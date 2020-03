L'Oroscopo del mese di aprile 2020 annuncia che ci sarà un ottimo cielo nella maggior parte dei segni zodiacali. L'ariete troverà lungo la sua strada molte opportunità lavorative. Nel frattempo, il segno del toro dovrà fare i conti con la malinconia, anche se quest'ultima non riuscirà a togliergli l'energia.

Oroscopo aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: nel mese di aprile lavorare duramente porterà buone notizie e darà la possibilità a questo segno di fare passi in avanti importanti. Questo sarà il periodo adatto per prendersi un po' di meritato riposo e per dedicarsi al proprio partner e alla propria famiglia.

Toro: le lunghe relazioni si rafforzeranno e faranno vivere ai nati sotto il segno del toro amore e armonia. Per i single sarà un mese caratterizzato da flirt e nuove avventure. Questo segno si renderà conto che l'atteggiamento che stanno adottando non è accettato dalle persone a lui vicine e dovranno cercare di cambiare qualcosa. In generale, aprile sarà un mese di rinascita personale.

Gemelli: non ci saranno molte novità nelle relazioni amorose. Inoltre, non bisognerà concentrarsi sul lavoro. Nel tempo libero sarà ideale svolgere molta attività fisica.

Nei rapporti duraturi ci saranno molteplici incomprensioni ma meglio non intestardirsi troppo.

Previsioni astrali: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: questo segno riprenderà sicurezza e fiducia in se stesso. Sarà il momento giusto per intraprendere un cambiamento fisico significativo. Il cancro accumulerà moltissima energia e positività. In amore ci saranno ottime possibilità di incontrare l'amore della propria vita.

Leone: l'oroscopo annuncia che niente potrà cancellare il buon umore del leone. Arriveranno grandi opportunità e progressi nella carriera. Con il partner le cose andranno a gonfie a vele, anche in famiglia ci saranno risvolti positivi.

Vergine: sul posto di lavoro aumenteranno le difficoltà ma la vergine saprà come superarle. Se siete giù di morale circondatevi di persone amate che potranno sollevare il vostro umore.

In amore le coppie durature subiranno uno slancio in avanti.

Oroscopo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: questo segno attraverserà un mese intenso e delicato. Lo sport aiuterà ad affrontare emozioni eccessive e troppo aggressive. Sarà meglio evitare litigi violenti con il proprio partner. In questo momento per la bilancia saranno importanti i consigli e le persone care.

Scorpione: secondo l'oroscopo del mese di marzo, questo segno sarà piuttosto tranquillo. Con la salute e in famiglia, affronterete un periodo di stabilità. aprile sarà tempo da dedicare al lavoro e alla produttività. In amore, buoni propositi per le relazioni appena nate.

Sagittario: aprile 2020 porterà una splendida ondata di energia positiva. Le relazioni già avviate subiranno degli scossoni ma si risolverà tutto. I single invece potranno uscire con la persona tanto stimata. Le persone care non accetteranno le troppe ore lavorative del segno del sagittario.

Astralità: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Venere avvicinerà questo segno a tutto ciò che è nuovo e inesplorato. Per i single ci saranno moltissime nuove opportunità. Parecchie controversie animeranno i rapporti in ufficio e sul posto di lavoro. Il capricorno non dovrà lasciarsi andare alla stanchezza e allo stress.

Acquario: l'oroscopo di aprile preannuncia che l'acquario dovrà fare i conti con il poco tempo a disposizione per tutti gli impegni. La carriera affronterà una violenta fioritura e rinnovazione. Mi raccomando, questo segno non dovrà mettere da parte la famiglia.

Pesci: aprile 2020 non sarà il mese migliore per fare azioni azzardate sul posto di lavoro. I pesci dovranno porre l'attenzione su se stessi. Il tempo libero sarà necessario passarlo con la famiglia e il proprio partner.