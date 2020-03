Il segno dell'Ariete in questo aprile 2020 sarà “costellato” da molti pianeti favorevoli che piano piano daranno l'avvio a situazioni sempre più buone, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Per quanto riguarderà il primo, la combinazione di Venere e Marte porterà i nati di questo segno a fare faville. L'aspetto professionale sarà gestito perfettamente da Mercurio ma soltanto nella seconda metà del mese.

A seguire, le previsioni del segno dell'Ariete per il mese di aprile.

Amore e affetti

Dal giorno 4 aprile Venere sarà interamente dalla vostra parte, perciò la vostra situazione sentimentale e amorosa vedrà moltissima positività e una grande voglia di condividere ogni piccolo momento insieme al partner.

Marte insieme al pianeta dell'amore vi offrirà una elevata capacità di seduzione e di erotismo. Ciò vorrà dire che non solo all'interno delle coppie, ma anche i single potranno avvalersi di una capacità magnetica non indifferente per fare conquiste. Dovreste soltanto stare attenti ed essere ben consapevoli di ciò che desiderate, ovvero se la vostra attenzione sarà rivolta ad una semplice avventura o ad una relazione a lungo termine. Ad ogni modo avrete l'ottimismo del Sole fino al giorno 19, perciò vi sarà molto più semplice sognare e credere nel domani.

Lavoro e studio

Purtroppo per ottenere una buona capacità relazionale con i colleghi e molte più idee valide da sfruttare in ambito non soltanto lavorativo ma anche economico dovrete attendere il giorno 12 aprile. Da quel momento in poi Mercurio farà la sua parte facendovi immergere in modo più ottimale nella vostra intraprendenza ma anche nella vostra grande tenacia. Le energie saranno quelle che troveranno un rinnovamento maggiore e che non vi lasceranno affatto, soprattutto nei momenti cruciali del vostro lavoro pratico.

Sarà bene però non esagerare con gli investimenti, ma anche con i semplici acquisti, perché potrebbero sorgere spese improvvise a cui dovrete necessariamente far fronte il prima possibile. Sarà opportuna anche una bella dose di diffidenza, soprattutto nei confronti di chi vi farà promesse troppo illusorie.

Ottimo lo studio con questo Mercurio decisamente brillante, ma cercate di non fare troppo affidamento alla vostra “parlantina” e cercate di stare quanto più possibile sui libri.

Vedrete che i buoni risultati non si faranno attendere.

Fortuna e salute

Se Venere è già lì ad illuminare il vostro cielo con la propria fortuna, sarà Giove quello che vi “avvertirà” di fare più attenzione a non cadere in situazioni che potrebbero non essere molto vantaggiose, anche se in un primo momento potrebbero sembrare eccellenti.

Per quanto riguarderà la salute, Marte vi assicurerà un'ottima energia fisica e una ancora più straordinaria energia mentale sostenuta anche da Mercurio e dal Sole. Avrete modo di fare più sport, di rimettervi in linea e di avviare un programma molto più salutare e che sicuramente vi farà “guadagnare” punti sulla salute.