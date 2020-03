Il mese di marzo è ormai giunto al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un aprile propositivo ed accattivante, con un oroscopo che preannuncia giornate speciali per alcuni segni.

La settimana che intercorre tra lunedì 30 marzo e domenica 5 aprile sarà decisamente fortunato per coloro nati sotto al segno dell'Ariete ed altrettanto positive si prospettano le giornate per la Bilancia. Anche il segno dello Scorpione potrà godere di giornate decisamente serene e in netta ripresa rispetto al periodo appena trascorso, mentre le coppie che godono della presenza di un Vergine potrebbero imbattersi in discussioni in grado di creare non poche tensioni all'interno delle relazioni.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - Come già anticipato, la settimana che sta per arrivare risulta essere una tra le più fortunate del nuovo mese, specialmente per chi, come l'Ariete, cerca di sfruttare le varie opportunità per riuscire a realizzare i propri sogni. La speranza, secondo un antico detto, è l'ultima a morire e per il momento sperare può essere l'unica cosa in grado di non spegnere le giornate di questo segno.

Toro - Per coloro nati sotto a questo segno, secondo quanto previsto dall'oroscopo delle prossime giornate, si preannuncia un periodo "a scendere", con le energie che potrebbero venire pian piano a mancare e la pazienza quasi al limite.

Fortunatamente, chi si ritrova a vivere un'esperienza di coppia potrà fare affidamento al partner e dedicarsi alla cura dello stesso. Coltivare i propri hobby potrebbe essere una valida alternativa per i single.

Gemelli - Il segno potrà godere di giornate particolarmente favorevoli, specie con una Venere che ha deciso di donare le proprie attenzioni a questo segno. In amore, quindi, tutto andrà per il verso giusto ed anche le più banali discussioni verranno superate senza ripercussioni alcune sulla vita di coppia.

Cancro - Gli astri decidono finalmente di donare una tregua a questo segno, evitando di tartassarlo con problematiche e pensieri spesso irrisolvibili. La mente potrà finalmente prendere una boccata d'aria e godersi queste giornate di relax in compagnia dei propri cari e lontano da quelle preoccupazioni che, nei giorni appena trascorsi, sono state in grado di rovinare l'armonia di famiglia.

Leone - Nonostante la presenza di Venere favorisca i rapporti relazionali con il partner, anche in caso di amore a distanza, Marte sembra essere pronto ad entrare in opposizione e rendere ipersensibili coloro nati sotto al segno del Leone.

I nervi saranno quindi a fior di pelle e si potrà avvertire uno strano stato di malessere che renderà interminabili le varie giornate.

Vergine - Come già anticipato, i nati sotto al segno della Vergine dovranno affrontare qualche discussione che, sfortunatamente, intaccherà quello che è il benessere di coppia creando non poche tensioni tra i partner. La mancanza delle proprie abitudini e di un punto di sfogo, potrebbe rendere le giornate particolarmente soffocanti per il segno. Meglio non mettere ulteriore legna al fuoco.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le giornate fortunate di questo segno, secondo quanto previsto dall'oroscopo, vanno da venerdì a domenica, ma ciò non significa che tutte le altre saranno sfortunate.

Anche per questo segno, Venere ha in progetto grandi cose, specialmente per chi ha già trovato l'anima gemella. Le giornate finali di questa settimana potrebbero essere assai bollenti. I single potranno aguzzare la vista e scorgere qualcuno di interessante.

Scorpione - Finalmente le buone notizie stanno per raggiungere anche il segno dello Scorpione. Sarà possibile tirare un sospiro di sollievo, specie a partire da martedì 31 marzo, scaricando tutte le tensioni accumulate nei giorni precedenti. Il sorriso potrà nuovamente manifestarsi sulle labbra di questo segno a dir poco straordinario.

Sagittario - Se per la maggior parte dei segni zodiacali Venere manifesta il proprio favore, per il Sagittario non potrà che mettersi in opposizione e causare qualche piccola turbolenza nella vita di coppia.

Ad inasprire ancor più le discussioni sarebbe proprio la lontananza forzata necessaria per combattere questa strana minaccia che si è abbattuta sul mondo intero.

Capricorno - Una Luna opposta, secondo l'Oroscopo, potrebbe portare qualche piccolo contrattempo in ambito lavorativo e ritardare così quelli che sono i propri impegni. Nei casi peggiori si potrebbero non rispettare le scadenze che si erano prefissate e ci si ritroverà costretti a correre per portarsi avanti. Fortuna che in amore ci sarà sempre il partner pronto a portare consolazione.

Acquario - La settimana in arrivo risulterà assai fortunata.

Gli astri sembrano volersi voltare nella giusta direzione, mostrando all'Acquario quelle che sono le mosse più giuste per avvicinarsi alla realizzazione dei propri sogni, sia quelli lavorativi che sentimentali.

Pesci - Sfortunatamente per il segno dei Pesci, le giornate in arrivo non saranno di certo tra le migliori. La tranquillità potrebbe divenire solamente un ricordo, specie per coloro che vivono situazioni difficili all'interno della sfera sentimentale. Nella vita di coppia ci saranno non poche incomprensioni e molti potrebbero decidere di mettere la parola fine alla propria relazione.