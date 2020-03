L’Oroscopo dell’11 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa calante) continuerà la sua sosta nel domicilio della Bilancia. Questo è un periodo di grande apprensione per molti, ma presto tornerà il sereno. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo mercoledì.

L'oroscopo dell'11 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: da alcuni giorni faticate ad addormentarvi dato che siete molto pensierosi. C’è timore per via della situazione attuale che risulta del tutto incerta.

L’amore vi sarà di gran supporto, dunque apritevi a confidenze e lasciatevi andare alla passione. Siate molto prudenti invece con gli estranei, se possibile, rimandate ad un altro momento gli appuntamenti e diminuite le uscite. Presto sarà tutto finito, ogni cosa è destinata a passare.

Toro: state attraversando un momento estremamente complesso e delicato, avete bisogno di darvi da fare. In amore, le coppie conviventi o sposate risultano più unite che mai anche se qualche volta il livello di intollerabilità si fa sentire.

Saranno 24 ore ispirate, dunque portate avanti un progetto personale. Occhio agli attacchi di rabbia che rischieranno di causarvi un terribile mal di testa. Salute da tenere sotto controllo.

Gemelli: avrete a disposizione un buon cielo astrale su cui fare affidamento. L’amore e i sentimenti torneranno protagonisti anche se in questo periodo siete presi da tutt’altro. Nessuna novità per chi è solo, bisognerà attendere almeno l’estate per assistere ad una svolta.

Chi ha dei problemi lavorativi potrebbe risolverli. Attenzione ai disturbi di stomaco.

Cancro: l’oroscopo dell’11 marzo vi vedrà in modalità relax soprattutto a metà pomeriggio. Nella vita ognuno porta la sua croce, per cui in questo periodo avete solamente bisogno di stare il più possibilmente sereni. La situazione generale non è certo delle migliori, ma presto o tardi le acque si placheranno.

Leone: sarà un mercoledì abbastanza agitato a livello generale.

Le cose non stanno andando affatto bene e siete fin troppo stressati. Una preoccupazione vi sta invadendo le giornate, forse avete timore che possa succedere qualcosa di brutto da un momento all’altro. Cercate di rimanere il più possibilmente sereni e svagatevi tra le mura di casa. La salute risulta compatta, proteggetevi dagli sbalzi di temperatura.

Vergine: settimana importante a livello amoroso. In famiglia e con il partner si respira un clima tranquillo e di complicità. Di questi tempi è necessario rimanere uniti e compatti, per cui coltivate il dialogo. Sarà importante rispettare i rispettivi spazi, non siate invadenti.

Occhio alla forma fisica, cercate di nutrirvi meglio e di non eccedere con la caffeina.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo del giorno 11 marzo preannunciano un mercoledì in cui sarete più quieti rispetto ai giorni scorsi. L’amore risulta perfetto, con il partner la sintonia non manca (quasi) mai. Siate fiduciosi perché presto giungeranno dei risvolti inaspettati. Nel lavoro siate più prudenti e riducete al minimo le chiacchiere con i colleghi. Chiamate o messaggi in arrivo da parenti. Distraetevi portando avanti un progetto o un hobby.

Scorpione: non state attraversando un sereno momento: siete stanchi, pressati e preoccupati.

In famiglia c’è una situazione poco chiara che vi incute irrequietezza. Cercate di pensare ad altro, svagatevi come meglio potete. Confortatevi tra le braccia di una persona cara e sfogatevi. La salute risulta buona, ma cercate di dormire di più.

Sagittario: non dovrete prendere sotto gamba eventuali problemi. Prendete le giuste misure di sicurezza e state alla larga dai mezzi pubblici. Le storie nate di recente risultano poco stabili, purtroppo il tempismo è tutto nella vita. ‘Chi la dura la vince’, per cui se desiderate veramente una determinata cosa dovrete mettercela tutta. Si prospettano 24 ore abbastanza serene nel complesso.

Capricorno: periodo teso, ma per fortuna vi sentirete un po' meglio del solito. Prendetevi del tempo, anche e soprattutto nel lavoro. La salute potrebbe fare i capricci, in tal caso cercate di curarvi e impedite che la situazione precipiti. Sono giornate confuse ma preso tornerà il sereno per tutti i nativi.

Acquario: coloro che stanno vivendo un amore a distanza, ultimamente si sentono incerti e inquieti. Non sono giornate facili ma dovrete essere forti e prudenti. Cercate di recuperare forza fisica e mentale, risulterete fin troppo stressati ed anche il mal di testa sarà in agguato. Possibili telefonate o messaggi in arrivo.

Pesci: oroscopo discretamente valido. In questa giornata sarà possibile recuperare un po’ di energia. Da un po’ c’è preoccupazione nell’aria, ma sarà meglio non andare nel panico e cercare di contenere gli animi. Le storie nate da poco per il momento risultano in stand-by, ma nei prossimi mesi sarà possibile approfondire. Occhio ai bronchi e ai mal di testa, rivedete l’alimentazione e consumate più acqua possibile.