Giro di boa dell'ultima settimana del mese di marzo 2020. Leggiamo l'Oroscopo e le previsioni del 26 marzo 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali e vediamo quali cambiamenti arriveranno.

Stelle e oroscopo del 26 marzo 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore giornata di forza. Potranno nascere buone occasioni, in particolare favoriti i contatti. Una crisi si potrà recuperare. Nel lavoro in questo momento non c'è una grande voglia di discutere, con il passare dei giorni però non è escluso che arrivi una buona proposta.

Toro: per i sentimenti Venere nel segno aiuta e la Luna positiva porta buone notizie. Non mancano le novità visto il periodo positivo. Nel lavoro evitate di prendere posizioni nette, potreste pentirvene successivamente.

Gemelli: a livello amoroso questo mese si chiude con la Luna nel segno ed in più aprile porterà molte novità. Chi vive una bella storia riuscirà a portare avanti progetti in vista del futuro. Nel lavoro le cose, visto il periodo, non vanno per il meglio, ma con il passare dei giorni arriverà un momento di recupero.

Evitate di stancarvi troppo.

Cancro: in amore ci sono stati problemi, ma nel pomeriggio le cose potranno migliorare. Attento a quello che vi circonda. A livello lavorativo in questo periodo potrebbe essere necessario alzare un po' i toni per far valere le vostre esigenze.

Leone: a livello amoroso giornata che nasce con buone prospettive, per questo motivo non rimandate nulla i prossimi giorni. Nel lavoro situazione complicata da gestire, i vantaggi sono previsti ma nelle prossime settimane.

Vergine: a livello sentimentale, con l'arrivo del mese di aprile si chiuderanno tutti i rapporti inutili. Se all'inizio dell'anno c'è stata una crisi adesso si potrà iniziare a risolverla. A livello lavorativo questo è un periodo che porta momenti di profondo cambiamento, per questo motivo vi sentirete anche più agitati.

Previsioni e oroscopo del 26 marzo 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti più ci si avvicina alla fine del mese e più sarà facile recuperare in amore, potreste anche vincere una sfida sentimentale.

Nel lavoro situazione astrologica sottotono, alcuni dovranno fare anche delle scelte che comporteranno chiusure dei rapporti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna e Venere in opposizione portano momenti di maggiore nervosismo in questa giornata. Nel lavoro, in questo momento ci sono dei contrasti che devono trovare una soluzione, Mercurio favorevole però aiuta i contatti.

Sagittario: in amore momento di apertura o definitiva chiusura di un rapporto per tutte quelle coppie che hanno avuto problemi nel passato. Curate meglio alcune questioni per cercare soluzioni. Nel lavoro c'è una buona influenza dei pianeti, nonostante il periodo si potranno ascoltare le nuove proposte per il futuro.

Capricorno: per i nati sotto questo segno in amore qualcuno è in bilico tra due storie, le indecisioni delle ultime due giornate però potranno essere superate. Non mancheranno momenti di agitazione. Nel lavoro Luna in buon aspetto, tornerà uno stato di maggiore vitalità.

Acquario: a livello sentimentale può tornare nel pomeriggio qualche disagio o tensione, attenzione a questi aspetti. In questo particolare periodo siete più sotto pressione. Nel lavoro, se qualcuno vi propone qualche progetto fate attenzione.

Pesci: in amore, se da tempo vivete una storia meglio evitare di andare incontro a problemi dettati da distrazioni e disattenzioni.

Nel lavoro in questo particolare momento molti affari andranno rivisti.