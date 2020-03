Sarà una giornata abbastanza positiva complessivamente, quella di venerdì 27 marzo 2020. Innanzitutto i segni di fuoco, quali il Leone, l'Ariete e il Sagittario, avranno la meglio sul fronte professionale e anche dal punto di vista economico.

Gli affetti saranno al centro dell'attenzione del segno del Capricorno, mentre la Vergine sarà sempre più distaccata e distante. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

Vergine solitaria

Ariete: avrete molta più voglia di essere partecipi della vita del partner, grazie ad una vitalità ritrovata e una spiccata capacità di essere più socievoli rispetto ai giorni scorsi.

Arriverà altro ottimismo.

Toro: dovrete necessariamente far fronte a delle spese a cui non potrete rinunciare, perciò fate attenzione a come spendete i vostri soldi. I guadagni purtroppo al momento saranno a rilento.

Gemelli: umore migliore. Avrete una visione più rosea della vostra situazione attuale, quindi avrete anche più serenità sul lavoro e più capacità di concentrazione. Continuate così.

Cancro: avrete l'opportunità di “spezzare” più spesso il vostro malumore con i colleghi e di fare una chiacchierata più intima con un amico che vi farà sentire subito bene.

Leone: novità in ambito lavorativo. Fate attenzione a quelle piccole incertezze che emergeranno in momenti poco opportuni.

Vergine: preferirete lavorare per conto vostro, piuttosto che intavolare una collaborazione che sicuramente non andrà a buon fine. L'irritazione potrebbe persino calare sensibilmente.

Decisioni per Acquario

Bilancia: sarà il momento di stimolare la vostra fantasia, di farla emergere in tutta la vostra creatività nascosta.

Molti dei vostri colleghi si meraviglieranno delle vostre idee del tutto originali.

Scorpione: il nervosismo si convertirà in tristezza, a tratti in nostalgia per qualche ricordo passato di cui al momento non riuscirete a liberarvi. Purtroppo la serata sarà abbastanza difficile da affrontare.

Sagittario: avrete molta più intraprendenza, soprattutto sul posto di lavoro. Ottimi i risultati di questa giornata di venerdì, ma dovrete essere molto parsimoniosi con le vostre finanze soprattutto nel pomeriggio.

Capricorno: la famiglia sarà sicuramente il punto focale della vostra attenzione, ma anche le amicizie avranno un rialzo sul piano dell'intesa.

Acquario: avrete una preso una decisione inderogabile alla quale dovrete stare molto attenti. Sul lavoro ci sarà molto più raziocinio, quindi avrete anche modo di ottenere promozioni o una semplice ricompensa.

Pesci: ristabilirete una forte armonia all'interno della cerchia dei colleghi, ma forse qualcuno vorrà insistentemente mettervi i bastoni fra le ruote. Pensate a fare il vostro dovere senza alterarvi inutilmente.