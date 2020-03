Per l'Oroscopo di mercoledì 11 marzo 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare in Bilancia, nel frattempo Venere ed Urano transiteranno nel segno del Toro. Saturno, Plutone, Marte e Giove permarranno in Capricorno come Nettuno ed il Sole che continueranno la loro orbita in Pesci. Infine Mercurio sarà sui gradi dell'Acquario ed il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Oroscopo favorevole per Ariete e Sagittario, meno entusiasmante per Scorpione e Vergine.

Sul podio dell'oroscopo

1° posto Ariete: focosi.

La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi questo mercoledì in casa Ariete, con grande soddisfazione sia dei nativi che dell'amato bene, il quale ultimamente lamentava una certa trascuratezza.

2° posto Sagittario: briosi. Oroscopo dei nati Sagittario che risulterà probabilmente favorevole ai nati del segno, specialmente per il tono umorale che risulterà frizzante quando si appresteranno a fare delle nuove conoscenze.

3° posto Leone: lavoro top. Le faccende professionali dei nativi andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele in queste 24 ore grazie al sostegno del terzetto Urano-Saturno-Giove di Terra.

I mezzani dell'oroscopo

4° posto Capricorno: finanze top. Oroscopo dei nati Capricorno che vede il loro settore economico navigare in acque tranquille, tanto che presumibilmente molti tra loro si concederanno un acquisto adocchiato da tempo.

5° posto Toro: figli. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dall'educazione dei figli, che sarà motivo di confronto con l'amato bene per giungere ad un compromesso che faccia felici tutte le parti in causa.

6° posto Cancro: mondani. Mercoledì in cui la voglia di divertimento potrebbe prendere il sopravvento in casa Cancro, facendo scegliere ad alcuni tra loro di organizzare una scanzonata serata assieme alle vecchie amicizie. Mattinata di probabili attriti amorosi.

7° posto Gemelli: umore flop. Imbronciati e col sorriso capovolto stampato in viso saranno presumibilmente quest'oggi i nativi che, di conseguenza, avranno poca voglia di lanciarsi in nuove iniziative prediligendo quelle preesistenti.

Farebbero bene, quindi, ad evitare colpi di testa, sia amorosi che professionali, perchè gli Astri non li vedrebbero di buon occhio.

8° posto Acquario: amore flop. Qualche burrasca sul versante sentimentale sarà da mettere in conto, a causa della congiunzione avversa formata da Urano e Venere, per i nati del segno che avvertiranno un alleggerimento del clima soltanto a tarda sera.

9° posto Pesci: malinconici. Il pensiero potrebbe tornare a vecchie relazioni, amicali o sentimentali, che ormai hanno fatto il loro tempo anche se i nati Pesci avranno parecchie difficoltà ad evitare la malinconia che genereranno.

Dedicarsi ad un nuovo hobby servirà a rendere i pensieri meno uggiosi ottimizzando, nel mentre, il tempo a loro disposizione.

Oroscopo: ultime posizioni

10° posto Vergine: taciturni. Oroscopo dei nati Vergine che li vede chiusi in loro stessi, evitando di comunicare col mondo circostante. Sarà bene prendersi un giorno di ferie, onde evitare ramanzine dai colleghi per il loro mood abbottonato.

11° posto Scorpione: perplessi. Comprendere ciò che sta avvenendo nelle relazioni interpersonali dei nati Scorpione sarà un'ardua impresa che nemmeno i nativi riusciranno a capire sino in fondo. Lavoro in stand-by.

12° posto Bilancia: stressati. Le molteplici incombenze che graveranno sul groppone nativo potrebbe far insorgere un pizzico di stress nel loro mercoledì. Procrastinare le attività meno urgenti sarà l'antidoto per scongiurare ogni ansia.