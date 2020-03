L'oroscopo della giornata di mercoledì 4 marzo prevede il pianeta Urano in quadratura al segno del Toro, che assieme al pianeta Marte in trigono potrebbe portare interessanti novità in ambito lavorativo, mentre Sagittario potrebbe aver più bisogno di attenzioni all'interno della propria cerchia familiare. Gli influssi del Sole ai nativi Cancro permetteranno di sperimentare e provare nuove esperienze in amore, talvolta provando forti emozioni, mentre per l'Acquario si prospetta una giornata intensa al lavoro, tanto da dover dimostrare determinazione e fiducia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 4 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 marzo 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì che non sarà esattamente tutto rose e fiori per voi nativi del segno, nonostante Venere e Marte nel vostro cielo. Sul fronte lavorativo infatti se non siete riusciti a portare a termine alcune mansioni così come avevate previsto, non abbattetevi in quanto potrebbe capitare a tutti una giornataccia.

Sul fronte sentimentale se siete single il vostro modo di essere attraenti potrebbe avere un effetto positivo verso gli altri, soprattutto se siete nati nella terza decade. Le relazioni fisse si prenderanno del tempo per trascorrere del tempo insieme. Voto - 7

Toro: configurazione astrale che prevede una certa fortuna in ciò che farete secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In ambito lavorativo Urano in quadratura assieme a Marte benefico in trigono permetteranno una giornata più che soddisfacente, grazie anche ad una spiccata comunicazione da parte vostra.

In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia sarà piacevole e produttiva, ritrovandovi spesso ad essere della stessa linea di pensiero del partner. Se siete sigle forse sarebbe il caso di concentrarsi di più sui vostri doveri che diritti. Voto - 8

Gemelli: gli influssi del Sole in trigono rispetto al vostro cielo renderanno la vostra giornata non molto entusiasmante sotto alcuni punti di vista.

Sul fronte lavorativo potreste imbattervi in un imprevisto che vi spiazzerà totalmente, al punto che dovrete mettere momentaneamente in stallo un progetto a cui state lavorando. Discorso differente sul fronte sentimentale, dove potreste essere in grado di affrontare alcuni argomenti piuttosto seri con la vostra anima gemella. Se siete single potreste essere presi da una persona che si piazzerà di prepotenza al centro dei vostri pensieri. Voto - 7

Cancro: si avvicina sempre di più per voi un importante evento che richiederà il massimo impegno da parte vostra e secondo l'oroscopo di mercoledì, con un po’ di determinazione potreste riuscire ad arrivare preparati.

In amore il Sole nel segno dei Pesci vi consentirà di raggiungere un certo equilibrio con la vostra anima gemella, che sarà utilissimo in questo periodo, specie se siete nati nella seconda decade. I single avranno modo di sfruttare appieno la loro immaginazione e creatività. Sul posto di lavoro potreste riuscire a risolvere alcuni problemi nel modo più civile possibile, senza causare ulteriori litigi. Voto - 7,5

Leone: se siete single solo voi avrete la saggezza necessaria per aprire gli occhi ad una persona a voi vicina, che sta per commettere un errore. Siete dei buoni amici e ci tenete molto alla salute degli altri.

Sul fronte sentimentale l'oroscopo annuncia un certo ottimismo in voi, tanto da saper dare dei buoni consigli al partner. Per quanto riguarda il lavoro per il momento sarebbe il caso di non prendere grandi iniziative, in quanto non sarete nelle condizioni di poterle portare avanti. Voto - 7,5

Vergine: potreste sentire la necessità di prendervi una pausa dallo stress e dai mille impegni da svolgere secondo l'oroscopo di mercoledì. Preferirete dunque rivolgere la vostra attenzione verso le persone a voi vicine, soprattutto nei confronti del partner, cercando di tirare fuori la vostra parte migliore, ottenendo una relazione di coppia forte e duratura.

I single avranno modo di sperimentare un po’ con una nuova conoscenza. Sul fronte lavorativo a volte cercate di evitare di progettare la parte più complessa delle cose, ma prima o poi dovrete pur farlo. Voto - 7,5

Bilancia: l'oroscopo di mercoledì prevede Giove in buona posizione nel vostro cielo, che vi permetterà di lavorare in compagnia di un vostro collega senza bisogno di sentirvi a disagio per tutto ciò che farete anzi, vi troverete molto bene. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in posizione poco convincente vi consiglia di non essere troppo decisi con il partner per non scatenare inutili litigi.

Se siete single cercate di essere fiduciosi delle vostre capacità per non sentirvi a disagio con nuove persone. Voto - 7

Scorpione: secondo l'oroscopo di mercoledì, sul fronte sentimentale la compagnia del partner non sarà un vero e proprio problema, ciò nonostante potreste sentire la necessità di quel calore e quell'affetto che da un po’ non ricevete più. I cuori solitari avranno voglia di amare qualcuno, ma dovranno mettersi in gioco per soddisfare le loro aspettative. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete ad essere intraprendenti, e mostrerete ai colleghi che ci sapete fare. Voto - 7

Sagittario: l'oroscopo annuncia una prospettiva della vostra vita sentimentale più chiara e completa, grazie a Sole e Marte di buon auspicio nel vostro cielo.

Avrete l'esigenza di trascorrere un po’ di tempo in più con il partner, tanto che cercherete modi l'uno diverso dall'altro per attirare l'attenzione della vostra anima gemella. Se siete single cercate di trattenervi da risposte esagerate che potrebbero solo portare guai. In ambito lavorativo sarete pronti a fare alcune notti in bianco pur di riuscire a completare un progetto che vi sta rubando tantissimo tempo. Voto - 6,5

Capricorno: l'oroscopo prevede un ottimo Marte in quadratura al vostro segno zodiacale, che vi donerà tutte le energie necessarie per essere attivi come non mai in ogni ambito.

Sul piano sentimentale sarete in fermento grazie ad una relazione di coppia a dir poco eccellente, che vi metterà decisamente a vostro agio fin dalle prime ore del mattino. La situazione non potrebbe far altro se non migliorare. I single nati nella terza decade riceveranno una visita inaspettata. Nel lavoro spesso vi succederà di sottovalutarvi in un primo momento, per poi partire a raffica e terminare prima del previsto. Voto - 9

Acquario: si prospetta per voi nativi del segno una giornata piena di impegni sul posto di lavoro, tanto che sarà richiesta in voi tanta determinazione e una certa forza di volontà per affrontare anche gli ostacoli più complicati.

Non vi preoccupate se qualcosa vi sembrerà difficile, perché riuscirete a farcela. In amore l'essere più positivi vi permetterà di vivere meglio la vostra vita di coppia, soprattutto se siete nati alla fine del mese. Se siete single i vostri amici non vi faranno mancare il loro saldo appoggio e saranno a vostra disposizione. Voto - 7,5

Pesci: la diplomazia e il fascino potrebbero essere due carte vincenti per voi nativi del segno all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto grazie ad una ricca configurazione astrale composta da Sole, Mercurio e Nettuno nel vostro cielo pronti a darvi una mano.

Se siete single l'amore prometterà bene anche per voi. In ambito lavorativo sarete pazienti e perseveranti, lavorerete disciplinatamente e riuscirete a raggiungere i risultati voluti anche se sono difficili da ottenere. Voto - 8,5