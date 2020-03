Nelle previsioni dell'oroscopo per la settimana dal 30 marzo al 5 aprile spicca il passaggio di Saturno nel Segno dell'Acquario. E' un transito molto importante per tutti, ma in particolare lo sarà per i Segni d'Aria e i Segni di Fuoco con effetti diversi per ognuno di loro. Anche Marte si trova in Acquario, mentre il 3 aprile Venere passa nei Gemelli: ci sono in vista ottime novità per Acquario, Gemelli e Bilancia. Vediamo ora le previsioni di questa settimana Segno per Segno.

Previsioni dal 30 marzo al 5 aprile: l'Ariete deve curare la forma fisica

Ariete - Per voi Ariete la situazione si fa più leggera. Molte tensioni che hanno condizionato il vostro quotidiano iniziano ad allentarsi. Le giornate del 1 e del 2 aprile potrebbero risultare ancora un poco pesanti: evitate di consolarvi mangiando troppo e male! La forma fisica è sempre stata importante per voi, quindi curate l'alimentazione.

Toro - L'oroscopo di questa settimana vi vede molto stimolati. Avete Saturno e Marte in aspetto negativo: dovete tenere i nervi ben saldi e pensare positivo.

Questi due pianeti vi spingono a fare dei cambiamenti e a tagliare anche alcuni rapporti, sia in amore che nelle amicizie. Mercurio ancora favorevole favorisce i contatti. Recuperate energie.

Gemelli - La settimana inizia con la Luna nel vostro Segno che porta tanta voglia di stare al centro dell'attenzione e da questo punto di vista Mercurio vi farà addirittura esagerare. E' molto probabile che passerete ore e ore al telefono o in video-chat.

Inizierete a sentirvi più determinati grazie a Saturno e Marte positivi e questa per voi è davvero una bella novità.

Per il Leone l'oroscopo consiglia prudenza

Cancro - Il 1 e il 2 aprile sono giornate in cui sarete molto romantici, ma anche molto suscettibili. La Luna si troverà, infatti, nel vostro Segno e vi renderà più emotivi che mai. A parte questo, il vostro oroscopo per questa settimana non è affatto male: non ci sono più gli aspetti negativi di Saturno e di Marte e davvero tutto sembrerà molto più leggero.

Avete anche Mercurio positivo: comunicate, comunicate, comunicate.

Leone - Inizia per voi Leone un periodo di grande intensità e con qualche difficoltà da superare. La nuova posizione di Saturno e di Marte nell'Acquario sarà un banco di prova importantissimo per voi e vi spingerà a fare tagli e cambiamenti in modo molto brusco. Il 3 aprile, in particolare, sarà una giornata "no" per i nati della prima decade: il consiglio è quello di essere molto prudenti in ogni vostra azione. Attenzione: potreste dire parole sbagliate a qualcuno a cui tenete.

Vergine - Fino al 3 aprile avete ancora Venere in ottima posizione e questo transito vi ammorbidirà un poco.

Siete, però, sempre troppo polemici e rischiate davvero di risultare antipatici. In particolare, a inizio settimana dovreste fare davvero molta attenzione a dosare le parole: rischiate di essere aggressivi. L'energia fisica è in netto calo, quindi questo per voi è il momento giusto per far riposare la mente e il corpo.

Settimana dal 30 marzo al 5 aprile: l'oroscopo consiglia allo Scorpione di stare calmo

Bilancia - Si apre uno spiraglio per voi Bilancia. Il vostro Oroscopo della settimana, infatti, vede molti pianeti mettersi in posizione positiva. Marte, Saturno, Venere favorevoli vi permetteranno di essere più socievoli.

Vi sentirete anche meno stanchi e avrete una gran voglia di pensare a nuovi progetti di vita e di lavoro. Attenzione, però, a non creare troppi castelli in aria: dovete essere realistici e non troppo sognatori.

Scorpione - Saturno e Marte in Acquario inizieranno a farsi sentire e, in modo particolare, questo accadrà il 3 e il 4 aprile. Questi due pianeti, uniti a Urano in Toro, potrebbero rendervi più intolleranti e più nervosi. Il vostro oroscopo, quindi, vi consiglia di stare calmi davanti a qualche situazione che potrebbe urtarvi davvero molto e farvi arrabbiare. Preparatevi una bella tisana o un bicchiere di camomilla: avete bisogno di relax.

Sagittario - A parte un pizzico di distrazione in più, dovuta a Mercurio ancora negativo, il vostro oroscopo della settimana è davvero favorevole. Saturno in Acquario vi aiuterà a risolvere, bene e definitivamente, qualche problematica lavorativa e pratica. Marte positivo, invece, vi dona tanta vitalità. Il 3 aprile Venere opposta inizierà a stuzzicarvi, ma niente paura: il partner vi è fedelissimo!

Capricorno - Voi Capricorno sicuramente vi sentirete molto più leggeri: Saturno (per ora) è uscito dal vostro Segno e così anche Marte. Non sarete, quindi, più sotto pressione come negli ultimi mesi e arriva il momento giusto davvero per prendere una pausa da tutto.

Ci sono ancora molte cose da fare in campo lavorativo, ma ve ne occuperete con i vostri tempi, quindi con calma.

Acquario - Siete voi i veri protagonisti di questa prima settimana di aprile. Saturno e Marte sono nel vostro Segno: preparatevi a fare tanti cambiamenti! Il vostro oroscopo mette in primo piano un gran desiderio di fare modifiche alla vostra vita: potrete farlo sicuramente, ma non subito. Adesso è il momento di iniziate a pensare a cosa volete e a cosa non volete nella vostra vita. Venere, inoltre, finalmente, dal 3 aprile vi guarda benevola: per qualcuno c'è anche un ritorno in arrivo.

Pesci - Questa settimana per voi Pesci scorre in modo piuttosto piatto. Mercurio è ancora nel vostro Segno e mette in primo piano contatti e comunicazioni che sicuramente ci saranno con amici e parenti lontani. Alcuni di voi stanno passando queste giornate a casa scrivendo un diario: è un'ottima idea. Marte e Saturno, però, non vi stanno più appoggiando e questo vi renderà più pigri del solito. Curate, quindi, la vostra forma fisica: non vi trascurate, fate qualche esercizio di ginnastica ogni giorno!