Per il segno dei Gemelli, questo mese di aprile 2020 sarà molto florido, eccitante e ricco di sorprese sul fronte amoroso, con molte conquiste da fare e progetti da sviluppare all'interno delle relazioni sentimentali.

Ottimo periodo anche per le idee, gli affari, ma quelli che saranno letteralmente 'privilegiati' saranno gli studenti che supereranno gli esami brillantemente grazie agli influssi positivi di Mercurio.

In basso, le previsioni per il segno dei Gemelli per il mese di aprile.

Amore e affetti

Sicuramente avrete voglia di vivere una bellissima storia d'amore, soprattutto dal giorno 4 aprile, quando Venere arriverà a regalarvi tante emozioni sentimentali positive e ricche non solo di tenerezza ma anche di eros grazie a Marte in trigono. Sarà una vera e propria 'primavera d'amore' in cui sentirete un grande romanticismo al punto da osare, magari con qualche passo in avanti all'interno della coppia che la consoliderà ancora più tenacemente. Arriveranno anche molteplici occasioni di conoscere persone che vi faranno battere il cuore e che vi sapranno far emozionare anche con pochi e semplici gesti.

Ci saranno anche grandi attrattive nei confronti di amicizie che avete perso nel corso del tempo.

Lavoro e studio

L'eccellente combinazione fra Venere che partirà dal giorno 4 aprile e Mercurio dal giorno 12 aprile sarà determinante per il vostro successo lavorativo e per la vostra capacità relazionale. Quest'ultima sicuramente sarà essenziale per gli affari stipulati al di fuori della cerchia lavorativa ma anche per le collaborazioni che porteranno i vostri progetti a fruttare in modo quasi esponenziale.

Marte vi darà una carica che sicuramente non si esaurirà molto facilmente, mentre il Sole sarà ottimo per una positività che vi farà affrontare anche le prove più dure.

Purtroppo Giove non sarà dalla vostra parte, ma l'insieme dei pianeti già citati saranno in grado di sopperire in modo del tutto esclusivo la grande fortuna.

Soddisfacente il rapporto con lo studio, difatti gli studenti saranno i favoriti di questo segno.

Ci saranno ottimi voti ed esami che saranno degni di ogni aspettativa positiva.

Fortuna e salute

Sicuramente Giove non vi sosterrà, ma altrettanto certamente apparirete decisamente brillanti e ricchi di spirito d'iniziativa. Ogni aspetto della vostra vita sarà 'toccato' da tanta esuberanza, da una sorprendente vitalità che sarà coinvolgente anche per coloro che vi saranno attorno.

La carica energetica sul fronte della salute si ripercuoterà positivamente anche sulle vostre capacità fisiche, facendovi essere forti anche in situazioni piuttosto estenuanti sul lavoro, mentre le capacità dialettiche saranno quelle che la faranno sicuramente da padrone.