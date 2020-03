L'Oroscopo di domani lascia presagire una giornata vantaggiosa per il Leone, per il quale è iniziato un buon momento di recupero che coinvolge soprattutto il fisico. Le stelle proteggono inoltre il Toro e avvantaggiano i Pesci, che potrebbero dover prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda il futuro lavorativo. Alti e bassi invece per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo per la giornata di mercoledì 18 marzo 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 18 marzo 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, specie per quanto riguarda la gestione delle questioni pratiche e finanziarie. Gli astri consiglio di fare bene i conti ed evitare spese superflue. Alti e bassi in amore.

Toro: un quadro astrale positivo protegge il segno che grazie gli influssi positivi di Mercurio potrebbe ricevere delle belle soddisfazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Bene in amore.

Gemelli: l'oroscopo di mercoledì 18 marzo lascia presagire una giornata faticosa soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

Secondo il presagio delle stelle all'interno del rapporto con il partner o in famiglia potrebbero nascere delle discussioni, meglio cercare di limitare le polemiche e calmare i toni.

Cancro: la giornata potrebbe rivelarsi ancora leggermente sottotono per il segno che farebbe bene a muoversi con prudenza ed evitare gli sbalzi. A partire dal 20 marzo si può recuperare. Serenità in amore.

Leone: l’oroscopo di mercoledì 18 marzo lascia presagire una giornata fortunata per il segno che finalmente vive un buon momento di recupero.

Le energie e la voglia di fare non mancano e anche l’interno dell’ambito lavorativo si potrebbe ottenere qualcosa in più. Armonia in amore.

Vergine: un oroscopo vantaggioso protegge il segno. Marzo è un mese positivo, durante cui si può ottenere molto. Chi avrà il coraggio di mettersi in gioco e lottare per ciò che desidera potrebbe concludere il mese con delle soddisfazioni.

Bilancia: la settimana è iniziata in maniera faticosa per il fisico, tuttavia a partire da questa giornata si può recuperare e ritrovare un po dell'energia e della positività perse.

La vitalità e la forza ritrovate aiuteranno i nativi del segno a sistemare alcune controversie nate all'interno dei rapporti interpersonali. Alti e bassi nel lavoro.

Scorpione: l'oroscopo della giornata di mercoledì 18 marzo lascia presagire una giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle questioni pratiche e legali, dove si potrebbero incontrare delle difficoltà. Contrasti in amore.

Sagittario: le prime giornate di questa terza settimana del mese potrebbero essersi rivelate alquanto sottotono per il segno che tuttavia si prepara a vivere un momento di recupero.

Le prossime ore potrebbero portare delle soluzioni per chi ha affrontato dei contrasti all'interno del rapporto di coppia o in famiglia. Cautela negli affari.

Capricorno: un oroscopo vantaggioso quello del segno per questa giornata. Per quanto riguarda le questioni lavorative e la vita pratica si potrebbe riscuotere qualcosa di interessante, è il momento di esporsi e impegnarsi per raggiungere le mete ambite. Bene in amore.

Acquario: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, i rapporti interpersonali e con il partner potrebbero infatti generare dei malumori. Si tratta però di un momento passeggero, recupero con l’avvicinarsi del weekend.

Pesci: durante la giornata di mercoledì i nati sotto questo segno potrebbero essere chiamati a prendere delle decisioni importanti che riguardano probabilmente il futuro lavorativo. Questo potrebbe causare un po’ di stress, tuttavia le stelle sono dalla vostra parte offrono protezione. Serenità in amore.