il partner saprà apprezzare. Se siete single forse sarebbe il caso di prendere il comando e decidere per voi stessi. Voto - 8

Leone: inizio settimana discreto per voi nativi del segno con Venere in trigono nel vostro cielo. Nel campo affettivo e familiare le cose non vanno molto bene, ciò nonostante potreste assistere ad un cambiamento in meglio, seppur non particolarmente significativo. I cuori solitari potranno rimanere molto soddisfatti dall'incontro con un amico. Nel lavoro forse è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva per uscire fuori da una situazione piuttosto delicata.

Voto - 6,5

Vergine: con la Luna e Mercurio in opposizione nel vostro cielo, sarà difficile per voi riuscire ad ottenere qualcosa di concreto durante la giornata secondo l'oroscopo di lunedì. In amore sarà quasi obbligatorio assumere un basso profilo se volete evitare di essere fastidiosi agli occhi del partner oppure dei vostri familiari. I cuori solitari preferiranno portare avanti alcuni loro impegni piuttosto che stare insieme ai propri cari. Nel lavoro avete bisogno di riflettere a proposito del denaro che avete speso in quest'ultimo periodo. Voto - 6,5

Bilancia: con Giove in quadratura dal segno del Capricorno, assieme a Marte benefico nel vostro cielo, l'oroscopo della giornata di domenica annuncia momenti piuttosto soddisfacenti per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale sarete circondati da armonia e bellezza, soprattutto da parte del partner, che sarà felicissimo del vostro atteggiamento. Se siete single non tiratevi indietro e giocate le vostre carte migliori per conquistare la persona che vi piace. Nel lavoro vi renderete conto che se volete raggiungere i risultati sperati, dovrete lavorare e non vivere di rendita. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo che prevede il pianeta Mercurio e l'argenteo satellite in trigono nel vostro cielo durante la giornata di domenica. Sul fronte sentimentale essere un po' meno lunatici e più pazienti verso le persone che avete accanto, cercando inoltre di essere abbastanza comprensivi.

Se siete single chiedetevi se siete invaghiti o soltanto intimoriti da una persona che vi turba ogni volta che la vedete, in modo da poter controllare le vostre emozioni quando dovrete ancora incontrarla. Nel lavoro cercate di contare esclusivamente sulle vostre forze. Voto - 7,5

Sagittario: configurazione astrale più che soddisfacente per voi nativi del segno grazie ad un ottimo Sole in trigono nel vostro cielo. In amore sarete particolarmente ottimisti e socievoli nei confronti dei vostri familiari oppure con i vostri amici, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I single cercheranno di rendere meno noiosa la propria giornata cercando di tenersi impegnati.

Nel lavoro cercate di avere maggiore fiducia nelle vostre capacità se volete riuscire a fare centro. Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale che vede il pianeta Giove in quadratura al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di lunedì, assieme al pianeta Marte, pronto a darvi le forze necessarie in questo periodo difficile. In amore sarà la giornata più adatta se dovete affrontare un discorso importante con il partner, che riguardi la vostra vita insieme, nel futuro. Se siete single dedicatevi per il momento alle vostre faccende più prioritarie. In ambito lavorativo forse potrebbe essere arrivato il momento di fare quella spesa in programma da tempo.

Voto - 8

Acquario: oroscopo di lunedì che vedrà Venere in trigono rispetto al vostro segno zodiacale, che potrebbe farvi assumere un occhio troppo critico verso chi vi sta attorno. Certo, lo fate perché ritenete che c'è qualcosa che non va, ciò nonostante non potete lamentarvi letteralmente di qualunque cosa. Le relazioni fisse potrebbero avere qualche piccolo problema d'intesa, mentre i single potrebbero tentennare nel cercare la loro anima gemella. In ambito lavorativo lavorare con i colleghi potrebbe rivelarsi più utile del previsto, dunque approfittatetene per incrementare i vostri risultati.

Voto - 7

Pesci: la Luna si troverà in quadratura rispetto al vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di lunedì e, assieme a Mercurio, potreste vivere momenti più che soddisfacenti sotto ogni ambito. In amore vi rivelerete dei perfetti oratori e riuscirete ad incantare il partner con le vostre parole o gestualità. Se siete single cercate di cogliere al volo e occasioni che arriveranno. Nel lavoro se riuscirete a mantenere la calma anche nelle situazioni più critiche, riuscirete a raggiungere i risultati sperati. Voto - 8