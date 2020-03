Per il segno del Sagittario questo aprile 2020 sarà alquanto “titubante” per quanto concernerà l'aspetto affettivo e sentimentale, ma sul lavoro ci saranno tante novità positive e degne di nota. Grazie all'enorme fortuna data in dono da Giove e dalle straordinarie capacità comunicative di Mercurio, saprete come emergere negli affari ma anche per la forza sia fisica che mentale fuori dal comune.

Amore e affetti

Purtroppo dal giorno 4 aprile, Venere sarà in opposizione, quindi per quanto riguarderà l'amore e le emozioni all'interno della coppia questo potrebbe non essere un periodo particolarmente brillante. Spesso e volentieri ci sarà una atmosfera molto fredda, che potrebbe essere in grado di incrinare il vostro rapporto.

Marte però stavolta giocherà un ruolo fondamentale in questa situazione alquanto particolare, perché se la coppia sta attraversando una crisi senza precedenti, questo pianeta potrebbe portarvi ad una rottura più o meno definitiva. Se invece avete un rapporto abbastanza solido, ci saranno maggiori opportunità di sorvolare sui litigi e sulle incomprensioni. Ogni cosa dipenderà dal trascorso affettivo anche per quanto riguarderà le famiglie di origine e le amicizie.

Lavoro e studio

Il settore lavorativo sarà quello in cui troverete un vero e proprio vantaggio, soprattutto a livello organizzativo e comunicativo.

Mercurio in trigono porterà alla conclusione di affari e di accordi, arriverete ad ottime opportunità lavorative e ad eccellenti collaborazioni con i colleghi. Marte entrerà in gioco per quanto riguarderà le energie e la determinazione che in questo periodo faranno davvero la differenza, portandovi a molti guadagni ed eventualmente a promozioni che vi faranno fare quel salto di qualità che avete atteso tanto a lungo.

Ci sarà ampio spazio per i colloqui, anche per quei piccoli lavoretti o progetti che vi daranno l'opportunità di risparmiare ulteriore denaro.

Gli esami sostenuti in modo straordinario saranno conseguenti a tante ore interminabili di studio, ma anche alla vostra dialettica particolarmente brillante di questo periodo.

Fortuna e salute

Ci sarà un ottimo Giove a donarvi tantissima fortuna a livello pecuniario con molti guadagni, ma anche sul fronte progettuale la situazione sarà molto florida e rosea.

Tantissime le idee e i progetti da mettere in atto, grazie a Mercurio e alla vostra capacità di persistere nei vostri sogni e desideri. Ma sarà Marte il motore propulsore di questo mese. Avrete molte energie fisiche, tanta resistenza anche nelle situazioni più difficili da gestire e una intraprendenza invidiabile. Ci saranno giornate in cui qualche malessere la farà da padrone, ma saranno situazioni passeggere.