Le previsioni astrologiche del 20 marzo ci portano a conoscenza di alcune dinamiche legate al lavoro alla vita sentimentale e alla salute dei segni dello zodiaco, dall'Ariete ai Pesci. L'Ariete dovrebbe parlare chiaramente col partner, mentre il Capricorno potrebbe avere qualche problema lavorativo. La Bilancia avrà uno stato di salute accettabile.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sfruttate la vostra allegria ma anche la vostra fermezza per parlare seriamente con il partner. Il lavoro non vi darà grosse soddisfazioni nell’immediato, non scoraggiatevi.

La forma fisica lascia alquanto a desiderare, invertite la tendenza.

Toro: la persona amata vi chiederà di relazionarvi maggiormente con lei, assecondate questo suo desiderio. L’attività professionale vi concederà qualche periodo di meritato riposo. Non strafate, la vostra salute potrebbe risentirne.

Gemelli: il periodo sentimentale non sarà molto positivo, passate un po’ di tempo a riflettere. Non ci saranno grandi cambiamenti sotto il profilo lavorativo. Mantenetevi in forma attraverso un buon esercizio fisico.

Cancro: non predicate bene e razzolate bene, anche in amore ci vuole coerenza. Il vostro lavoro vi potrebbe dare qualche grattacapo di troppo. La vostra forma fisica, se non vi impegnate, rischia di essere un lontano ricordo.

Leone: la vostra dolce metà saprà coccolarvi e farvi sentire imprescindibile, sfruttate il momento magico. Sotto l’aspetto lavorativo potrebbero accadere alcune dinamiche che riuscirete difficilmente ad arginare.

Bene lo stato di salute, fate solo un po’ più di movimento.

Vergine: fidatevi maggiormente del vostro istinto, non tutto avviene per caso. Rifletteteci bene. La vostra attività professionale non marcerà nel modo in cui speravate andasse. Mandate via un po’ di pigrizia e dedicatevi al vostro benessere fisico.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non siate troppo gelosi, il partner merita e ha bisogno dei propri spazi, la possessività nuoce al rapporto di coppia, limitatevi.

Il lavoro vi darà qualche soddisfazione, ma sappiate mettere in moto alcune vostre brillanti idee. Il vostro stato di salute risulta essere generalmente buono.

Scorpione: non siate troppo presuntuosi, pensate che a volte anche il vostro partner potrebbe avere delle belle intuizioni. L’ambiente lavorativo risulterà essere particolarmente benevolo nei vostri confronti. Pensate a qualche esercizio da fare in casa, migliorerà la vostra salute e il vostro umore.

Sagittario: il rapporto di coppia stenta a decollare, decidete se cercare di raddrizzarlo o metterci una pietra sopra. Nel lavoro cercate di essere maggiormente obiettivi e non createvi inimicizie inutili e dannose.

Cercate di non sforzarvi troppo, non è il momento adatto per fare dello sport.

Capricorno: il vostro partner vorrebbe essere più sicuro del vostro amore, dategli qualche segno tangibile. Il lavoro non vi permetterà di dormire sonni tranquilli, cercate qualcosa di alternativo. Fate del sano movimento, non vi farà certo male.

Acquario: siate più concreti e dimostrate alla persona amata quanto sia importante per voi, preparatele una bella sorpresa serale. In questo momento il lavoro per voi risulta essere una priorità, dedicateci tutti voi stessi. La salute non è al massimo, cercate qualche rimedio per rilassarvi maggiormente.

Pesci: la vostra dolce metà vorrebbe condividere con voi un suo progetto, statele al fianco e fatela sentire importante. L’attività lavorativa vi porterà dei frutti davvero inaspettati. Non male la forma fisica, i consigli di un amico vi sono serviti molto.