Le previsioni astrologiche del 19 marzo ci delucidano sulle attività lavorative, amorose e sulla salute di tutti i segni appartenenti alla sfera zodiacale. Il Leone dovrebbe essere più lucido nelle sue decisioni, mentre la Vergine dovrebbe sfruttare meglio alcune dinamiche lavorative. L'Acquario potrebbe curare meglio la propria salute.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non fate scherzi, l'amore per voi è importante, non mettetelo in dubbio. Il lavoro non potrà darvi grosse gioie in questo momento.

Siate più attenti alla vostra forma fisica.

Toro: avete deciso di prendervi una pausa, sfruttatela realmente per schiarirvi le idee. L'attività professionale vi fornirà gli strumenti necessari per andare vanti senza problemi. Una bella corsetta mattutina saprà darvi l'energia necessaria.

Gemelli: la vostra dolce metà potrebbe farvi una sorpresa davvero gradita. Sappiate apprezzare. No polemizzate con i superiori, non vi porterebbe niente di buono e costruttivo. Bene il versante salute, non avrete nulla di cui preoccuparvi.

Cancro: passerete una bella giornata con il vostro partner, sfruttatela al massimo. Il lavoro potrebbe non essere poi così negativo come pensate. Rigeneratevi dalle tossine accumulate, un po' di movimento vi farà bene.

Leone: rischierete di prendere delle decisioni non molto chiare e sensate. Rifletteteci maggiormente. Non lasciate da parte la sfera lavorativa, soprattutto ora è particolarmente importante.

Seguite il consiglio di un amico e mettetevi fisicamente in moto.

Vergine: la vita di coppia non vi sta dando le soddisfazioni sperate, traetene le giuste considerazioni. Non è un buon momento per il lavoro, cercate di sfruttare alcune situazioni favorevoli. La salute stenterà un pochino, non scoraggiatevi e correte ai ripari.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non soffocate troppo la persona amata, ha bisogno dei suoi spazi e di esternare i propri pensieri.

Il lavoro potrebbe darvi qualche leggera gratificazione, apprezzate ciò che riuscite ad ottenere. Evitate di strafare e mantenetevi in forma in maniera equilibrata.

Scorpione: state vivendo un buon momento di coppia, cercate di farlo durare il più a lungo possibile. Sul lavoro siate maggiormente attenti e responsabili, non è il momento di sbagliare. Bene la salute, cercate di rimettervi in piena forma.

Sagittario: non state attraversando un ottimo momento con il partner, prendete delle decisioni definitive. L'attività professionale vi darà delle buone soddisfazioni, non esaltatevi ma cogliete l'attimo.

Un po' di esercizio motorio vi farà sentire bene mentalmente e fisicamente.

Capricorno: la persona amata chiede maggiori attenzioni, non fatela spazientire troppo. Il lavoro avrà qualche ripercussione negativa, attrezzatevi per cercare di non subirla troppo. Fate una bella passeggiata rigenerante, se siete soli è meglio.

Acquario: in amore saprete essere dolci e comprensivi, il vostro partner sarà orgoglioso di voi. Non sarà una giornata troppo positiva per quanto riguarda il lavoro. Curatevi meglio, la salute è molto importante.

Pesci: una notizia potrebbe turbare la vostra relazione di coppia, prima di prendere decisioni assicuratevi dell'attendibilità della fonte.

Il lavoro non subirà grossi scossoni o variazioni. Dedicate maggiore attenzione alla cura del vostro corpo.