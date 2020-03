Le previsioni zodiacali del 23 marzo rivelano le attività amorose, professionali e la salute dei 12 segni zodiacali. I Pesci potrebbero far contento il proprio partner, mentre il Capricorno non subirà grosse variazioni sotto l'aspetto professionale. Lo Scorpione migliorerà la propria tenuta fisica.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di capire bene ciò che realmente volete prima di gettarvi anima e corpo in una relazione sentimentale. Il lavoro non sarà affatto benevolo, aspettate tempi migliori.

La salute non vi riserverà grosse soddisfazioni.

Toro: parlate maggiormente con il vostro partner, il dialogo è sempre spunto di importanti riflessioni. La vostra attività lavorativa potrebbe spingervi ad alcuni cambiamenti, impegnatevi e provateci a fondo. L’esercizio fisico risulterà essere fondamentale per il vostro benessere.

Gemelli: confrontatevi con la persona amata, su una questione che per troppo tempo avete deciso di lasciare in sospeso. Non siate troppo presi da situazioni altrui, pensate al vostro lavoro e andate avanti.

Muovetevi maggiormente e non pensate ad altro che alla vostra salute.

Cancro: la vostra vita di coppia potrebbe subire dei mutamenti, siate abili a fronteggiare alcune conseguenze. La sfera lavorativa vi darà qualche buon risultato e vi farà raggiungere un bel traguardo. La salute non vi darà grosse preoccupazioni, siate soddisfatti.

Leone: il vostro partner pretende molte più attenzioni da voi, fatele capire in maniera educata ma ferma che questo non è il momento adatto.

La vostra professione stenta a decollare, attenzione a non esagerare con i tentativi. Fate dell’esercizio fisico una vostra tappa quotidiana, non ve ne pentirete.

Vergine: parlate di meno e razzolate di più, questo è il momento di essere molto concreti. Il lavoro potrebbe essere importante per liberare la vostra mente e per darvi un piccolo sorriso. Salute ottimale, non andate a cercarvi problemi che non avete.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sorridete maggiormente alla vita, anche il vostro rapporto di coppia ne risentirà favorevolmente. La sfera lavorativa non potrà essere una costante su cui contare, non abbattetevi ma siate realisti. Una passeggiata in solitario vi regalerà grandi momenti di serenità e benessere fisico.

Scorpione: la vostra dolce metà è desiderosa di prendersi cura di voi attraverso tutto l’amore di cui è capace. Non aspettatevi troppo dal lavoro, potrebbe verificarsi un calo netto delle attività. Continuate a fare esercizio fisico, state migliorando a vista d’occhio.

Sagittario: cercate di non rovinare un rapporto sentimentale costruito negli anni con amore e sacrifici, siate più ragionevoli. Il lavoro potrà regalarvi alcune belle soddisfazioni e qualche sorpresa. La salute non sarà un vostro fiore all’occhiello, ma non drammatizzate.

Capricorno: aspettate tempi migliori sotto l’aspetto sentimentale, il partner potrebbe essere inquieto e non avere la lucidità necessaria per dedicarvi troppe attenzioni. La sfera professionale non fornirà grandi novità, potrebbe essere un buon segno. Qualche malanno di stagione e nulla più, affrontatelo come al solito.

Acquario: non cercate cose irrealizzabili, il partner si aspetta da voi la normalità e non voli pindarici che non porterebbero a niente.

Il lavoro potrebbe stentare non poco, createvi delle alternative. La salute non sarà un fattore negativo, preservate il vostro fisico attraverso una corretta alimentazione.

Pesci: la vostra dolce metà non aspetta altro, regalatele una notizia che la farebbe particolarmente felice. La sfera lavorativa avrà bisogno di tempo prima di risollevarsi un po’. Non abbuffatevi troppo, la salute è troppo importante.