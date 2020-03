L’Oroscopo del 18 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase calante) continuerà la sua sosta al domicilio del Capricorno. Questo è senza dubbio un periodo di grande preoccupazione per tutti, ma presto tornerà il sereno. Per molti nativi dello Scorpione si preannuncia una serata all'insegna della passione.

Approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno di questa nuova giornata.

L'oroscopo del 18 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: qualche incomprensione fra le mura di casa è naturale, soprattutto in un periodo del genere. Tuttavia sarà meglio cercare di non dire più del necessario. Le tensioni ingarbugliano le giornate, mantenete la calma. Dovrete fare una lista delle cose veramente necessarie. Preservate la salute mantenendo la mente serena.

Toro: la Luna vi supporterà alla grande in queste 24 ore di metà settimana. State imparando a controllarvi e a tenere tutto sotto controllo.

La situazione generale sarà ancora tesa e traballante. Le vostre emozioni saranno chiamate in causa, con il partner sarà meglio parlare chiaro ed evitare doppi sensi. Un po’ di inquietudine non vi rasserena le serate.

Gemelli: sarà la giornata perfetta per tentare un approccio in amore tramite i social. Chi si è visto costretto a rintanarsi in casa ha imparato a convivere con la difficile situazione generale.

Tra le mura domestiche potrebbero esserci dei guasti, in tal caso provvedete a ripararlo il prima possibile. Conti da sistemare per la quasi totalità dei nativi.

Cancro: l’oroscopo vi mette in guardia dai conflitti che potrebbero emergere nelle prossime 24 ore. In questo periodo siete tesi, ansiosi e agitati ma è molto importante rimanere lucidi e sereni. La salute risulta traballante, forse avete problemi alla pressione o soffrite di mal di schiena frequenti.

Riposate e non fate le ore piccole.

Leone: in arrivo un mercoledì così così, dovrete ben guardarvi dal dove andrete a mettere i piedi. Vi sentirete sotto torchio, avete bisogno di maggiore libertà. Una preoccupazione sarà presto scardinata, date tempo al tempo. L’amore uscirà da questa situazione più forte che mai. Occhio allo stress eccessivo. Cercate di concedervi del sano relax.

Vergine: entro la fine della primavera cambieranno diverse cose attorno a voi. Sfruttate la Luna per riflettere e comprendere quali sono i vostri scopi di vita. Fate solamente lo stretto necessario e imparate a delegare.

Nel lavoro occorrerà essere più concentrati onde evitare errori. Qualcuno uscirà a fare la spesa o in farmacia.

Bilancia: non sforzate troppo il vostro corpo, in questo periodo vi sentite un po' accerchiati e confusi. L’età passa e vi sentite soffocare tra le mura di casa. Portate pazienza perché presto la vostra vita cambierà e sarete molto felici. Per chi si ama queste sono delle giornate che mettono a dura prova ma al contempo rafforzano il legame.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 marzo vi vedranno carichi di passione bollente. In serata la sintonia con il partner sarà a dir poco stellare e sarete capaci di sorprendere.

In famiglia tornerà il sereno e il rapporto con i genitori o i figli risulterà solido. Salute stabile, finalmente sarete in netta ripresa.

Sagittario: delle notizie stanno per arrivare al vostro cospetto, dovrete solamente pazientare. Impegnatevi nel vostro dovere, tenete la mente sgombra dalle preoccupazioni inutili. Prendete in mano un progetto e cercate di realizzarlo. Nessun incontro per i single, ma per le coppie che vivono sotto lo stesso tetto qualcosa si verificherà.

Capricorno: occhio ad eventuali dichiarazioni virtuali, in questo periodo siete instabili e confusi. In giornata avrete molto da fare in casa, specialmente se siete dei cuochi provetti.

La vostra creatività risulterà (quasi) geniale e sarà apprezzata da chi vi sta attorno. Attenzione alle ginocchia e alle articolazioni, non fate sforzi inutili.

Acquario: giornata di netto recupero, sarà possibile ottenere qualcosa di più soddisfacente rispetto ai giorni scorsi. Per il momento l’amore è un capito a parte, avete altre preoccupazioni per la testa. A livello di salute risulta un mercoledì faticoso, dunque dovrete cercare di non strafare. Con un cielo così bello è un peccato stare a casa, ma è necessario.

Pesci: sarà un mercoledì molto interessante e che precede un fine settimana promettente con delle novità in più.

L’amore è di conforto in questo difficile periodo, tuttavia cercate di tenervi distanti dalle complicazioni. Se proprio dovrete uscire, sinceratevi di avere tutto il necessario per farlo in sicurezza. I progetti nati in questa fase saranno destinati a germogliare.