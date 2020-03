L'oroscopo del 23 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno dello Zodiaco. La settimana inizia in maniera turbolenta per i nativi del Cancro. Per le persone nate sotto il segno del Capricorno si prospetta una giornata tranquilla, soprattutto per gli affari di cuore. Anche per l'Acquario è un periodo calmo per le coppie davvero innamorate. In evidenza, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali quotidiane per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa giornata d’inizio settimana offre a voi e alla vostra dolce metà l’occasione di parlare delle difficoltà che si presentano continuamente in questo periodo drastico. Magari continuerete a litigare, ma nel vostro cuore sapete benissimo che vi amate e che solo insieme riuscirete a superare le insidie della vita. Con il dialogo e il confronto siete pronti ad affrontare anche l’ignoto.

Toro – In questa giornata non mancano le occasioni per conoscere gente interessante attraverso i social network.

Del resto, siete delle persone sveglie e amate la vita sociale, anche se questo periodo lascia a desiderare. L’oroscopo consiglia di sfruttare questo momento per lasciarvi alle spalle tutte le cose che vi hanno fatto del male. I single che cercano l’amore, devono avere molta fiducia nel destino. Presto arriverà e vivrete emozioni mai provate nella vostra vita precedente.

Gemelli – Questo periodo di isolamento ha creato abbastanza insoddisfazione in casa.

Da una discussione, un po' più accesa, potreste finire in una situazione senza via di uscita. Tutta colpa della vostra impulsività e delle parole uscite prepotentemente dalla vostra bocca. Fate attenzione e superate la linea di confine soltanto se siete davvero convinti di voler chiudere un rapporto. Attenzione alle tensioni che possono nuocere allo stomaco.

Previsioni di lunedì 23 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata un po’ turbolenta del solito, c’è qualche perplessità in amore: emozioni incerte e contraddittori, malinconiche e anche incostanti. Dunque, state in guardia e non fatevi trascinare dai sensi di colpa, altrimenti finirete per perdere il rispetto di voi stessi. Se dovete chiarire, proporre, lanciare iniziative, questa giornata potrebbe essere favorevole.

Leone – Questa giornata potrebbe non essere semplice. Aspetti discordanti potrebbero rendervi incerti o insoddisfatti, c’è il rischio che cadiate in situazioni che, in altri momenti più pacifici e tranquilli, avreste affrontato senza ombra di dubbio.

Prestate particolare attenzione a questi eventi, il vostro atteggiamento impulsivo potrebbe farvi pentire in futuro di quello che avete fatto o detto.

Vergine – In questa giornata vorreste più attenzione da parte del vostro partner, ma qualunque sia la situazione, state pur certi che avrete sempre qualcosa da ridire. Siete delle persone litigiose ma anche impulsive, e questo mix potrebbe rivelarsi altamente destabilizzante. Questa giornata vi incoraggia a svolgere da casa qualsiasi tipo di attività.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Molti dei vostri problemi e delle vostre incertezze che vi hanno accompagnato nei giorni scorsi iniziano a sparire, lasciando al vostro orizzonte solo emozioni sincere e profonde e tanta passione.

Inoltre, avete la possibilità di pensare a come realizzare progetti importanti per il vostro futuro, di raggiungere quella soddisfazione che da qualche tempo stavate inseguendo. Quando tornerete al lavoro dovrete mettere in conto alcuni imprevisti, ma si tratterà di semplici ritardi che non intralceranno i vostri obiettivi.

Scorpione – In questo periodo ci sono parecchie incertezze, insoddisfazioni e desiderio di cambiare. Dovete farvi forza ed essere più lucidi del solito, solo in questo modo eviterete di fare delle scelte avventate. La ricompensa per la vostra tenacia arriverà presto, abbiate pazienza.

Potrebbero emergere tensioni anche nell'ambiente lavorativo, o potreste affrontare imprevisti che mettono alla prova la vostra pazienza. Resistete, schiaritevi bene le idee perché presto saprete come procedere.

Sagittario – Questo periodo è come un pendolo: oscilla costantemente tra momenti positivi e quelli negativi. Le coppie in crisi da qualche tempo devono deporre l’ascia di guerra e mettere finalmente le cose in chiaro. È risaputo che il dialogo è la migliore medicina per sanare le ferite di coppia. Affrontate subito questi disaccordi, prima che mettono radici. Una volta che la pianta malata è cresciuta, sarà difficile estirparla.

L'oroscopo di lunedì 23 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Non è una brutta idea approfittare di un periodo tranquillo per riflettere sulle vostre vicende amorose, per fare luce sui vostri reali sentimenti. Per concretizzare le vostre aspirazioni, dovete aspettare la fine della primavera. Quando il cuore è in piena è sempre difficile capire come muoversi, quindi prima di agire cercate di chiarire con voi stessi. Forse non è un periodo al top per denaro e lavoro, ma non s’intravedono grandi difficoltà all'orizzonte, e questo dovrebbe bastare per farvi sentire rilassati e fiduciosi.

Acquario – Periodo calmo per la relazione di coppia.

Prima di tutto, avete modo di portare a compimento alcuni progetti che vi stanno al cuore, ma il vero valore aggiunto di questo triste periodo è la vostra capacità di dare e ricevere amore. Potreste avvertire solo un leggero calo nella vostra energia, ma niente di preoccupante. Forse avete solo bisogno di riposare un po' di più.

Pesci – Questo inizio settimana non parte in maniera serena. Insoddisfazioni o incertezze attanagliano la vostra tranquillità e potreste dubitare di chiunque. In ogni caso, guardate avanti. Questo oroscopo anticipa che, anche se questo è un periodo stancante, la settimana chiuderà in maniera abbastanza positiva.

Dunque, abbiate fiducia nel destino e presto avrete un lieto fine.