Sta per partire una nuova giornata di marzo per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del 10 marzo 2020 con tutte le novità in serbo da stelle e pianeti per tutti e dodici i segni zodiacali.

Stelle e oroscopo del 10 marzo: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore attenzione alle relazioni parallele, per un paio di giorni meglio portare prudenza. Nel lavoro evitate di fare troppo, riflettete sulle cose che dovete portare avanti. Qualcosa di nuovo potrà arrivare a fine mese.

Toro: per i sentimenti giornata interessante al mattino. Sarà possibile un incontro speciale. Nel lavoro attenzione alle questioni di carattere economico, non si escludono nuove proposte.

Gemelli: a livello amoroso i rapporti possono vivere un momento di tensione e stress. Il cielo però è dalla vostra parte e porta soluzioni. Nel lavoro è possibile trattare questioni importanti che portate avanti dallo scorso anno.

Cancro: in amore ci sarà la possibilità di vivere maggiore discussioni al mattino, ma nel pomeriggio partirà una fase di recupero.

A livello lavorativo sentite dei vivere incomprensioni e tensioni, ecco perché alcuni hanno voglia di cambiare.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di revisione dei rapporti sentimentali, evitate le discussioni inutili. Nel lavoro momento chi vi vede sottoposti a diverse critiche, alcuni problemi sono difficili da superare al momento.

Vergine: a livello amoroso periodo produttivo, non dovete però aver paura di mettervi in gioco.

Con una persona della Vergine rapporti migliori supportati da queste stelle. Nel lavoro i progetti a lunga scadenza sono vincenti. Recupero per il fisico.

Bilancia: a livello amoroso momento di forza, tutto quello che portate avanti in questo periodo è favorito. Nel lavoro non tutti stanno gestendo un'attività che piace, potreste pensare ad un cambiamento però solo dai prossimi mesi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna dissonante, se ci sono stati problemi si potranno superare solo nei prossimi giorni. Agitazione nei rapporti. Nel lavoro alcuni hanno troppe cose da fare, per questo motivo non mancheranno gli errori.

Sagittario: in amore se ci sono state separazioni o momenti difficili questo è un momento utile per fare chiarezza. Nel lavoro alcuni potranno vivere novità, non mancano di certo le opportunità.

Capricorno: per i sentimenti mattinata migliore del pomeriggio e dal 12 potranno nascere belle emozioni.

A livello lavorativo c'è da tenere sotto controllo tutto quello che accade attorno a voi, ma nel complesso non è un periodo no.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale il pomeriggio che porterà una buona energia nelle storie sentimentali, fino alla fine del mese però evitate di fare troppo. Nel lavoro sentite che alcuni ostacoli stanno per essere superati, in particolare quelli legati a questioni passate.

Pesci: a livello amoroso nel corso della giornata potreste agitarvi in modo eccessivo, alcuni hanno voglia di buttare all'aria un rapporto. Nel lavoro giornata che non aiuta al mattino, alcune occasioni in più però arriveranno dal pomeriggio.