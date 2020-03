Un nuovo mese sta per prendere il via. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni di mercoledì 1° aprile 2020 con i cambiamenti e le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Astri e oroscopo dell'1 aprile: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore una storia può tornare prepotentemente alla ribalta, soprattutto se ci sono state belle emozioni all'inizio dello scorso mese. Nel lavoro, se dovete affrontare un discorso importante, sarà meglio farlo tra qualche giorno.

Toro: per i sentimenti il mese parte in modo positivo, inoltre a breve il Sole sarà nel vostro segno e porterà qualche vantaggio in più. Portate avanti le situazioni positive. Nel lavoro grazie a Giove si recupera una questione rimasta in sospeso da tempo.

Gemelli: a livello amoroso Venere a breve inizierà un transito positivo nel segno, per questo motivo ci saranno conferme in una relazione. Nel lavoro, se ci sono state difficoltà, ora sembra il momento di gettare nuove basi di recupero.

Cancro: in amore le relazioni che sono nate di recente potrebbero diventare importanti da qui ai prossimi mesi.

Se una persona è quella giusta potreste anche fare un passo importante. A livello lavorativo vi sarà un lieve miglioramento.

Leone: se vivete una storia sentimentale in crisi questa è una giornata ideale per discutere e risolvere. Attenzione però ad un po' di nervosismo. Nel lavoro la situazione al momento non è semplice, per questo motivo alcuni accordi economici vanno valutati con attenzione.

Vergine: a livello sentimentale il periodo è favorevole, avete una buona capacità comunicativa.

Nel lavoro è meglio cercare di allontanarsi da persone che non comprendono le vostre esigenze, inoltre è opportuno anche tenere lontano gli affari difficili.

Previsioni e oroscopo dell'1 aprile: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale la giornata porta un po' di agitazione, ma non per questo è da escludere una soluzione riguardo a problemi in una storia. A livello lavorativo Mercurio in opposizione potrebbe portare qualche dubbio in più in questo periodo.

Scorpione: nei sentimenti le tensioni potranno essere superate, ma i rapporti che non funzionano più tenderanno a chiudersi. Nel lavoro Saturno agitato non permette di avere tutto subito.

Sagittario: in amore in questa giornata occorre stare attenti alle piccole complicazioni. Alcune coppie che stanno insieme da tempo, ora hanno un piccolo problema. Sarà facile perdere la pazienza per nulla. Nel lavoro le cose che stanno per partire avranno successi, ma non nell'immediato.

Capricorno: a livello sentimentale, con Giove che si trova ancora nel segno, possono arrivare delle verifiche importanti. Chi da tempo vive una storia ha voglia di consolidarla.

A livello lavorativo emotivamente siete più stabili, ma al momento cercate di rimandare le scelte importanti.

Acquario: il cielo attuale porta vantaggi, ma non per questo mancheranno alcune difficoltà in un rapporto. Nel lavoro, se avete cambiato qualcosa nel corso degli ultimi mesi, le soluzioni potrebbero arrivare a breve. La giornata dovrà però essere gestita con attenzione.

Pesci: in amore, con Venere in opposizione, sarà meglio prendere le distanze da alcune complicazioni. Evitate di prendere tutto di petto. Nel lavoro questo periodo difficile deve comportare una maggiore cautela, non tutto si potrà risolvere a breve.